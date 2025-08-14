Medical Exams 2025: मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! NBEMS ने जारी की NEET SS, FMG समेत अन्य परीक्षाओं की डेट, जानें एग्जाम कैलेंडर डाउनलोड का प्रोसेस

NBEMS Exam Calendar 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने कई परीक्षाओं की डेट को जारी कर दिया है. आइए NBEMS एग्जाम कैलेंडर डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.
NBEMS Exam Calendar 2025: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी है कि परीक्षाओं की डेट सामने आ चुकी है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से कैलेंडर जारी किया गया है जिसके जरिए जान सकते हैं कि एग्जाम कब होने वाले हैं. इस लिस्ट में NEET SS, FMGE, DNB-PDCET समेत अन्य परीक्षाएं शामिल हैं. कैलेंडर को देखने के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तैयारी करना आसान हो सकेगा और वो पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय निकाल सकेंगे.
इन परीक्षाओं की टेंटेटिव तारीखें जारी
भारत और विदेश में रहकर अलग-अलग मेडिकल कोर्स में एनरोल करने वाले छात्रों के लिए NBEMS एग्जाम कैलेंडर महत्वपूर्ण है. नोटिफिकेशन के जरिए नीट एसएस, DNB-PDCET, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम और FET जैसी मुख्य परीक्षाओं की तारीख सामने आई हैं.
NBEMS की संभावित परीक्षाओं की डेट्स
|परीक्षा का नाम
|परीक्षा की तारीख
|परीक्षा का समय
|DrNB (SS) फाइनल थ्योरी एग्जाम
|29, 30 और 31 अक्टूबर
|सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक
|NEET SS 2025
|7 और 8 नवंबर
सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक
दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक
|DNB (BS) फाइनल थ्योरी एग्जाम
|18, 19, 20 और 21 दिसंबर
|सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक
|DIPLOMA फाइनल थ्योरी एग्जाम
|6, 7 और 8 जनवरी 2026
|दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक
|FMGE दिसंबर 2025
|17 जनवरी 2026
सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक
दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक
कैसे करें NBEMS एग्जाम कैलेंडर डाउनलोड?
परीक्षा और डेट के अलावा आपको अन्य जानकारी भी वेबसाइट के जरिए हासिल हो सकेगी. आवेदन करने की समय सीमा से जुड़ी जानकारी भी वेबसाइट से ही प्राप्त कर सकते हैं.