Advertisement
trendingNow13189734
Hindi Newsशिक्षाNCC में बड़ा बदलाव, सिलेबस में जुड़ेंगी नई स्किल्स; लाइफ और टेक्निकल ट्रेनिंग पर फोकस

NCC में बड़ा बदलाव, सिलेबस में जुड़ेंगी नई स्किल्स; लाइफ और टेक्निकल ट्रेनिंग पर फोकस

NCC new syllabus 2027: एनसीसी के सिलेबस में 2027 तक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत अब कैडेट्स को ड्रोन असेंबलिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक विषयों की ट्रेनिंग दी जाएगी. नए पिक्टोरियल कंटेंट और लाइफ स्किल्स के जुड़ने से अब कैडेट्स न केवल सैन्य ऑपरेशन्स बल्कि भविष्य की तकनीकी इंडस्ट्री के लिए भी तैयार होंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NCC में बड़ा बदलाव, सिलेबस में जुड़ेंगी नई स्किल्स; लाइफ और टेक्निकल ट्रेनिंग पर फोकस

NCC new syllabus 2027: एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अभी तक उन्हें फील्ड में आमने-सामने की लड़ाई और क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाती थी. लेकिन आने वाले समय में तकनीकी ट्रेनिंग भी इसका जरूरी हिस्सा बनेगी. इसके लिए सिलेबस में बदलाव शुरू कर दिए गए हैं. पहले कैडेट्स ज्यादा थ्योरी से पढ़ाई करते थे. अब पढ़ाई को आसान बनाने के लिए पिक्टोरियल कंटेंट और डायग्राम्स जोड़े जा रहे हैं. इससे सेल्फ स्टडी करना पहले से ज्यादा सरल हो जाएगा.

निदेशालय के मुताबिक इस नए सिस्टम की शुरुआत फर्स्ट ईयर कैडेट्स से की जाएगी. इसके बाद धीरे-धीरे इसे सभी ईयर में लागू किया जाएगा. साल 2027 तक यह बदलाव पूरी तरह लागू हो जाएगा. कैडेट्स को खुद अपनी तैयारी जांचने का मौका मिले, इसके लिए सिलेबस में सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज भी जोड़ी गई हैं. इससे छात्रों को अपनी कमजोरियों को समझने में मदद मिलेगी.

ट्रेनिंग  में ड्रोन और इनोवेशन को किया है शामिल

अब ट्रेनिंग में ड्रोन और इनोवेशन को भी शामिल किया गया है. पहले केवल एयर स्क्वाड्रन के कैडेट्स को एयरो मॉडलिंग सिखाई जाती थी. लेकिन अब आर्मी और नेवल स्क्वाड्रन के कैडेट्स भी इससे जुड़ी चीजें सीखेंगे. सिलेबस में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को कॉम्पिटिशन के रूप में जोड़ा गया है. इससे कैडेट्स में नई तकनीक को लेकर रुचि बढ़ेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सिखाएंगे ड्रोन असेंबल करने के तरीके 

हाल के समय में ड्रोन तकनीक का महत्व तेजी से बढ़ा है. खासकर सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में इसकी भूमिका काफी जरूरी हो जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए कैडेट्स को ड्रोन असेंबल करना सिखाया जाएगा. साथ ही उन्हें ऑपरेशन के दौरान उसमें सुधार करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही युवाओं के लिए ड्रोन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री में नए करियर के रास्ते खुलेंगे.

सिलेबस में कई नए विषय भी जोड़े गए हैं. इनमें बॉर्डर और कोस्टल एरिया की जानकारी, मिलिट्री हिस्ट्री, सैन्य ऑपरेशन्स और सोशल सर्विस शामिल हैं. इसके अलावा जेंडर सेंसिटिविटी, पर्यावरण और जनरल अवेयरनेस पर भी जोर दिया गया है. लाइफ स्किल्स में मेंटल वेलनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सही खानपान और साइबर सुरक्षा जैसे टॉपिक्स शामिल हैं. वहीं टेक्निकल स्किल्स में सशस्त्र बलों की जानकारी, एसएसबी प्रोसेस, इंटरव्यू स्किल्स और मिलिट्री एटीकेट्स को भी जगह दी गई है। तीनों विंग्स के लिए अलग-अलग स्पेशल सब्जेक्ट्स भी तय किए गए हैं.  

 

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

ncc new syllabus 2027

Trending news

झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
West Bengal Assembly Election 2026
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
West Bengal Assembly Election 2026
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
West Bengal Election 2026
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
West Bengal Assembly Election 2026
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
Tamil Nadu Election 2026 LIVE: 11 बजे तक हुआ 37.56 प्रतिशत मतदान, एक्टर अजित, कमल और विजय ने डाला वोट
Tamilnadu Election 2026 Live Updates
Tamil Nadu Election 2026 LIVE: 11 बजे तक हुआ 37.56 प्रतिशत मतदान, एक्टर अजित, कमल और विजय ने डाला वोट
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
West Bengal Assembly Election 2026
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
West Bengal Election (Phase 1) LIVE: दिनाजपुर में भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु सरकार पर हमला, मुर्शिदाबाद में TMC और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा
West Bengal Election 2026
West Bengal Election (Phase 1) LIVE: दिनाजपुर में भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु सरकार पर हमला, मुर्शिदाबाद में TMC और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा