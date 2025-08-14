Medical Exams 2025: मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! NBEMS ने जारी की NEET SS, FMG समेत अन्य परीक्षाओं की डेट, जानें एग्जाम कैलेंडर डाउनलोड का प्रोसेस

NBEMS Exam Calendar 2025: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी है कि परीक्षाओं की डेट सामने आ चुकी है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से कैलेंडर जारी किया गया है जिसके जरिए जान सकते हैं कि एग्जाम कब होने वाले हैं. इस लिस्ट में NEET SS, FMGE, DNB-PDCET समेत अन्य परीक्षाएं शामिल हैं. कैलेंडर को देखने के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तैयारी करना आसान हो सकेगा और वो पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय निकाल सकेंगे.

इन परीक्षाओं की टेंटेटिव तारीखें जारी

भारत और विदेश में रहकर अलग-अलग मेडिकल कोर्स में एनरोल करने वाले छात्रों के लिए NBEMS एग्जाम कैलेंडर महत्वपूर्ण है. नोटिफिकेशन के जरिए नीट एसएस, DNB-PDCET, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम और FET जैसी मुख्य परीक्षाओं की तारीख सामने आई हैं.

NBEMS की संभावित परीक्षाओं की डेट्स

परीक्षा का नाम परीक्षा की तारीख परीक्षा का समय DrNB (SS) फाइनल थ्योरी एग्जाम 29, 30 और 31 अक्टूबर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक NEET SS 2025 7 और 8 नवंबर सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक DNB (BS) फाइनल थ्योरी एग्जाम 18, 19, 20 और 21 दिसंबर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक DIPLOMA फाइनल थ्योरी एग्जाम 6, 7 और 8 जनवरी 2026 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक FMGE दिसंबर 2025 17 जनवरी 2026 सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक

कैसे करें NBEMS एग्जाम कैलेंडर डाउनलोड?

NBEMS एग्जाम कैलेंडर डाउनलोड के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

आप natboard.edu.in पर जाएं और होम पेज पर पब्लिक नोटिस सेक्शन शो होगा.

यहां ‘Tentative Schedule of forthcoming NBEMS Examinations’ ऑप्शन दिखेगा.

इस पर क्लिक करने के बाद NBEMS Exam 2025 कैलेंडर खुल जाएगा.

यहां से परीक्षा और तारीख दिखेगी और राइट साइड ही डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा.

डाउनलोड पर क्लिक करें और फिर आप इसे अपने पास सेव रख सकते हैं.

परीक्षा और डेट के अलावा आपको अन्य जानकारी भी वेबसाइट के जरिए हासिल हो सकेगी. आवेदन करने की समय सीमा से जुड़ी जानकारी भी वेबसाइट से ही प्राप्त कर सकते हैं.