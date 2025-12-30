NBEMS Exam Schedule 2026 Out: एनबीईएमएस परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, जानें मेडिकल की 11 परीक्षाओं की तारीखें

NBEMS 2026 Exam Calendar: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) ने मेडिकल परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है, आइए मेडिकल की 11 परीक्षाओं की तिथियां कौन-कौन सी हो सकती हैं?
NBEMS Exam Schedule 2026 Out: अगर आप भी मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसके लिए मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस वाली परीक्षा को देना चाहते हैं तो एनबीईएमएस ने संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया है. जी हां, मेडिकल प्रैक्टिस के लाइसेंस के लिए होने वाली विभिन्न परीक्षाओं का शेड्यूल नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) ने जारी कर दिया है. इनमें नीट एमडीएस 2026, डेंटल, फार्मेसी, फेलोशिप और नीट पीजी जैसी परीक्षाएं शामिल हैं.
जारी की है टेंटेटिव डेट
एनबीईएमएस ने मेडिकल प्रैक्टिस के लाइसेंस वाली 11 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है जो टेंटेटिव है. इसका मतलब है कि परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव भी हो सकता है. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए जरूरी होगा कि वो सभी तरह के अपडेट्स पर गौर करें.
कैसे और कहां से चेक करें लेटेस्ट अपडेट्स?
एनबीईएमएस की ओर से मेडिकल प्रैक्टिस के लाइसेंस परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसके तहत होने वाली परीक्षाओं की डेट का ऐलान कर दिया गया है. तारीखों में बदलाव भी हो सकता है. आप नई तारीखें या अपडेट्स के लिए नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर विजिट कर सकते हैं.
NBE Exam Calendar 2026: मेडिकल की 11 परीक्षाओं की तारीखें
एनबीईएमएस की ओर से तारीखों का नोटिफिकेशन जारी करने के साथ भी ये भी कहा कि वो एग्जाम की सटीक डेट्स का सूचना बाद में भी जारी कर सकते हैं. इसलिए समय-समय पर एनबीईएमएस की वेबसाइट देख सकते हैं. अन्य जानकारी या अपडेट्स भी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं.
