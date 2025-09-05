एक शिक्षक ऐसा भी... खतरनाक जंगली रास्ते से गुजरकर रोजाना 150 किलोमीटर दूर पढ़ाने जाते हैं देबजीत घोष, जानें इस टीचर के संघर्ष की कहानी

National Teachers Award Winner Debjit Ghosh: आपने ये किस्से कहानियां तो खूब सुनी होगी कि पढ़ाई करने के लिए हम नदी पार करके जाते थे या दूर-दूर तक पैदल चलकर सिर्फ पढ़ने के लिए जाते थे लेकिन क्या किसी ऐसे शिक्षक के बारे में सुना है जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई किलोमीटर तक की यात्रा तय करके जाया करते हैं? अगर नहीं, तो बता दें कि ऐसे भी एक शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए 150 किलोमीटर तक की यात्रा तय करते हैं. जी हां, खतरनाक रास्ते तो कभी बरसात में कीचड़ों के बीच से गुजरते हुए सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए देबजीत घोष रोजाना सफर करते हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 (National Award for Teachers 2025) से सम्मानित किया गया. उन नामों में देबजीत घोष का नाम भी शामिल है. शिक्षक देबजीत घोष कौन है? देबजीत घोष किस स्कूल में पढ़ाते हैं? देबजीत घोष ने कितनी पढ़ाई-लिखाई की है? देबजीत घोष के करियर की शुरुआत कब हुई? आइए इन सबके बारे में विस्तार से जानते हैं.

देबजीत घोष के संघर्ष की कहानी

असम के देबजीत घोष जैसे शिक्षक अगर दुनिया भर में 10 भी हो गए तो पूरा शिक्षक समुदाय बदल सकता है और देश का हर बच्चा शिक्षित हो सकता है. अपनी जान को जोखिम में डालकर देबजीत घोष रोजाना 150 किलोमीटर का सफर तय करते हैं वो भी सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए. इनके के संघर्ष की कहानी सच में सम्मान के काबिल है. बताया जा रहा है कि उनके रास्ते में जंगली जानवर होते हैं. कभी-कभी हाथियों के काफिलों का सामना करना पड़ता है तो कभी बरसात में कीचड़ से भरा रास्ता मिलता है. हालांकि, फिर भी 34 वर्षीय देबजीत सालों से बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए नेशनल पार्क से गुजर कर जाते हैं और हर दिन 150 किलोमीटर का सफर तय करते हैं.

किस स्कूल में पढ़ाते हैं देबजीत?

असम के सोनितपुर जिले के रंगपारा में रहने वाले देबजीत घोष अपने घर से दूर 150 किलोमीट डिब्रूगढ़ जिले के नामसांग टीई मॉडल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं. इस स्कूल में बतौर प्रिंसिपल कार्यरत हैं. हर दिन जान को जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे जाते हैं जैसे कि उन्होंने सभी को शिक्षित करने का संकल्प ले लिया है.

अपने साथ दो शिक्षकों को लाते हैं देबजीत

एक बार जब किसी ने उनसे रोजाना इतने ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करके पढ़ाने आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि अगर वो यहां नहीं रहेंगे तो नामसांग टी एस्टेट मॉडल स्कूल में विकास कार्य करना मुमकीन नहीं होगा. आगे कहा कि उन्हें रोजाना कार्यालय में दस्तावेज भी भेजने होते हैं. अपने साथ वो दो अन्य शिक्षकों भी लेकर आते हैं. बाकी दूसरे लोग साइकिल से भी आते हैं. स्कूल तक आने के लिए कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है.

देबजीत घोष के करियर की शुरुआत कब हुई?

देबजीत घोष ने अपने करियर की शुरुआत साल 2013 से की थी. इस दौरान उन्होंने डिब्रूगढ़ बंगाली हाई स्कूल में ग्रेजुएट टीचर के तौर पर काम करना शुरू किया. साल 2022 में नामसांग टी गार्डन मॉडर्न स्कूल की स्थापना की गई और बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिल सका. पहले यहां चाय बागान समुदाय के बच्चे प्राइमरी एजुकेशन के बाद ही पढ़ना छोड़ दिया करते थे लेकिन माध्यमिक विद्यालय के होने के बाद से रोजाना बच्चे स्कूल आते हैं और पढ़ाई करते हैं. देबजीत के स्कूल में पिछले दो सालों में 300 से ज्यादा छात्र पढ़ने के लिए आए हैं.

लिखना पसंद न होने पर बच्चे में जगाई पढ़ने की प्रेरणा

इनके संघर्ष की कहानी में एक किस्सा ये है कि जब अभिषेक नामक एक 8वीं कक्षा के छात्र के साइंस विषय में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तब उन्होंने गहराई से खोजबीन कर जाना कि छात्र को लिखना पसंद नहीं है. ऐसे में उन्होंने छात्र को मार्गदर्शन और प्रेरणा से बदला जिसके बाद असम बोर्ड की कक्षा 10 की मैट्रिक परीक्षा में छात्र ने विज्ञान में 100 अंक हासिल किए. जबकि, कुल मिलाकर 93 प्रतिशत अंक हासिल किए थे.

