/63 की उम्र में YouTube पर साइंस पढ़ा रहीं डॉ. रेणु, 12 किताबें लिखकर हासिल किया बड़ा मुकाम; अब राष्ट्रपति देंगी नेशनल टीचर्स अवॉर्ड

63 साल की उम्र में जब कई लोग रिटायरमेंट के बाद आराम को प्राथमिकता देते हैं, डॉ. रेणु त्रिपाठी आज भी विज्ञान की शिक्षा को नए तरीकों से छात्रों तक पहुंचा रही हैं. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, विजय नगर में वर्ष 2006 से विज्ञान पढ़ा रहीं डॉ. त्रिपाठी ने पारंपरिक कक्षा शिक्षण के साथ डिजिटल माध्यमों को भी अपनाया है. उनकी इसी लंबी शैक्षणिक यात्रा और नवाचार के लिए उनका चयन नेशनल टीचर्स अवॉर्ड 2026 के लिए हुआ है.
डॉ. रेणु त्रिपाठी का पेशेवर सफर सीधे शिक्षण से शुरू नहीं हुआ था. उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने वर्ष 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार में प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पर करियर शुरू किया. उनकी जिम्मेदारियों में स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान करना, उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित करना और शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाना शामिल था. इसी अनुभव ने शिक्षा के प्रति उनकी रुचि को और मजबूत किया.
बाद में उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए शिक्षण को करियर बनाया. वर्ष 2006 से वह गाजियाबाद के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विज्ञान विषय पढ़ा रही हैं. करीब दो दशक से अधिक समय से उनका फोकस विद्यार्थियों को विज्ञान को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाने पर रहा है.
डॉ. त्रिपाठी ने उम्र को तकनीक सीखने की राह में बाधा नहीं बनने दिया. वह YouTube के दो चैनलों के जरिए विद्यार्थियों को विज्ञान से जुड़े विषय समझाती हैं. उनकी वेबसाइट पर भी साइंस ई-कंटेंट, ई-लर्निंग सामग्री और शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हैं. उनके डिजिटल कंटेंट में आनुवंशिकता, जैव विकास, पादप कोशिका, परमाणु की संरचना और जीवन की मौलिक इकाई जैसे विषय शामिल हैं.
डॉ. त्रिपाठी का शिक्षण मॉडल केवल किताब और ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं है. वह विद्यार्थियों को विषयों को वास्तविक जीवन से जोड़कर समझाने के लिए मॉडल, गतिविधियों और फील्ड विजिट का इस्तेमाल करती हैं. उनका जोर इस बात पर रहता है कि छात्र केवल विज्ञान को पढ़ें नहीं, बल्कि उसे गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से समझें.
रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने NEP 2020 की भावना के अनुरूप कई शिक्षण संसाधन तैयार किए हैं. उनके टीचिंग-लर्निंग मॉडल और डिजिटल सामग्री विद्यार्थियों के लिए कठिन वैज्ञानिक अवधारणाओं को आसान बनाने में मदद करते हैं.
शिक्षण के साथ डॉ. रेणु त्रिपाठी ने लेखन और शैक्षणिक सामग्री निर्माण को भी जारी रखा. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वह 12 किताबें लिख चुकी हैं और कई रिसर्च पेपर भी तैयार किए हैं. उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित पुस्तकों के अलावा ई-कंटेंट और ई-लर्निंग से संबंधित अलग-अलग सेक्शन भी मौजूद हैं.
डॉ. रेणु त्रिपाठी का चयन नेशनल टीचर्स अवॉर्ड 2026 के लिए चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों में हुआ है. आधिकारिक सूची में उनका नाम उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट बालिका इंटर कॉलेज, विजय नगर, गाजियाबाद के साथ दर्ज है. चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी.
दो दशक से अधिक समय तक विज्ञान शिक्षा में सक्रिय रहने वाली डॉ. त्रिपाठी की कहानी बताती है कि शिक्षक का सीखना कभी खत्म नहीं होता. कक्षा से लेकर YouTube और ई-कंटेंट तक, उन्होंने बदलते दौर के साथ अपने शिक्षण के तरीके को लगातार विकसित किया है.