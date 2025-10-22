Advertisement
नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं एडमिशन के लिए बढ़ी लास्ट डेट, फटाफट कर लें अप्लाई

JNVST Admission 2026: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने कक्षा 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है. खबर में अब कब तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 22, 2025, 08:29 PM IST
JNVST Admission 2026 Last Date: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने कक्षा 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है. ऐसे में जो भी छात्र अब तक आवेदन नहीं कर पाएं हैं वो फटाफट अप्लाई कर लें. अब अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) एडमिशन 2025 के लिए 23 अक्टूबर 2025 यानी कल तक आवेदन कर सकते हैं. छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbseitms.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

ये डेट कर लें नोट
आवेदन की लास्ट डेट 23 अक्टूबर तक है. वहीं, 24 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी. बता दें, सेलेक्शन परीक्षा 7 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा एक पाली में सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक चलेगी. 

सुनार की बेटी ने किया कमाल; रंग लाई 10-10 घंटे की मेहनत, 12वीं रैंक के साथ क्रैक की UPSC ISS परीक्षा

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
ध्यान रखें कि फॉर्म भरते आपको कुछ जरूर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. जैसे- पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, सिग्नेचर, पिछली क्लास की मार्कशीट आदि. 

ऐसे करें JNVST 2026 के लिए आवेदन

  • एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको सबसे पहले नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाना होगा.

  • अब Click here for Class IX, XI Registration 2026 लिंक पर क्लिक करें.

  • नया पेज खुलने पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स के फॉर्म को अच्छे से भरें. 

  • लास्ट में जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें. 

कैसे होगा सेलेक्शन?
जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश JNVST चयन परीक्षा के नंबरों के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में सभी छात्र अभी से ही परीक्षा की जमकर तैयारी करें. परीक्षा कुल 100 नंबरों की होगी जिसमें अंग्रेजी से 15, गणित से 35, सामान्य विज्ञान से 35, हिंदी से 15 सवाल पूछेंगे. हालांकि, ये दोनों क्लास के अलग-अलग हो सकता है. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

