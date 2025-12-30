Advertisement
NBEMS Exam Schedule 2026 Out: एनबीईएमएस परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, जानें मेडिकल की 11 परीक्षाओं की तारीखें

NBEMS Exam Schedule 2026 Out: एनबीईएमएस परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, जानें मेडिकल की 11 परीक्षाओं की तारीखें

NBEMS 2026 Exam Calendar: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) ने मेडिकल परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है, आइए मेडिकल की 11 परीक्षाओं की तिथियां कौन-कौन सी हो सकती हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:15 PM IST
NBEMS Exam Schedule 2026 Out: एनबीईएमएस परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, जानें मेडिकल की 11 परीक्षाओं की तारीखें

NBEMS Exam Schedule 2026 Out: अगर आप भी मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसके लिए मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस वाली परीक्षा को देना चाहते हैं तो एनबीईएमएस ने संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया है. जी हां, मेडिकल प्रैक्टिस के लाइसेंस के लिए होने वाली विभिन्न परीक्षाओं का शेड्यूल नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) ने जारी कर दिया है. इनमें नीट एमडीएस 2026, डेंटल, फार्मेसी, फेलोशिप और नीट पीजी जैसी परीक्षाएं शामिल हैं.

जारी की है टेंटेटिव डेट

एनबीईएमएस ने मेडिकल प्रैक्टिस के लाइसेंस वाली 11 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है जो टेंटेटिव है. इसका मतलब है कि परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव भी हो सकता है. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए जरूरी होगा कि वो सभी तरह के अपडेट्स पर गौर करें. 

कैसे और कहां से चेक करें लेटेस्ट अपडेट्स?

एनबीईएमएस की ओर से मेडिकल प्रैक्टिस के लाइसेंस परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसके तहत होने वाली परीक्षाओं की डेट का ऐलान कर दिया गया है. तारीखों में बदलाव भी हो सकता है. आप नई तारीखें या अपडेट्स के लिए नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर विजिट कर सकते हैं.

NBE Exam Calendar 2026: मेडिकल की 11 परीक्षाओं की तारीखें

  • 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी 2026- एनबीईएमएस डिप्लोमा फाइनल एग्जाम दिसंबर 2025
  • 17 जनवरी 2026- एफएमजीई दिसंबर 2025 एग्जाम
  • 21 फरवरी 2026- एफडीएसटी एमडीएस 2025
  • 1 मार्च 2026- FDST BDS 2025
  • 7 मार्च 2026- ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट (जीपीएटी 2026)
  • 14 मार्च 2026- फेलोशिप प्रवेश परीक्षा (FET 2026)
  • 12 अप्रैल 2026- पोस्ट डिप्लोमा सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम (PDCET 2026)
  • 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल 2026- डीआरएनबी फाइनल एग्जाम अप्रैल 2026
  • 14 मई, 15 मई और 16 मई 2026- NBEMS डिप्लोमा फाइनल एग्जाम जून 2026
  • 18 जून, 19 जून, 20 जून और 21 जून 2026- DNB फाइनल एग्जाम जून 2026
  • 28 जून 2026- FMGE जून 2026

एनबीईएमएस की ओर से तारीखों का नोटिफिकेशन जारी करने के साथ भी ये भी कहा कि वो एग्जाम की सटीक डेट्स का सूचना बाद में भी जारी कर सकते हैं. इसलिए समय-समय पर एनबीईएमएस की वेबसाइट देख सकते हैं. अन्य जानकारी या अपडेट्स भी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं.

