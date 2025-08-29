Sports Day Quiz: अगर हैं स्पोर्ट्स लवर, तो बताएं खेल जुड़े इन सवालों के जवाब; किस खिलाड़ी को लिटिल मास्टर कहा जाता है?
Sports Day Quiz: अगर हैं स्पोर्ट्स लवर, तो बताएं खेल जुड़े इन सवालों के जवाब; किस खिलाड़ी को लिटिल मास्टर कहा जाता है?

National Sports Day 2025: किस खिलाड़ी को लिटिल मास्टर कहा जाता है? अगर आप स्पोर्ट्स देखना और खेलना पसंद करते हैं तो बताएं खेल से जुड़े इन टॉप 10 सवालों के जवाब.. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:35 AM IST
Sports Day Quiz: अगर हैं स्पोर्ट्स लवर, तो बताएं खेल जुड़े इन सवालों के जवाब; किस खिलाड़ी को लिटिल मास्टर कहा जाता है?

Sports Day 2025 GK Quiz: सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल हमारे नॉलेज के साथ-साथ हमारे सोचने-समझने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं. ऐसे में आप अगर स्टूडेंट हैं या फिर कामकाजी..आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते रहे. ऐसे में आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल से जुड़े सवाल और जवाब. अगर आपको खेल में इंटरेस्ट है तो पहले आप खुद से इन क्वेश्चन के आसंर को दें. 

1. सवाल- किस खेल को "किंग ऑफ स्पोर्ट्स" कहा जाता है?
जवाब- फुटबॉल

2. सवाल- भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान (2021 ओलंपिक) कौन थी?
जवाब- रानी रामपाल

3. सवाल- सचिन तेंदुलकर को "भारत रत्न" किस साल दिया गया?
जवाब- सचिन तेंदुलकर को 4 फरवरी 2014 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. 

4. सवाल- फुटबॉल में FIFA का पूरा नाम क्या है?
जवाब- फुटबॉल में FIFA का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फ़ुटबॉल एसोसिएशन (Fédération Internationale de Football Association) है.

5. सवाल- किसे Dronacharya Award दिया जाता है?
जवाब- द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत में उन खेल कोचों को दिया जाता है, जिन्होंने किसी खास खेल में खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए ट्रेनिंग और मार्गदर्शन किया हो. 

6. सवाल- कौन-सा भारतीय खिलाड़ी "Flying Sikh" के नाम से प्रसिद्ध है?
जवाब- मिल्खा सिंह

7. सवाल- भारत में आयोजित पहला एशियाई खेल किस साल हुए था?
जवाब- 1951, नई दिल्ली

8. सवाल- मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे?
जवाब- हॉकी

9. सवाल- भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था?
जवाब- 1983 में 

10. सवाल- किस खिलाड़ी को "लिटिल मास्टर" कहा जाता है? 
जवाब- भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है. 

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

