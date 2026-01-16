National Startup Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत, क्या है मनाने की वजह और उद्देश्य?

National Startup Day 2026: भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से तरह-तरह की पहल की जाती है जिनमें से एक स्टार्टअप इंडिया भी है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत युवाओं के बीच उनके इनोवेटिव आइडिया के विस्तार और स्टार्टअप्स से दुनिया भर में भारत का झंडा बुलंद करने के लिए किया था. हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है. इसकी शुरुआत कब से की गई? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की वजह और उद्देश्य क्या है? आइए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस से जुड़े कुछ सवाल और जवाब जानते हैं.

कब से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस?

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत साल 2022 में की थी. इस दौरान उन्होंने सभी स्टार्टअप से लेकर सभी इनोवेटिव युवाओं को बधाई देते हुए स्टार्टअप दिवस को शुरू करने का ऐलान किया था. इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंदने करने की बात कही थी.

National Startup Day: क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस?

स्टार्टअप के कल्चर को देश के दूरदराज इलाकों तक पहुंचे, नवाचार, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा के कारण राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

कब हुई थी स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत?

भारत में 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी. पीएम मोदी ने इसी दिन को साल 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था. स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य नौकरी चाहने वालों के बजाय भारत को नौकरी सृजन करने वाला राष्ट्र बनाना है.

क्या है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने का उद्देश्य?

स्टार्टअप इंडिया के नवाचार, उद्यमिता को बढ़ावा देने और निवेश-आधारित विकास को सक्षम बनाने के उद्देश्य राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है.

कब लॉन्च की गई थी स्टार्टअप इंडिया स्कीम?

भारत में स्टार्टअप इंडिया स्कीम को 16 जनवरी, 2025 को लॉन्च किया गया था. इसके 9 साल पूरे होने पर भारत स्टार्टअप इंडिया योजना को शुरू किया गया था. 2026 में एक दशक यानी 10 साल पूरे हो गए हैं. एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस बार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ देश के पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान चुनिंदा स्टार्टअप प्रतिनिधि द्वारा अपने उद्यमशीलता के सफर और अनुभव को शेयर करने का अवसर मिलेगा.

ये भी पढ़ें- Republic Day Parades 2026: गणतंत्र दिवस पर कौन थे पहले चीफ गेस्ट? जानें 1950 से लेकर अब तक के मेहमानों की लिस्ट