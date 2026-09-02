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63 की उम्र में YouTube पर साइंस पढ़ा रहीं डॉ. रेणु, 12 किताबें लिखकर हासिल किया बड़ा मुकाम; अब राष्ट्रपति देंगी नेशनल टीचर्स अवॉर्ड

डॉ. रेणु त्रिपाठी 63 साल की उम्र में भी डिजिटल माध्यम से छात्रों को विज्ञान पढ़ा रही हैं. 2006 से शिक्षण क्षेत्र में सक्रिय रेणु 12 किताबें लिख चुकी हैं. उनके नवाचार और योगदान के लिए उन्हें नेशनल टीचर्स अवॉर्ड 2026 मिलेगा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 02, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:23 AM IST
63 की उम्र में YouTube पर साइंस पढ़ा रहीं डॉ. रेणु, 12 किताबें लिखकर हासिल किया बड़ा मुकाम; अब राष्ट्रपति देंगी नेशनल टीचर्स अवॉर्ड

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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