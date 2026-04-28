Navodaya Class 9 Selection Result 2026: जारी हुआ रिजल्ट JNVST 9वीं का रिजल्ट, ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड; देखें पूरी डिटेल

Navodaya Class 9 Selection Result 2026: नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 9वीं के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने यह परीक्षा दी थी. वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. यह परीक्षा देशभर के नवोदय विद्यालयों में खाली सीटों को भरने के लिए आयोजित की गई थी. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों और अभिभावकों में उत्साह देखा जा रहा है. अब आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजर है.

रिजल्ट चेक करना काफी आसान है. सबसे पहले छात्रों को navodaya.gov.in पर जाना होगा. होमपेज पर कक्षा 9वीं लैटरल एंट्री रिजल्ट का लिंक मिलेगा. उस पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा. यहां छात्र अपना रोल नंबर और जन्म तिथि भरेंगे. इसके बाद सबमिट बटन दबाते ही स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा. छात्र चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं. भविष्य के लिए प्रिंट निकालकर रखना भी जरूरी है.

चयन होने के बाद क्या होगा?

इस परीक्षा के जरिए उन्हीं छात्रों का चयन किया गया है. जिन्होंने तय मानकों को पूरा किया है. लेकिन सिर्फ परीक्षा पास करना ही काफी नहीं है. इसके बाद कुछ जरूरी वेरिफिकेशन भी पूरे करने होते हैं. सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. इसमें छात्रों को अपने सभी जरूरी कागज लेकर संबंधित नवोदय विद्यालय में जाना होगा.

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डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान क्या चाहिए?

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की जांच की जाएगी. इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि छात्र ने कक्षा 8वीं किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास की है या नहीं. इसके अलावा छात्रों का मेडिकल टेस्ट भी होगा. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवासीय स्कूल के माहौल के लिए पूरी तरह फिट हैं.

अगर किसी छात्र को रिजल्ट देखने में परेशानी होती है. तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे छात्र अपने जिले के नवोदय विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं. वहां से उन्हें सही जानकारी और मदद मिल जाएगी. कुल मिलाकर यह रिजल्ट उन छात्रों के लिए एक बड़ा मौका है. जो नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करना चाहते हैं. अब चयनित छात्रों को आगे की प्रक्रिया समय पर पूरी करनी होगी. ताकि उनका दाखिला आसानी से हो सके.

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