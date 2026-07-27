प्राकृतिक और लैब में बने हीरे अब आमने-सामने नहीं, साथ-साथ बढ़ रहा है कारोबार

दुनिया के हीरा उद्योग में लंबे समय तक यह माना जाता था कि प्राकृतिक हीरे (Natural Diamonds) और लैब में बने हीरे (Lab-Grown Diamonds) एक-दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं. लेकिन अब यह सोच बदल रही है. उद्योग से जुड़े बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों तरह के हीरों के लिए बाजार में जगह है और दोनों साथ मिलकर कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं. CEO & Executive Chairman, DMCC अहमद बिन सुलायेम का कहना है कि आज का बाजार टकराव नहीं, बल्कि संतुलित और व्यावहारिक सोच की मांग करता है.
मई 2026 में वर्ल्ड डायमंड काउंसिल (WDC) ने नया नेतृत्व चुना. रॉनी वेंडरलिंडन अध्यक्ष और अनूप मेहता उपाध्यक्ष बने. दोनों प्राकृतिक हीरा उद्योग से जुड़े बड़े नाम हैं, लेकिन खास बात यह है कि वे लैब में बने हीरों का विरोध नहीं करते. उनका मानना है कि दोनों तरह के हीरे अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतें पूरी करते हैं. अहमद बिन सुलायेम के अनुसार, यही सोच आने वाले समय में वैश्विक हीरा उद्योग को मजबूत बनाएगी.
रॉनी वेंडरलिंडन की सोच क्या है?
रॉनी वेंडरलिंडन ने 1977 में हीरा उद्योग में काम शुरू किया था. आज वे एक प्राकृतिक हीरा कंपनी और एक लैब-ग्रोन डायमंड कंपनी, दोनों से जुड़े हैं. उनका कहना है कि अगर कोई ग्राहक पहले लैब में बना हीरा खरीदता है और बाद में प्राकृतिक हीरा चुनता है, तो इससे पूरे ज्वेलरी उद्योग को फायदा होगा. हालांकि वे गलत विज्ञापन या भ्रामक पर्यावरणीय दावों का समर्थन नहीं करते, लेकिन लैब में बने हीरों को बाजार का वैध हिस्सा मानते हैं.
अनूप मेहता का क्या मानना है?
भारत डायमंड बोर्स के अध्यक्ष अनूप मेहता का मानना है कि लैब में बने हीरों को लेकर पहले जैसा विरोध अब नहीं रहा. उन्होंने इसकी तुलना स्मार्टवॉच और पारंपरिक घड़ी से की. जैसे दोनों का अपना अलग ग्राहक वर्ग है, वैसे ही प्राकृतिक और लैब में बने हीरों के भी अलग खरीदार हैं. जून 2025 में उन्हें इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (IGI) का चेयरमैन भी बनाया गया, जो लैब-ग्रोन डायमंड्स की ग्रेडिंग करने वाली दुनिया की प्रमुख संस्था है.
अब सबसे बड़ी बहस किस बात पर है?
आज असली बहस इस बात पर नहीं है कि लैब में बने हीरे सही हैं या गलत. अब चर्चा इस बात पर है कि इनकी पहचान, ग्रेडिंग और ग्राहकों को जानकारी कैसे दी जाए. IGI का मानना है कि लैब में बने हीरों की भी उसी तरह जांच होनी चाहिए, जैसे प्राकृतिक हीरों की होती है. इसके लिए 4Cs यानी कट, रंग, शुद्धता और कैरेट के मानकों का इस्तेमाल किया जाता है.
दूसरी संस्थाओं की राय अलग क्यों है?
हर संस्था का नजरिया अलग है. IGI लैब में बने हीरों की पूरी ग्रेडिंग करता है, जबकि GIA ने इनके लिए "प्रीमियम" और "स्टैंडर्ड" जैसी नई श्रेणियां शुरू की हैं. वहीं HRD Antwerp ने बिना जड़े लैब-ग्रोन हीरों का प्रमाणपत्र जारी करना बंद कर दिया है. यानी सभी संस्थाएं अपनी-अपनी नीति के अनुसार काम कर रही हैं.
आगे का रास्ता क्या है?
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में हीरा उद्योग को पारदर्शिता और सही जानकारी पर ज्यादा ध्यान देना होगा. ग्राहकों को यह साफ बताया जाना चाहिए कि हीरा प्राकृतिक है या लैब में बना है. अहमद बिन सुलायेम का मानना है कि भविष्य का सफल बाजार वही होगा, जो ग्राहकों को उनकी जरूरत और बजट के अनुसार दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध कराए और पूरी पारदर्शिता के साथ उनका भरोसा बनाए रखे.