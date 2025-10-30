Advertisement
trendingNow12981214
Hindi Newsशिक्षा

National Unity Day 2025: ‘कर मत दो’ सरदार पटेल का प्रसिद्ध नारा, क्या जानते हैं वल्लभभाई के बारे में 7 रोचक बातें

Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti 2025: सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को है. इस मौके को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में गणतंत्र दिवस की तरह मनाया जाएगा. आइए सरदार पटेल के बारे में 7 रोचक बातें जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

National Unity Day 2025: ‘कर मत दो’ सरदार पटेल का प्रसिद्ध नारा, क्या जानते हैं वल्लभभाई के बारे में 7 रोचक बातें

Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti 2025: आंदोलनकारियों में सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम भी सबसे आगे हैं जिन्होंने देश की भलाई के लिए कई आंदोलन में हिस्सा लिया. गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है जो सरदार पटेल के नाम समर्पित है. दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार पटेल जी की यहां बनी हुई है. ये 182 मीटर ऊंची लौहे की प्रतिमा है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है जिसे 31 अक्टूबर 2018 को समर्पित किया गया था. देश की एकता में उनके योगदान को इंगित करने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल की ये प्रतिमा जानी जाती है. आइए सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में 7 रोचक बातें जानते हैं.

1. सिर्फ 16 में हो गया था विवाह

सरदार पटेल की शादी झवेरबाई से 16 साल की उम्र में ही हो गई थी. जब उनकी उम्र 33 साल थी तब उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी. सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था. 31 अक्टूबर 1875 को जन्में सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने माता-पिता की चौथी संतान थी.

Add Zee News as a Preferred Source

2. स्कूल मास्टर के खिलाफ ही कर दी थी हड़ताल

गुजरात के कुर्मी परिवार में जन्में सरदार पटेल के मन में बचपन से ही असत्य और अन्याय को लेकर बेचैनी थी. पहला आंदोलन अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही छेड़ दिया था और उसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई थी. स्कूल मास्टर द्वारा पाठ्य पुस्तकों का बिजनेस किया जाता था और वो पुस्तकें खरीदने का दबाव डालते थे जिसके खिलाफ सरदार पटेल ने आंदोलन खड़ा किया और सभी छात्रों से कहा कि कोई भी किताब नहीं खरीदा. आखिर में गुरुजी की हार हुई और जल्द आंदोलन समाप्त हुआ.

3. किस आंदोलन से प्रसिद्ध हुआ ‘कर मत दो’ नारा

‘कर मत दो’ सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रसिद्ध नारों में से एक है. 1928 के खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में ये नारा लोकप्रिय रहा जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था. किसानों पर कर छूट देने के आग्रह को स्वीकार न करने की वजह से ये नारा बोला गया. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह (1928) आंदोलन के दौरान ‘कर मत दो’ नारा दिया था. किसानों की फसल खराब होने के बाद भी ब्रिटिश सरकार की कर की थी और वो करों में छूट देने के फैसले के विरोध में थी.

4. दिन में 17 घंटे तक करते थे पढ़ाई

सरदार पटेल सिर्फ आंदोलनकारी नहीं बल्कि ऐसे विद्यार्थी भी रहे थे जो पढ़ाई-लिखाई के मामले में भी तेज थे. पढ़ाई करने विदेश पहुंचे और वहां भी कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई की. वो जहां रहते थे वहां से पुस्तकालय दूर था, लेकिन फिर भी वो पुस्तकालय के लिए घर से सुबह निकल जाते थे. वहां पूरे-पूरे दिन पढ़ाई करते थे. कई दिनों तक उन्होंने 17-17 घंटे तक पढ़ाई की है.

5. पत्नी की निधन खबर से भी नहीं हुआ काम पर असर

सरदार पटेल वकील बन गए थे और उनकी शादी झवेरबाई से हुई थी. एक बार गोधरा में प्लेग नामक भयानक बीमारी फैली जिसके कारण अदालत के एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई. वल्लभभाई ने भी उस कर्मचारी की खूब सेवा की थी लेकिन वो बच न सका और जब शमशान से लौटकर आए तो सरदार पटेल भी प्लेग के शिकार हो गए और फिर उन्होंने अपनी पत्नी को मायके जाने के लिए कहा लेकिन वो राजी नहीं थीं, मगर बाद में मायके भेज दिया गया और सरदार पटेल के ठीक होने के बाद मायके रह रही पत्नी बीमार पड़ गई और उन्हें ऑपरेशन के लिए मुंबई भेजा गया. कुछ दिन बाद तार से पत्नी के निधन का समाचार मिला, लेकिन पहले सरदार पटेल ने अपना काम निपटाया और उसके बाद संदेश पर लिखी मृत्यु की खबर अन्य लोगों को बताई.

6. नाम के साथ कैसे जुड़ा सरदार?

महिलाओं द्वारा वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी. दरअसल, 1928 में उन्होंने बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन में जीत हासिल की थी जिसके बाद महिलाओं द्वारा ये उपाधि दी गई. महात्मा गांधी ने वल्लभभाई को बारडोली का सरदार कहकर पुकारा था.

7. वल्लभभाई पटेल को किसने कहा लौह पुरुष?

एक बार महात्मा गांधी ने वल्लभभाई को बारडोली का सरदार कहकर पुकारा था. इसके बाद जब स्वतंत्रता और विभाजन के दौरान भारत के सामने एक बड़ी समस्या रजवाड़ों से जुड़ी हुई थी. ऐसे में गांधी जी पटेल से कहा था कि वो रियासतों की कठिन समस्या को अकेले हल कर सकते हैं. इस दौरान ही गांधी जी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि भी दी थी.

ये भी पढ़ें- Dr APJ Abdul Kalam Jayanti 2025: अब्दुल कलाम की जयंती आज, दुनिया भर में मनाया जाता है छात्र दिवस; जानें क्यों थे भारत के लिए डॉ. एपीजे इतने खास

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

National Unity Day 2025

Trending news

'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
chief DK Shivakumar
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
Supreme Court News
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
bengaluru news
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला