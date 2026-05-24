2026 में दो-दो ज्येष्ठ महीने का अनोखा संयोग! क्या इस बार नौतपा भी दो बार उगलेगा आग?

साल 2026 हिंदू पंचांग और ज्योतिष के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है. इस साल अधिक मास यानी मलमास की वजह से ज्येष्ठ मास दो बार पड़ेगा. आमतौर पर ज्येष्ठ का महीना करीब 30 दिनों का होता है, लेकिन इस बार इसकी अवधि लगभग 60 दिनों तक पहुंच जाएगी. इसी वजह से लोगों के मन में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या नौतपा भी दो बार आएगा और क्या गर्मी पिछले सालों से ज्यादा खतरनाक होगी? ज्योतिषियों का कहना है कि ज्येष्ठ मास भले दो बार आए, लेकिन नौतपा का संबंध सीधे सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से होता है. इसलिए इसकी स्थिति अलग मानी जाती है. यही वजह है कि यह अनोखा संयोग लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

क्या दो बार आएगा नौतपा?

विशेषज्ञों के मुताबिक 2026 में ज्येष्ठ मास दो बार जरूर पड़ेगा, लेकिन नौतपा सिर्फ एक बार ही आएगा. हिंदू ज्योतिष में नौतपा की शुरुआत तब मानी जाती है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है. सूर्य पूरे साल में केवल एक बार ही इस नक्षत्र में प्रवेश करता है और लगभग 15 दिनों तक इसमें रहता है. इस दौरान शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है. इसलिए चाहे ज्येष्ठ मास की अवधि बढ़ जाए, लेकिन नौतपा दो बार नहीं पड़ सकता. ज्योतिषियों का कहना है कि नौतपा का संबंध कैलेंडर के महीने से नहीं बल्कि सूर्य की खगोलीय स्थिति से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि इस बार भी नौतपा सिर्फ एक बार ही लोगों को गर्मी का एहसास कराएगा.

कब तक चलेगा नौतपा?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार साल 2026 में नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा. यह अवधि उत्तर और मध्य भारत में सबसे ज्यादा गर्म मानी जाती है. इन दिनों सूर्य की किरणें काफी सीधी और तीव्र होती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है. कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है, जबकि कुछ जगहों पर यह 50 डिग्री के करीब भी जा सकता है. इसी दौरान लू यानी Heatwave का असर भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान लोगों को धूप से बचने और शरीर में पानी की कमी न होने देने का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

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क्यों खास माना जा रहा है 2026?

ज्योतिषियों का दावा है कि 2026 का नौतपा एक और वजह से खास रहने वाला है. बताया जा रहा है कि करीब 27 साल बाद ऐसा संयोग बनेगा जब नौतपा की 9 दिनों की अवधि के अंदर दो मंगलवार पड़ेंगे. मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है, जिसे अग्नि और ऊर्जा का प्रतीक कहा जाता है. इसी वजह से कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि इस बार गर्मी और लू का असर ज्यादा तेज हो सकता है. हालांकि वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन यह दुर्लभ ग्रह संयोग लोगों के बीच काफी चर्चा में बना हुआ है.

मानसून से क्या है संबंध?

पारंपरिक मान्यताओं में नौतपा को मानसून की तैयारी का समय भी माना जाता है. कहा जाता है कि इन 9 दिनों की तेज गर्मी भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम बनाने में मदद करती है. यही लो प्रेशर आगे चलकर मानसून की हवाओं को भारत की ओर खींचने में अहम भूमिका निभाता है. मान्यता यह भी है कि जितना ज्यादा असरदार नौतपा होगा, उतना ही बेहतर मानसून आने की संभावना बढ़ेगी. इसलिए किसान और मौसम विशेषज्ञ दोनों ही इस अवधि पर खास नजर रखते हैं. माना जा रहा है कि 2026 का नौतपा मौसम और मानसून दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.