National Startup Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत, क्या है मनाने की वजह और उद्देश्य?

National Startup Day 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य क्या था और किस वजह से इस दिवस को मनाया जाता है? आइए नेशनल स्टार्टअप डे से जुड़े सवाल और जवाब जानते हैं.
National Startup Day 2026: भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से तरह-तरह की पहल की जाती है जिनमें से एक स्टार्टअप इंडिया भी है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत युवाओं के बीच उनके इनोवेटिव आइडिया के विस्तार और स्टार्टअप्स से दुनिया भर में भारत का झंडा बुलंद करने के लिए किया था. हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है. इसकी शुरुआत कब से की गई? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की वजह और उद्देश्य क्या है? आइए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस से जुड़े कुछ सवाल और जवाब जानते हैं.
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत साल 2022 में की थी. इस दौरान उन्होंने सभी स्टार्टअप से लेकर सभी इनोवेटिव युवाओं को बधाई देते हुए स्टार्टअप दिवस को शुरू करने का ऐलान किया था. इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंदने करने की बात कही थी.
स्टार्टअप के कल्चर को देश के दूरदराज इलाकों तक पहुंचे, नवाचार, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा के कारण राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत की गई थी.
भारत में 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी. पीएम मोदी ने इसी दिन को साल 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था. स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य नौकरी चाहने वालों के बजाय भारत को नौकरी सृजन करने वाला राष्ट्र बनाना है.
स्टार्टअप इंडिया के नवाचार, उद्यमिता को बढ़ावा देने और निवेश-आधारित विकास को सक्षम बनाने के उद्देश्य राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है.
भारत में स्टार्टअप इंडिया स्कीम को 16 जनवरी, 2025 को लॉन्च किया गया था. इसके 9 साल पूरे होने पर भारत स्टार्टअप इंडिया योजना को शुरू किया गया था. 2026 में एक दशक यानी 10 साल पूरे हो गए हैं. एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस बार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ देश के पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान चुनिंदा स्टार्टअप प्रतिनिधि द्वारा अपने उद्यमशीलता के सफर और अनुभव को शेयर करने का अवसर मिलेगा.
