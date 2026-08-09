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इस तारीख को जारी होगी NEET PG एग्जाम सिटी स्लिप, 30 अगस्त को परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

नीट यूजी एग्जाम सिटी स्लिप 2026 जल्द जारी होने वाली है. NBEMS की ओर से एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से इसे डाउनलोड कर सकेंगे. यहां जानें NEET PG परीक्षा तारीख, पैटर्न, एडमिट कार्ड और डाउनलोड करने का तरीका.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 09, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:13 AM IST
इस तारीख को जारी होगी NEET PG एग्जाम सिटी स्लिप, 30 अगस्त को परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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