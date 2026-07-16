/नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की फाइनल आंसर-की जारी की, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड; ये रहा पूरा तरीका

NEET (UG) 2026 Final Answer Key Latest Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस साल आयोजित हुए NEET (UG) 2026 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है. यह आंसर-की एजेंसी ऑफिशियल एग्ज़ामिनेशन पोर्टल पर जारी की गई है. इस साल एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हुए उम्मीदवार पोर्टल से इस आंसर-की को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, NTA की ओर से इससे पहले प्रोविजनल आंसर-की जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई थी. उन उन आपत्तियों की समीक्षा के बाद अब फाइनल आंसर-की तैयार की गई है. इसका इस्तेमाल NEET (UG) 2026 के नतीजे तैयार करने में किया जाएगा.
एजेंसी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, आप नीचे दिए गए तरीके अपनाकर NEET UG री-एग्जाम फ़ाइनल आंसर- की को चेक कर सकते हैं.
NEET की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर मौजूद 'NEET (UG) 2026 फाइनल आंसर-की' लिंक पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर फ़ाइनल आंसर-की की PDF खुल जाएगी.
भविष्य के लिए PDF को डाउनलोड करके सेव कर लें.
अपने क्वेश्चन पेपर कोड के अनुसार जवाबों का मिलान करें (अगर लागू हो).
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने बयान में कहा कि प्रोविजनल आंसर-की पर मिली आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही NEET UG री-एग्जाम 2026 की फाइनल आंसर-की जारी की गई है. एजेंसी ने स्पष्ट किया कि फाइनल आंसर-की के खिलाफ अब कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. NTA ने यह भी कहा कि NEET (UG) 2026 का रिजल्ट अब इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा.
एजेंसी ने नीट एग्जाम में शामिल रहे उम्मीदवारों को सलाह दी कि वे वे रिज़ल्ट की घोषणा और एडमिशन से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए ऑफ़िशियल पोर्टल लगातार चेक करते रहें. इसके साथ ही उन्हें आंसर-की सिर्फ NEET के ऑफ़िशियल पोर्टल से ही डाउनलोड करनी चाहिए, जिससे उन्हें सही जानकारी मिल सके.