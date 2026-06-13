ऑबर्न यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर डेविड मार्शल और क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर टिम प्रेसली के नेतृत्व में किए गए एक राष्ट्रीय अध्ययन ने K-12 क्लासरूम में तकनीक की बढ़ती भूमिका पर नई रोशनी डाली है. मई में लगभग 600 अमेरिकी शिक्षकों के बीच किए गए रिसर्च के आधार पर, इस अध्ययन में ये चौंकाने वाला डाटा सामने आया है कि 85% उत्तरदाता मानते हैं कि छात्र कक्षा के दौरान स्क्रीन पर बहुत अधिक समय बिताते हैं.
दरअसल, ये निष्कर्ष शिक्षकों की बदलती मानसिकता को दर्शाते हैं और ये महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं कि डिजिटल उपकरण किस तरह से क्लासरूम लर्निंग को प्रभावित कर रहे हैं. शिक्षकों का अब यह मानना है कि तकनीक और वास्तविक शिक्षण के बीच संतुलन बिगड़ चुका है.
1. पहली और सबसे प्रमुख चिंता यह है कि छात्र क्लासरूम में ध्यान केंद्रित करने (Focus) के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और लगातार स्क्रीन का उपयोग इस समस्या को और बढ़ा रहा है.
2. दूसरी चिंता यह है कि छात्र तकनीक पर 'अत्यधिक निर्भर' होते जा रहे हैं, जो AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के युग में और भी गंभीर मुद्दा बन गया है.
3. अंत में, शिक्षकों को डर है कि छात्र उन बुनियादी कौशलों को विकसित नहीं कर पा रहे हैं जो उनकी भविष्य की सफलता के लिए अनिवार्य हैं, जैसे कि बिना स्पेल-चेक या ऑटो-करेक्ट की मदद के लंबे समय तक लिखना.
शिक्षकों का मानना है कि पिछले कुछ दशकों में तकनीक का उपयोग बढ़ा है, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान इसमें अचानक और तीव्र उछाल आया. उस संकट के समय शिक्षा को जारी रखने के लिए स्क्रीन और डिजिटल उपकरणों की ओर मुड़ना एक अनिवार्य जरूरत थी.
हालांकि, समस्या तब शुरू हुई जब यह अस्थायी समाधान 'डिफ़ॉल्ट' यानी एकमात्र विकल्प बन गया.
आज कई शिक्षक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हर असाइनमेंट का डिजिटल होना वाकई जरूरी है? उदाहरण के लिए, क्या नोटबुक पर लिखना बेहतर नहीं है?
शिक्षकों का कहना है कि अब समय आ गया है कि क्लासरूम में मौजूद तकनीक की मात्रा और उसके महत्व में सुधार (correction) किया जाए. ये सुधार तकनीक को पूरी तरह से हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे 'डिफ़ॉल्ट' विकल्प के रूप में बंद करने के बारे में है. शिक्षक अब यह पूछना शुरू कर रहे हैं कि क्या कोई विशेष असाइनमेंट ऑनलाइन होना चाहिए या इसे क्लासरूम में एक साथ मिलकर किया जा सकता है?
लास्ट में ये रिसर्च शिक्षकों के बीच बढ़ती इस सहमति को रेखांकित करता है कि हालांकि तकनीक एक शक्तिशाली उपकरण बनी हुई है, लेकिन क्लासरूम में इसकी भूमिका को बहुत सावधानी से संतुलित किया जाना चाहिए. ये सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि डिजिटल उपकरण सीखने की प्रक्रिया का समर्थन करें, न कि उसके साथ प्रतिस्पर्धा करें. जैसा कि मार्शल और प्रेसली ने कहा है, स्कूल कभी इस बात से डरते थे कि तकनीक के बिना छात्र पिछड़ जाएंगे, लेकिन अब डर यह है कि कहीं तकनीक के कारण ही छात्र पिछड़ न जाएं. तकनीक का समाधान इसे छोड़ना नहीं, बल्कि इसका "पुनर्गणना" (recalibration) करना है.