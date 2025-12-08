देश का राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ किसने लिखा, पहली बार कब गाया गया? जानिए इससे जुड़ी 10 रोचक बातें

Vande Mataram Interesting Facts: संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर, 2025 से चल रहा है. लोकसभा में पीएम मोदी ने आज राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा की शुरुआत की. उन्होंने इस पर जोरदार भाषण दिया, जिसके बाद पक्ष-विपक्ष के नेता भी वंदे मातरम' पर अपने-अपने पक्ष रख रहे हैं. ऐसे में आइए हम आपको देश के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' से जुड़ी 10 रोचक बातें बताते हैं.

किसने लिखा राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’?

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 के दशक में संस्कृत और बंगाली मिश्रित भाषा में लिखा गया था.

सबसे पहले कहां छपा?

वंदे मातरम सबसे पहले 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास 'आनंदमठ' में छपा था.

पहली बार कब और कहां गाया गया?

वंदे मातरम पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने गाया था.

राजनीतिक उपयोग

वंदे मातरम का इस्तेमाल एक राजनीतिक नारे के रूप में पहली बार 7 अगस्त, 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान किया गया था.

कब मिली राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति?

वंदे मातरम को 24 जनवरी, 1950 को भारत की संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया, जिसकी घोषणा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने की थी. इसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान ही राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम’ को सम्मान देने का निर्णय लिया था.

विवाद और अस्वीकृति

1930 के दशक में सांप्रदायिक राजनीति के कारण वंदे मातरम विवादों में घिरा और मुस्लिम लीग ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके बाद इस गीत के कुछ पैराग्राफ हटा दिए गए.

बना स्वतंत्रता संग्राम का नारा

वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक शक्तिशाली राजनीतिक नारा और अंग्रेजों के चंगुल से देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा.

'वंदे मातरम' का अर्थ

'वंदे मातरम' का अर्थ है 'मैं मां को नमन करता हूं' या 'भारत माता, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं', जो मातृभूमि के प्रति सम्मान और देशभक्ति का प्रतीक है.

स्वतंत्रता और गौरव की गाथा

'वंदे मातरम' सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और गौरव की गाथा है, जो हर भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना को जगाता है.

'वंदे मातरम' में कितने पद हैं?

'वंदे मातरम' एक गीत है, इस मूल गीत में 6 पद हैं, जिसमें पहले दो संस्कृत और बाकी 4 बंगाली भाषा में लिखे गए हैं.

