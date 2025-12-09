Advertisement
trendingNow13034930
Hindi Newsशिक्षा

FMGE December 2025: NBEMS ने खोली करेक्शन विंडो, उम्मीदवार 11 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन फॉर्म में सुधार

FMGE December 2025 Correction Window: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) दिसंबर 2025 के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 04:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

FMGE December 2025: NBEMS ने खोली करेक्शन विंडो, उम्मीदवार 11 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन फॉर्म में सुधार

FMGE December Exam 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आज, मंगलवार, 09 दिसंबर, 2025 को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) दिसंबर 2025 के लिए आवेदन फॉर्म करेक्शन विंडो खोल दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और उनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय गलती हो गई थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपने आवेदन फॉर्म में आवश्यक सुधार कर सकते हैं.

उम्मीदवार फॉर्म में नाम, राष्ट्रीयता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और परीक्षा शहर को छोड़कर, अन्य किसी भी प्रकार का सुधार कर सकते हैं. वहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म करेक्शन विंडो सीमित समय तक खुला रहेगा, ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 11 दिसंबर, 2025 तक फॉर्म में सुधार कर लें. 

इस दिन होगी परीक्षा
NBEMS की ओर से FMGE दिसंबर, 2025 का आयोजन 17 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. वहीं, NBEMS द्वारा सिटी स्लिप 02 जनवरी और एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड 14 जनवरी, 2026 को जारी किए जाएंगे. वहीं, गलत फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले कैंडिडेट्स के लिए फाइनल सिलेक्टिव एडिट विंडो 29 से 31 दिसंबर, 2025 तक खुली रहेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Bombay High Court Recruitment 2025: क्लर्क और स्टेनोग्राफर सहित 2381 पदों पर बंपर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन, जानिए डिटेल्स

ऐसे फॉर्म में करें सुधार
FMGE दिसंबर 2025 फॉर्म में सुधार करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट  natboard.edu.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद FMGE दिसंबर 2025 एक्टिव लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • इसके बाद आपका आवेदन फॉर्म स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • फॉर्म में आवश्यक बदलाव करने के बाद सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

FMGE दिसंबर 2025 करेक्शन विंडो डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: SWAYAM Admit Card 2025: एनटीए ने जारी किए जुलाई सेमेस्टर के एडमिट कार्ड, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

FMGE December 2025

Trending news

गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
Karnataka News
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
Goa Nightclub Fire
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
Delhi Blast 2025
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
amit shah
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
Congress MP Manish Tewari
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल