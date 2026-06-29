/NBEMS में बिना परीक्षा सरकारी नौकरी का मौका! 53 पदों पर 7 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और हेल्थ सेक्टर से जुड़े प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का सपना देखते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने 53 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है. प्रशासनिक कारणों से आवेदन की तारीख बदली गई है और अब इच्छुक उम्मीदवार 7 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. खास बात यह है कि ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के कई पदों पर इंटरव्यू नहीं होगा.
ऐसे में लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर नौकरी पाने का अच्छा मौका है. अगर आप 12वीं पास, ग्रेजुएट या मेडिकल पोस्टग्रेजुएट हैं, तो अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने 2 जून 2026 को जारी भर्ती विज्ञापन के आवेदन कार्यक्रम में बदलाव किया है. बोर्ड ने बताया कि प्रशासनिक कारणों से आवेदन प्रक्रिया पहले तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू नहीं होगी. अब ऑनलाइन आवेदन 7 जुलाई 2026 से शुरू होंगे और उम्मीदवार 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदन केवल NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. किसी भी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 53 रिक्त पद भरे जाएंगे. इनमें डिप्टी डायरेक्टर (मेडिकल) के 2 पद, जूनियर प्रोग्रामर का 1 पद, जूनियर अकाउंटेंट के 4 पद, स्टेनोग्राफर के 7 पद और जूनियर असिस्टेंट के 39 पद शामिल हैं. जूनियर असिस्टेंट के पदों में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए एक बैकलॉग पद भी रखा गया है. NBEMS ने यह भी स्पष्ट किया है कि जरूरत के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाई, घटाई या पूरी तरह वापस भी ली जा सकती है. इसलिए उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़े सभी आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.
हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा तय की गई है. डिप्टी डायरेक्टर (मेडिकल) पद के लिए मान्यता प्राप्त पोस्टग्रेजुएट मेडिकल डिग्री और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है. जूनियर प्रोग्रामर के लिए बीटेक, बीई, बीसीए या कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित डिग्री जरूरी है तथा आयु 27 वर्ष से कम होनी चाहिए. जूनियर अकाउंटेंट के लिए गणित, सांख्यिकी या कॉमर्स में स्नातक डिग्री मांगी गई है.
वहीं स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास के साथ शॉर्टहैंड और टाइपिंग का ज्ञान तथा 18 से 27 वर्ष आयु निर्धारित है. जूनियर असिस्टेंट के लिए 12वीं पास और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जरूरी है.
सामान्य (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 1,500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. इसके साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी अलग से देना होगा. वहीं अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) और सभी महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है.
हालांकि, बैंक या पेमेंट गेटवे से जुड़े प्रोसेसिंग चार्ज अलग से लागू होंगे. उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा. आवेदन जमा करने से पहले फीस और अपनी श्रेणी की जानकारी अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है.
NBEMS भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी. इसके बाद जिन पदों पर आवश्यक होगा, उनके लिए कंप्यूटर नॉलेज या स्किल टेस्ट आयोजित किया जाएगा. बोर्ड ने साफ किया है कि ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों के लिए किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा. जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट जैसे पदों की अंतिम मेरिट सूची CBT और स्किल टेस्ट दोनों में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी. परीक्षा की तारीख फिलहाल घोषित नहीं की गई है और इसकी जानकारी बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी.
आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां भर्ती या वैकेंसी लिंक पर क्लिक करें और वैध ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सावधानी से भरें. निर्धारित प्रारूप में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें तथा यदि शुल्क लागू हो तो ऑनलाइन भुगतान करें. अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट कर उसका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें. NBEMS ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि अंतिम सबमिशन के बाद आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा. इसलिए फॉर्म भरते समय हर जानकारी को अच्छी तरह जांच लेना बेहद जरूरी है.