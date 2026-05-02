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Hindi Newsशिक्षाबाप रे! 40 लाख का पैकेज... जानें कैसे बनते हैं समुद्री जहाज को डिजाइन करने वाले नेवल आर्किटेक्ट? देखें पूरी डिटेल

बाप रे! 40 लाख का पैकेज... जानें कैसे बनते हैं समुद्री जहाज को डिजाइन करने वाले नेवल आर्किटेक्ट? देखें पूरी डिटेल

Naval architect career guide: नेवल आर्किटेक्ट का करियर में 40 लाख तक के तगड़े पैकेज के साथ-साथ जहाजों के डिजाइन व निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी मिलती है. आज हम नेवल आर्किटेक्ट कैसे बनते हैं, उसके बारे में डिटेले से बताएंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 02, 2026, 09:32 AM IST
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बाप रे! 40 लाख का पैकेज... जानें कैसे बनते हैं समुद्री जहाज को डिजाइन करने वाले नेवल आर्किटेक्ट? देखें पूरी डिटेल

Naval architect career guide: नेवल आर्किटेक्ट एक ऐसा पेशा है जो जहाजों और समुद्री संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण से जुड़ा होता है. ये काम सिर्फ सैन्य जहाजों तक सीमित नहीं है. बल्कि इसमें कार्गो शिप, क्रूज शिप, फेरी, यॉट और ऑफशोर प्लेटफॉर्म भी शामिल होते हैं. इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग जहाज की बनावट, मजबूती और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन तैयार करते हैं. उनका मुख्य उद्देश्य ऐसा जहाज बनाना होता है जो सुरक्षित भी हो और अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके.

नेवल आर्किटेक्ट का काम सिर्फ डिजाइन बनाना नहीं होता है. बल्कि वे ये भी देखते हैं कि जहाज पानी में कैसे चलेगा और कितना स्थिर रहेगा. जहाज का आकार, वजन और उसकी क्षमता सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है. इसके अलावा ईंधन की खपत और पर्यावरण पर असर को भी समझा जाता है. वे ये सुनिश्चित करते हैं कि जहाज अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के अनुसार बना हो. यह एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है जिसमें छोटी गलती भी करोड़ो का नुकसान कर सकती है.

कहां और क्या करते हैं नेवल आर्किटेक्ट?

इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग अक्सर जहाज निर्माण कंपनियों, डिजाइन ऑफिस, सरकारी विभाग और रिसर्च संस्थानों में काम करते हैं. कुछ लोग शिपयार्ड में भी काम करते हैं जहां जहाज बनते हैं. कई बार उन्हें अलग-अलग देशों में जाकर प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता है. कुछ लोग ऑफिस में रहकर कंप्यूटर पर डिजाइन बनाते हैं. जबकि कुछ लोग फील्ड में जाकर निर्माण की निगरानी करते हैं. ये नौकरी ऑफिस और फील्ड दोनों तरह का अनुभव देती है.

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नेवल आर्किटेक्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है?

नेवल आर्किटेक्ट बनने के लिए सबसे पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है. आमतौर पर लोग मैरीन इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर में डिग्री लेते हैं. कुछ लोग मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग के बाद भी इस क्षेत्र में आ जाते हैं. इसके बाद मास्टर डिग्री करने से और ज्यादा विशेषज्ञता मिलती है. पढ़ाई के दौरान गणित, फिजिक्स और डिजाइन की अच्छी समझ जरूरी होती है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज्ञान भी बहुत काम आता है.

इस पेशे में सैलरी कितनी होती है?

इस पेशे में तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी जरूरी होता है. छात्रों को इंटर्नशिप और ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि असली काम को समझ सकें. शिपयार्ड या डिजाइन कंपनियों में काम करने से काफी सीखने को मिलता है. इसके अलावा प्रोफेशनल संस्थाओं से जुड़कर भी ज्ञान बढ़ाया जा सकता है. समय के साथ अनुभव बढ़ने पर नौकरी के बेहतर अवसर मिलते हैं और जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है. वहीं इस पेशे में सैलरी की बात करें तो शुरुआत में 8 लाख तक का सालाना पैकेज होता है. पर आगे चलकर ये पैकेज 40 लाख तक जा सकता है. 

नेवल आर्किटेक्ट का काम बहुत जरूरी

नेवल आर्किटेक्ट का काम आज के समय में और भी जरूरी हो गया है. क्योंकि समुद्री व्यापार और जहाजों की मांग लगातार बढ़ रही है. अब ध्यान पर्यावरण और ईंधन बचत पर भी दिया जा रहा है. इसलिए नए तरह के जहाज बनाए जा रहे हैं जो कम प्रदूषण करते हैं. इस बदलाव में नेवल आर्किटेक्ट की भूमिका बहुत अहम होती है. वे नए डिजाइन और तकनीक का इस्तेमाल करके बेहतर जहाज तैयार करते हैं.

इस क्षेत्र में करियर के कई रास्ते होते हैं. कोई सीनियर डिजाइन इंजीनियर बन सकता है तो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है. कुछ लोग रिसर्च और डेवलपमेंट में जाते हैं. अनुभव बढ़ने के बाद बड़े पदों पर भी पहुंचा जा सकता है. यह एक ऐसा करियर है जिसमें लगातार सीखने और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं. मेहनत और तकनीकी समझ के साथ इसमें अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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