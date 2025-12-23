NBEMS ने एक्टिव किया GPAT 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक, natboard.edu.in पर आसानी से करें आवेदन

NBEMS GPAT 2026 Registration: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आज, 23 दिसंबर, 2025 को शाम 5 बजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट (GPAT) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर दिया है. जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जीपीएटी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2026 तय की गई है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित लास्ट डेट से पहले आवेदन कर लें.

कब होगी परीक्षा?

एनबीईएमएस की ओर से जीपीएटी 2026 का आयोजन 07 मार्च, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. वहीं, रिजल्ट 07 अप्रैल, 2026 को जारी किए जाने की उम्मीद है.

इंपोर्टेंट डेट्स

Add Zee News as a Preferred Source

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया - 23.12.2025 से 12.01.2026 तक

करेक्शन विंडो - 16.01.2026 से 19.01.2026 तक

सेलेक्टिव एडिट विंडो - 06.02.2026 से 09.02.2026 तक

सेलेक्टिव एडिट विंडो - 17.02.2026 से 19.02.2026

सिटी स्लिप जारी डेट - 24-02-2026

एडमिट कार्ड जारी डेट - 02-03-2026

एग्जाम डेट - 07-03-202

रिजल्ट जारी डेट - 07-04-2026

ये भी पढ़ें: KARTET Result 2025 OUT: कर्नाटक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिजल्ट जारी, sts.karnataka.gov.in पर फटाफट चेक करें स्कोर

आवेदन शुल्क

जनरल, OBC, EWS - 3,500 रुपये

SC, ST, PWD - 2,500 रुपये

ऐसे करें आवेदन

जीपीएटी 2026 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद Examinations सेक्शन में जाएं और Graduate Pharmacy Aptitude Test (GPAT) पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां GPAT 2026 Application Link पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां To Register लिंक पर क्लिक करें.

एक और नया पेज खुलेगा, वहां I am an applicant ऑप्शन सेलेक्ट करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइड में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

GPAT 2026 Registration डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: SSC LDCE Recruitment 2025: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! स्टेनोग्राफर के 300+ पदों पर निकली भर्ती, फटाफट करें आवेदन