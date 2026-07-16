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नवोदय-सैनिक स्कूल एडमिशन विवाद: क्या सिर्फ कागजों पर थे एडमिशन? राजकोट में 697 छात्रों की जांच शुरू

Navodaya-Sainik School Admission Controversy: शिक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हुए हैं. देश के प्रतिष्ठित रेजिडेंशियल स्कूलों में एडमिशन होने को लेकर प्रवेश परीक्षाओं की गड़बड़ी सामने आई है. ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी एक्शन मोड में हैं और अब 697 छात्रों की जांच शुरू की जाएगी.

Written BySimran Singh
Published: Jul 16, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:17 AM IST
नवोदय-सैनिक स्कूल एडमिशन विवाद: क्या सिर्फ कागजों पर थे एडमिशन? राजकोट में 697 छात्रों की जांच शुरू
Image Credit: Navodaya Sainik School Admission Controversy

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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