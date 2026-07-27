प्राकृतिक और लैब में बने हीरे अब आमने-सामने नहीं, साथ-साथ बढ़ रहा है कारोबार

दुनिया के हीरा उद्योग में लंबे समय तक यह माना जाता था कि प्राकृतिक हीरे (Natural Diamonds) और लैब में बने हीरे (Lab-Grown Diamonds) एक-दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं. लेकिन अब यह सोच बदल रही है. उद्योग से जुड़े बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों तरह के हीरों के लिए बाजार में जगह है और दोनों साथ मिलकर कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं. CEO & Executive Chairman, DMCC अहमद बिन सुलायेम का कहना है कि आज का बाजार टकराव नहीं, बल्कि संतुलित और व्यावहारिक सोच की मांग करता है.