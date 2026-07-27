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प्राकृतिक और लैब में बने हीरे अब आमने-सामने नहीं, साथ-साथ बढ़ रहा है कारोबार

प्राकृतिक और लैब-ग्रोन हीरों को लेकर दुनिया के हीरा उद्योग की सोच बदल रही है. अब प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि दोनों को साथ लेकर कारोबार बढ़ाने पर जोर है. जानिए WDC, IGI, GIA और उद्योग विशेषज्ञों की नई रणनीति.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 27, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:21 PM IST
प्राकृतिक और लैब में बने हीरे अब आमने-सामने नहीं, साथ-साथ बढ़ रहा है कारोबार

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