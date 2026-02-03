NBEMS NEET SS 2026 स्कोरकार्ड जारी, natboard.edu.in पर लिंक एक्टिव, एक क्लिक में करें डाउनलोड

NBEMS NEET SS Scorecard 2026 Released: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आज, 3 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) सुपर स्पेशलिटी (SS) 2026 परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के लिए स्कोरकार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले जो उत्तीर्ण उम्मीदवार स्कोरकार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना प्रोविजनल स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

कब जारी हुआ रिजल्ट?

एनबीईएमएस की ओर से नीट एसएस 2026 का रिजल्ट 23 जनवरी, 2026 को जारी कर दिया था. वहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से केवल छह महीने के लिए नीट एसएस 2026 स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

कब हुई थी परीक्षा?

एनबीईएमएस की ओर से नीट एसएस 2026 की परीक्षा 26 और 27 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में 2.5 घंटे के लिए आयोजित की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: CTET 2026 एग्जाम शेड्यूल जारी, फरवरी में इस दिन आयोजित होगी पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षाएं, जानें शिफ्ट टाइमिंग

NEET SS 2025 इंपोर्टेंट डेट्स:

रजिस्ट्रेशन - 05 नवंबर, 2025 से 25 नवंबर, 2025 तक

सुधार विंडो - 28 नवंबर, 2025 से 30 नवंबर, 2025 तक

फाइनल सुधार विंडो - 12 दिसंबर, 2025 से 14 दिसंबर, 2025 तक

एडमिट कार्ड - 22 दिसंबर, 2025

एग्जाम - 26 और 27 दिसंबर, 2025

स्कोरकार्ड डाउनलोड - 03 फरवरी, 2026

काउंसलिंग प्रक्रिया - मई 2026

ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड-

नीट एसएस 2026 परिणाम स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर स्कोरकार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्कोरकार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

NBEMS NEET SS स्कोरकार्ड 2026 डायरेक्ट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, एनबीईएमएस की ओर से नीट एसएस परीक्षा का आयोजन विभिन्न डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (DM)/ मास्टर ऑफ चिरुर्गिया (MCh) और डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DrNB) जैसे सुपर स्पेवियविटी पाठ्यक्रमों में योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए किया जाता है.

ये भी पढ़ें: NCERT Recruitment 2026: टीचिंग फील्ड में करियर बनाने का मौका, प्रोफेसर और लाइब्रेरियन सहित 117 पदों पर आवेदन शुरू, जानें सैलरी