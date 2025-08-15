NBEMS DNB Result 2025: डीएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा का परिणाम जारी, यहां natboard.edu.in पर करें चेक
Advertisement
trendingNow12882620
Hindi Newsशिक्षा

NBEMS DNB Result 2025: डीएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा का परिणाम जारी, यहां natboard.edu.in पर करें चेक

NBEMS DNB Result 2025 Released: NBEMS ने जून सत्र 2025 के लिए डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DNB) फाइनल थ्योरी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है.

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 15, 2025, 07:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NBEMS DNB Result 2025: डीएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा का परिणाम जारी, यहां natboard.edu.in पर करें चेक

NBEMS DNB Final Theory Exam Result 2025 OUT: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने जून सत्र 2025 के लिए आयोजित डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DNB) फाइनल थ्योरी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. एग्माज में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने डीएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा में सफलता हासिल किया है, उन्हें अब 26 अगस्त, 2025 से शुरू होने वाली विभिन्न विषयों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में शामिल होना होगा. जिसके लिए परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे. 

आर्मी स्कूलों में PGT, TGT और PRT पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट कल

इस दिन हुई थी परीक्षा 
डीएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा का आयोजन देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 25 से 28 जून, 2025 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में हुआ था. वहीं, जो उम्मीदवार डीएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा में सफल नहीं हो सकें हैं, वो अपनी डिजीटल आंसर शीट के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को 100 रूपये + 18% GST देना होगा. इसके लिए उम्मीदवार को NBEMS की वेब पोर्टल के माध्यम से रिजल्ट जारी होने से 7 दिनों के अंदर डिजिटल आंसर शीट उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुरोध करना होगा. ये समय सीमा समापत होने के बाद आंसर शीट उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे. 

UPSC CSE मेन्स परीक्षा से पहले जान लें ये जरूरी जानकारी,ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

ऐसे चेक करें रिजल्ट-
डीएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा का परिणाम चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं. 

  • होम पेज पर जाने के बाद 15-08-2025 Result of DNB Final Theory Examination June 2025 declared लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां जारी ऑफिशियल नोटिस को देखें. 

NABARD में सालाना 30 लाख सैलरी वाली नौकरी पाने का सुनहरा मौका, आज ही करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

NBEMS DNB Result 2025

Trending news

'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
Shashi Tharoor
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
Karnataka News
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
Viral News
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
Hyderabad
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
YouTuber Amrik Singh
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
;