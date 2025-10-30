National Unity Day 2025: ‘कर मत दो’ सरदार पटेल का प्रसिद्ध नारा, क्या जानते हैं वल्लभभाई के बारे में 7 रोचक बातें

Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti 2025: आंदोलनकारियों में सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम भी सबसे आगे हैं जिन्होंने देश की भलाई के लिए कई आंदोलन में हिस्सा लिया. गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है जो सरदार पटेल के नाम समर्पित है. दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार पटेल जी की यहां बनी हुई है. ये 182 मीटर ऊंची लौहे की प्रतिमा है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है जिसे 31 अक्टूबर 2018 को समर्पित किया गया था. देश की एकता में उनके योगदान को इंगित करने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल की ये प्रतिमा जानी जाती है. आइए सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में 7 रोचक बातें जानते हैं.

1. सिर्फ 16 में हो गया था विवाह

सरदार पटेल की शादी झवेरबाई से 16 साल की उम्र में ही हो गई थी. जब उनकी उम्र 33 साल थी तब उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी. सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था. 31 अक्टूबर 1875 को जन्में सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने माता-पिता की चौथी संतान थी.

2. स्कूल मास्टर के खिलाफ ही कर दी थी हड़ताल

गुजरात के कुर्मी परिवार में जन्में सरदार पटेल के मन में बचपन से ही असत्य और अन्याय को लेकर बेचैनी थी. पहला आंदोलन अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही छेड़ दिया था और उसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई थी. स्कूल मास्टर द्वारा पाठ्य पुस्तकों का बिजनेस किया जाता था और वो पुस्तकें खरीदने का दबाव डालते थे जिसके खिलाफ सरदार पटेल ने आंदोलन खड़ा किया और सभी छात्रों से कहा कि कोई भी किताब नहीं खरीदा. आखिर में गुरुजी की हार हुई और जल्द आंदोलन समाप्त हुआ.

3. किस आंदोलन से प्रसिद्ध हुआ ‘कर मत दो’ नारा

‘कर मत दो’ सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रसिद्ध नारों में से एक है. 1928 के खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में ये नारा लोकप्रिय रहा जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था. किसानों पर कर छूट देने के आग्रह को स्वीकार न करने की वजह से ये नारा बोला गया. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह (1928) आंदोलन के दौरान ‘कर मत दो’ नारा दिया था. किसानों की फसल खराब होने के बाद भी ब्रिटिश सरकार की कर की थी और वो करों में छूट देने के फैसले के विरोध में थी.

4. दिन में 17 घंटे तक करते थे पढ़ाई

सरदार पटेल सिर्फ आंदोलनकारी नहीं बल्कि ऐसे विद्यार्थी भी रहे थे जो पढ़ाई-लिखाई के मामले में भी तेज थे. पढ़ाई करने विदेश पहुंचे और वहां भी कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई की. वो जहां रहते थे वहां से पुस्तकालय दूर था, लेकिन फिर भी वो पुस्तकालय के लिए घर से सुबह निकल जाते थे. वहां पूरे-पूरे दिन पढ़ाई करते थे. कई दिनों तक उन्होंने 17-17 घंटे तक पढ़ाई की है.

5. पत्नी की निधन खबर से भी नहीं हुआ काम पर असर

सरदार पटेल वकील बन गए थे और उनकी शादी झवेरबाई से हुई थी. एक बार गोधरा में प्लेग नामक भयानक बीमारी फैली जिसके कारण अदालत के एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई. वल्लभभाई ने भी उस कर्मचारी की खूब सेवा की थी लेकिन वो बच न सका और जब शमशान से लौटकर आए तो सरदार पटेल भी प्लेग के शिकार हो गए और फिर उन्होंने अपनी पत्नी को मायके जाने के लिए कहा लेकिन वो राजी नहीं थीं, मगर बाद में मायके भेज दिया गया और सरदार पटेल के ठीक होने के बाद मायके रह रही पत्नी बीमार पड़ गई और उन्हें ऑपरेशन के लिए मुंबई भेजा गया. कुछ दिन बाद तार से पत्नी के निधन का समाचार मिला, लेकिन पहले सरदार पटेल ने अपना काम निपटाया और उसके बाद संदेश पर लिखी मृत्यु की खबर अन्य लोगों को बताई.

6. नाम के साथ कैसे जुड़ा सरदार?

महिलाओं द्वारा वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी. दरअसल, 1928 में उन्होंने बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन में जीत हासिल की थी जिसके बाद महिलाओं द्वारा ये उपाधि दी गई. महात्मा गांधी ने वल्लभभाई को बारडोली का सरदार कहकर पुकारा था.

7. वल्लभभाई पटेल को किसने कहा लौह पुरुष?

एक बार महात्मा गांधी ने वल्लभभाई को बारडोली का सरदार कहकर पुकारा था. इसके बाद जब स्वतंत्रता और विभाजन के दौरान भारत के सामने एक बड़ी समस्या रजवाड़ों से जुड़ी हुई थी. ऐसे में गांधी जी पटेल से कहा था कि वो रियासतों की कठिन समस्या को अकेले हल कर सकते हैं. इस दौरान ही गांधी जी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि भी दी थी.

