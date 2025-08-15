NBEMS DNB Result 2025: डीएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा का परिणाम जारी, यहां natboard.edu.in पर करें चेक

NBEMS DNB Final Theory Exam Result 2025 OUT: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने जून सत्र 2025 के लिए आयोजित डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DNB) फाइनल थ्योरी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. एग्माज में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने डीएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा में सफलता हासिल किया है, उन्हें अब 26 अगस्त, 2025 से शुरू होने वाली विभिन्न विषयों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में शामिल होना होगा. जिसके लिए परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा

डीएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा का आयोजन देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 25 से 28 जून, 2025 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में हुआ था. वहीं, जो उम्मीदवार डीएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा में सफल नहीं हो सकें हैं, वो अपनी डिजीटल आंसर शीट के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को 100 रूपये + 18% GST देना होगा. इसके लिए उम्मीदवार को NBEMS की वेब पोर्टल के माध्यम से रिजल्ट जारी होने से 7 दिनों के अंदर डिजिटल आंसर शीट उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुरोध करना होगा. ये समय सीमा समापत होने के बाद आंसर शीट उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे.

ऐसे चेक करें रिजल्ट-

डीएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा का परिणाम चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

होम पेज पर जाने के बाद 15-08-2025 Result of DNB Final Theory Examination June 2025 declared लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां जारी ऑफिशियल नोटिस को देखें.

