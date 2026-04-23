NCC में बड़ा बदलाव, सिलेबस में जुड़ेंगी नई स्किल्स; लाइफ और टेक्निकल ट्रेनिंग पर फोकस

NCC new syllabus 2027: एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अभी तक उन्हें फील्ड में आमने-सामने की लड़ाई और क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाती थी. लेकिन आने वाले समय में तकनीकी ट्रेनिंग भी इसका जरूरी हिस्सा बनेगी. इसके लिए सिलेबस में बदलाव शुरू कर दिए गए हैं. पहले कैडेट्स ज्यादा थ्योरी से पढ़ाई करते थे. अब पढ़ाई को आसान बनाने के लिए पिक्टोरियल कंटेंट और डायग्राम्स जोड़े जा रहे हैं. इससे सेल्फ स्टडी करना पहले से ज्यादा सरल हो जाएगा.

निदेशालय के मुताबिक इस नए सिस्टम की शुरुआत फर्स्ट ईयर कैडेट्स से की जाएगी. इसके बाद धीरे-धीरे इसे सभी ईयर में लागू किया जाएगा. साल 2027 तक यह बदलाव पूरी तरह लागू हो जाएगा. कैडेट्स को खुद अपनी तैयारी जांचने का मौका मिले, इसके लिए सिलेबस में सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज भी जोड़ी गई हैं. इससे छात्रों को अपनी कमजोरियों को समझने में मदद मिलेगी.

ट्रेनिंग में ड्रोन और इनोवेशन को किया है शामिल

अब ट्रेनिंग में ड्रोन और इनोवेशन को भी शामिल किया गया है. पहले केवल एयर स्क्वाड्रन के कैडेट्स को एयरो मॉडलिंग सिखाई जाती थी. लेकिन अब आर्मी और नेवल स्क्वाड्रन के कैडेट्स भी इससे जुड़ी चीजें सीखेंगे. सिलेबस में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को कॉम्पिटिशन के रूप में जोड़ा गया है. इससे कैडेट्स में नई तकनीक को लेकर रुचि बढ़ेगी.

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सिखाएंगे ड्रोन असेंबल करने के तरीके

हाल के समय में ड्रोन तकनीक का महत्व तेजी से बढ़ा है. खासकर सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में इसकी भूमिका काफी जरूरी हो जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए कैडेट्स को ड्रोन असेंबल करना सिखाया जाएगा. साथ ही उन्हें ऑपरेशन के दौरान उसमें सुधार करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही युवाओं के लिए ड्रोन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री में नए करियर के रास्ते खुलेंगे.

सिलेबस में कई नए विषय भी जोड़े गए हैं. इनमें बॉर्डर और कोस्टल एरिया की जानकारी, मिलिट्री हिस्ट्री, सैन्य ऑपरेशन्स और सोशल सर्विस शामिल हैं. इसके अलावा जेंडर सेंसिटिविटी, पर्यावरण और जनरल अवेयरनेस पर भी जोर दिया गया है. लाइफ स्किल्स में मेंटल वेलनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सही खानपान और साइबर सुरक्षा जैसे टॉपिक्स शामिल हैं. वहीं टेक्निकल स्किल्स में सशस्त्र बलों की जानकारी, एसएसबी प्रोसेस, इंटरव्यू स्किल्स और मिलिट्री एटीकेट्स को भी जगह दी गई है। तीनों विंग्स के लिए अलग-अलग स्पेशल सब्जेक्ट्स भी तय किए गए हैं.