/इस तारीख को जारी होगी NEET PG एग्जाम सिटी स्लिप, 30 अगस्त को परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों के लिए जरूरी अपडेट है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) जल्द ही परीक्षा की City Intimation Slip जारी करेगा. आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, नीट पीजी 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप 11 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी.
सिटी स्लिप जारी होने के बाद छात्र यह देख सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी. इसके लिए उन्हें NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर लॉगिन करना होगा. ध्यान रहे कि सिटी स्लिप में केवल परीक्षा शहर की जानकारी मिलेगी, परीक्षा केंद्र का पूरा पता बाद में एडमिट कार्ड में दिया जाएगा. हालांकि, इसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता नहीं दिया जाएगा. इसलिए छात्रों को ये समझना जरूरी है कि City Slip और Admit Card अलग-अलग दस्तावेज हैं. सिटी स्लिप से परीक्षा शहर की जानकारी मिलने के बाद उम्मीदवार अपनी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं, जबकि परीक्षा केंद्र का पूरा पता एडमिट कार्ड में दिया जाएगा.
NEET PG 2026 परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी. उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख और अन्य जरूरी निर्देशों के लिए आधिकारिक सूचना और अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से देखना चाहिए. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी जाती है.
दिए गए अपडेट के अनुसार NEET PG 2026 के बदले हुए परीक्षा पैटर्न में 180 प्रश्न होंगे. प्रश्न पत्र को पांच सेक्शन में बांटा जाएगा और उम्मीदवारों को पूरा पेपर हल करने के लिए 3.5 घंटे का समय मिलेगा. परीक्षा पैटर्न में बदलाव को देखते हुए उम्मीदवारों को अपनी तैयारी के साथ-साथ समय प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए.
परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को आधार ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा. इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन अपने जरूरी दस्तावेज साथ रखने चाहिए. किसी भी दस्तावेज या पहचान संबंधी आवश्यकता को लेकर अंतिम निर्देश एडमिट कार्ड और NBEMS की आधिकारिक सूचना में देखना उचित रहेगा.
City Intimation Slip जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद NEET PG से संबंधित City Intimation Slip 2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा. अब उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा. लॉगिन के बाद स्क्रीन पर एग्जाम सिटी स्लिप दिखाई देगी. उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.
दिए गए अपडेट के मुताबिक, NEET PG 2026 का एडमिट कार्ड 27 अगस्त 2026 तक जारी किया जा सकता है. हालांकि, उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की अंतिम रिलीज डेट के लिए NBEMS की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता देनी चाहिए. एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए अनिवार्य दस्तावेज है और इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेज ले जाने होंगे. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थियों को आधार कार्ड की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखने के लिए कहा गया है. हालांकि, परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले दस्तावेजों की अंतिम सूची एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही तैयार करनी चाहिए.