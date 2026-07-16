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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की फाइनल आंसर-की जारी की, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड; ये रहा पूरा तरीका

NEET (UG) 2026 Final Answer Key: इस साल आयोजित हुए NEET (UG) 2026 में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एग्जाम की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है. उम्मीदवार एजेंसी के पोर्टल पर जाकर इस लिस्ट को देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 16, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:04 PM IST
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की फाइनल आंसर-की जारी की, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड; ये रहा पूरा तरीका

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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