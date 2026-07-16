/नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की फाइनल आंसर-की जारी की, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड; ये रहा पूरा तरीका

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने बयान में कहा कि प्रोविजनल आंसर-की पर मिली आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही NEET UG री-एग्जाम 2026 की फाइनल आंसर-की जारी की गई है. एजेंसी ने स्पष्ट किया कि फाइनल आंसर-की के खिलाफ अब कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. NTA ने यह भी कहा कि NEET (UG) 2026 का रिजल्ट अब इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा.