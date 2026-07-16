/नवोदय-सैनिक स्कूल एडमिशन विवाद: क्या सिर्फ कागजों पर थे एडमिशन? राजकोट में 697 छात्रों की जांच शुरू

ये मामला तब चर्चा में आया जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर कुछ कोचिंग संस्थान, निजी, सरकारी और अनुदानित स्कूल मिलकर कथित तौर पर एक ऐसा नेटवर्क चला रहे हैं, जिसमें छात्रों का अलग-अलग स्कूलों में दाखिला दिखाकर नियमों का दुरुपयोग किया जाता है. कांग्रेस की ओर से दावा किया था कि जसदान स्थित अल्फा कोचिंग कॉम्प्लेक्स से करीब 30 स्कूल जुड़े हुए हैं और शुरुआती जानकारी में करीब 700 छात्रों का अलग-अलग स्कूलों में रजिस्ट्रेशन सामने आया है. पार्टी ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की थी.