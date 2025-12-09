FMGE December 2025: NBEMS ने खोली करेक्शन विंडो, उम्मीदवार 11 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन फॉर्म में सुधार

FMGE December Exam 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आज, मंगलवार, 09 दिसंबर, 2025 को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) दिसंबर 2025 के लिए आवेदन फॉर्म करेक्शन विंडो खोल दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और उनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय गलती हो गई थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपने आवेदन फॉर्म में आवश्यक सुधार कर सकते हैं.

उम्मीदवार फॉर्म में नाम, राष्ट्रीयता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और परीक्षा शहर को छोड़कर, अन्य किसी भी प्रकार का सुधार कर सकते हैं. वहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म करेक्शन विंडो सीमित समय तक खुला रहेगा, ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 11 दिसंबर, 2025 तक फॉर्म में सुधार कर लें.

इस दिन होगी परीक्षा

NBEMS की ओर से FMGE दिसंबर, 2025 का आयोजन 17 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. वहीं, NBEMS द्वारा सिटी स्लिप 02 जनवरी और एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड 14 जनवरी, 2026 को जारी किए जाएंगे. वहीं, गलत फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले कैंडिडेट्स के लिए फाइनल सिलेक्टिव एडिट विंडो 29 से 31 दिसंबर, 2025 तक खुली रहेगी.

ऐसे फॉर्म में करें सुधार

FMGE दिसंबर 2025 फॉर्म में सुधार करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद FMGE दिसंबर 2025 एक्टिव लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

इसके बाद आपका आवेदन फॉर्म स्क्रीन पर खुल जाएगा.

फॉर्म में आवश्यक बदलाव करने के बाद सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

FMGE दिसंबर 2025 करेक्शन विंडो डायरेक्ट लिंक

