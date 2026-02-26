Advertisement
trendingNow13123490
Hindi Newsशिक्षाNCERT बुक विवाद: कौन लिखता है स्कूल की किताबें और कैसे तय होता है उनका कंटेंट? समझिए पूरा सिस्टम

NCERT बुक विवाद: कौन लिखता है स्कूल की किताबें और कैसे तय होता है उनका कंटेंट? समझिए पूरा सिस्टम

NCERT Book Controversy: एनसीईआरटी की किताबों को कौन लिखता है? प्रिंट होने के बाद क्या किताब में बदलाव हो सकता है? सिलेबस या चैप्टर को कौन तय करता है? आइए पूरा सिस्टम समझते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NCERT Book Facts
NCERT Book Facts

NCERT Book Controversy: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की किताब को लेकर चर्चाएं हैं. दरअसल, कक्षा 8वीं की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा कंटेंट शामिल किया गया था जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्वतः संज्ञान लिया और कड़ी टिप्पणी की. एनसीईआरटी के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए SC के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये न्यायपालिका पर पहली गोली चलाने की तरह है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन 8वीं की किताबों पर बैन लगाते हुए एनसीईआरटी को ये निर्देश दिया है कि वो केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर किताब की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी को हटा दें. सुनिश्चित करें कि रिटेल दुकानों से लेकर स्कूलों में रखी हुईं किताबें पब्लिक एक्सेस से हटा दी जाएं.

एनसीईआरटी बुक विवाद के बीच एक सवाल है जो सभी के बीच बना हुआ है कि आखिर स्कूल की किताबें लिखता कौन है और कैसे तय किया जाता है इसमें कंटेंट क्या होगा? अगर आप भी इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आइए NCERT किताब लिखने से लेकर उसमें कंटेंट आदि के पूरे सिस्टम के बारे में समझते हैं.

कौन तय करता है एनसीईआरटी बुक का सिलेबस?

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (National Curriculum Framework) से एनसीईआरटी किताबों में किसी भी चैप्टर लिखने की शुरुआत की जाती है. कैसा कंटेंट लिखना है, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है और पढ़ाने की दिशा क्या होगी? ये सभी कुछ एनसीएफ से तय किया जाता है. एनसीईआरटी के मुख्य कामों में से एक बुक तैयार करना भी है. फ्रेमवर्क तय होने के बाद सभी क्लास और सभी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस अलग-अलग तैयार किया जाता है. ये पूरा स्टेप फॉलो करने के बाद चैप्टर लिखने वाली टीम अपने काम में लग जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

NCERT बुक में चैप्टर कौन लिखता है?

एनसीईआरटी बुक लिखने का काम किसी एक लेखक नहीं होता है बल्कि Textbook Development Committees (TDCs) की ओर से इस काम को किया जाता है. ये संस्थागत समितियां विश्वविद्यालयों के टीचर्स, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, चीफ एडवाइजर, एनसीईआरटी फैकल्टी के मेंबर और पढ़ाने की पद्धति (पेडागॉजी) के जानकार होते हैं. सरल भाषा में कहें तो NCERT की किताबें किसी एक व्यक्ति की राय से नहीं बल्कि एकेडमिक समझ पर आधारित होती हैं.

कई लोगों की भागीदारी से तैयार होती है बुक

अगर किसी बड़े बदलाव को किया जाता है तो ऐसे में राष्ट्रीय स्तर की हाई-लेवल समितियां आगे आती है जो किताब के सिलेबस को तय करती है. नई शिक्षा नीति से जुड़े बदलावों के फैसले भी कोई एक नहीं लेता है. कई लोगों की भागीदारी के बाद एक किताब तैयार की जाती है जिससे किसी एक सोच का असर न पड़े और तथ्यों में कोई गलती न हो. साथ ही एजुकेशन सिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए कई लोग किताबों को बनाने में अपना योगदान देते हैं.

कई रिव्यू के बाद फाइनल अप्रूवल

एनसीईआरटी की कोई भी किताब क्यों न हो उसे कई स्तर की एकेडमिक और संस्थागत जांच से गुजरना पड़ता है. इंटरनल एकेडमिक रिव्यू के बाद चैप्टर की जांच, कंटेंट कैसा लिखा गया है, किस क्लास के बच्चों के लिए कंटेंट लिखा जा रहा है. सब कुछ उम्र के हिसाब से किताब में है या नहीं, इन सबके अलावा एक्सपर्ट रिव्यू देते हैं जो यूनिवर्सिटी के विद्वान या किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं. कंटेंट और उसकी क्वालिटी चेक करने के बाद पेडागॉजी और सेंसिटिविटी चेक की जाती है.

सोशल साइंस और सिविक्स जैसे सब्जेक्ट्स की किताबों में अगर बदलाव किया जाता है तो उन किताबों की ज्यादा जांच की जाती है. विभिन्न कमेटियां है जो कंटेंट का बार-बार रिव्यू करती हैं.

इतने चरणों से गुजरने के बाद बुक का फाइनल अप्रूवल का काम सरकार करती है. शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) की ओर से आखिर में NCERT अकादमिक कंटेंट को अंतिम रूप दिया जाता है. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और वितरण से संबंधित मामलों की शिक्षा मंत्रालय दखलअंदाजी कर सकता है.  

क्या प्रिंट होने के बाद बुक से बदला जा सकता है चैप्टर?

प्रिंट होने के बाद किताब के कंटेंट या चैप्टर से कोई टॉपिक हटाया जा सकता है. ऐसा तब होता है जब कोई गंभीर आपत्तियां सामने आती हैं. ऐसे में पहले कमेटियां कंटेंट की समीक्षा करती है और फिर जांच पूरी होने पर एक्शन लिया जाता है. हाल ही मामले में एनसीईआरटी को किताबें वापस मंगवानी पड़ रही हैं. जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किताबों में संशोधन किया जा रहा है. पहले भी सैकड़ों बदलाव हो चुके हैं. NCERT की किताब में पाठ्यक्रम तैयार करना एक बार का काम नहीं है. इसमें लगातार बदलाव हो सकते हैं और ये एक बदलने वाली प्रक्रिया है.

ये भी पढ़ें- CBSE की नई पहल, स्कूल में बच्चों के तनाव को पहचान सकेंगे टीचर्स, शुरू हो रही है ये ट्रेनिंग

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

NCERT

Trending news

यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन