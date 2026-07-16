/नवोदय-सैनिक स्कूल एडमिशन विवाद: क्या सिर्फ कागजों पर थे एडमिशन? राजकोट में 697 छात्रों की जांच शुरू

Navodaya-Sainik School Admission Controversy: गुजरात के राजकोट जिले से शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक मामला सामने आया है. सरकारी शिक्षा व्यवस्था, प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग क्लास के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. दावा किया गया है कि देश के प्रतिष्ठित रेजिडेंशियल स्कूलों, जैसे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है. इसे लेकर कांग्रेस का आरोप है कि न सिर्फ कोचिंग क्लास, बल्कि कुछ प्राइवेट, सरकारी और ग्रांटेड स्कूल भी छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम में सफल बनाने के लिए एक सोचे-समझे नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं.
इस कथित डमी एडमिशन मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है. जसदान स्थित अल्फा कोचिंग क्लास को लेकर सामने आए आरोपों के बाद शिक्षा विभाग की ओर से जांच तेज कर दी गई है. जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) दीक्षित पटेल ने कहा है कि पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है. अगर जांच में डमी एडमिशन की पुष्टि होती है तो संबंधित स्कूलों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
ये मामला तब चर्चा में आया जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर कुछ कोचिंग संस्थान, निजी, सरकारी और अनुदानित स्कूल मिलकर कथित तौर पर एक ऐसा नेटवर्क चला रहे हैं, जिसमें छात्रों का अलग-अलग स्कूलों में दाखिला दिखाकर नियमों का दुरुपयोग किया जाता है. कांग्रेस की ओर से दावा किया था कि जसदान स्थित अल्फा कोचिंग कॉम्प्लेक्स से करीब 30 स्कूल जुड़े हुए हैं और शुरुआती जानकारी में करीब 700 छात्रों का अलग-अलग स्कूलों में रजिस्ट्रेशन सामने आया है. पार्टी ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की थी.
अब इस मामले पर शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है. जिला शिक्षा अधिकारी दीक्षित पटेल ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी कोचिंग क्लास को शैक्षणिक मान्यता नहीं देती. उन्होंने बताया कि पुलिस जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई है कि 31 अलग-अलग स्कूलों के 697 छात्र जांच के दायरे में हैं. इन सभी छात्रों की डिटेल्स क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय को भेज दिया गया है.
इसके अलावा राजकोट जिले के 47 छात्रों के एडमिशन की अलग से जांच शुरू की गई है. शिक्षा विभाग ये पता लगाएगा कि संबंधित छात्र नियमित रूप से स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे या सिर्फ कागजों पर उनका एडमिशन दिखाया गया था. इस संबंध में दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जाएगी.
दीक्षित पटेल ने कहा कि अगर जांच में डमी एडमिशन या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित स्कूलों, उनके प्रशासकों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है. इसलिए अब तक किसी भी स्कूल या संस्था पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं. पुलिस और शिक्षा विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी.