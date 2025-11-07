NCERT की कक्षा 7वीं की नई गणित किताब का नहीं है सिर्फ गणना से नाता! सीखेंगे Algebra समेत प्राचीन मैथमेटिक्स

NCERT New Maths Book for 7th Class: हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training) यानी एनसीईआरटी (NCERT) की ओर से कक्षा 7वीं की नई गणित की किताब को जारी किया है. ‘गणित प्रकाश’ (भाग 2) को जारी करते हुए बताया गया है कि ये गणित की नई किताब कई महत्वपूर्ण विचार के साथ है. इसमें भारत में बहुत पहले विकसित हुए बीजगणित (Algebra) और ज्यामिति (Geometry) जैसे टॉपिक शामिल होंगे जिनके बारे में छात्रों को पढ़ाया जाएगा.

गणित की किताब में प्राचीन भारत का योगदान

बताया जा रहा है कि गणित की किताब के पहले भाग में भी ऐसे उदाहरण थे, हालांकि, अब दूसरे भाग में और गणित में सिर्फ गणना नहीं होगी बल्कि अधिक जानकारी दी जाएगी. 7वीं कक्षा की नई गणित की किताब में भारतीय गणितज्ञों के नाम, संस्कृत ग्रंथों के उदाहरण के अलावा उनसे जुड़े सवाल होंगे. इसके पीछे का मकसद भारतीय छात्रों को प्राचीन गणित और सही इतिहास सिखाने की कोशिश रहेगी. साथ ही भारत के योगदान को दिखाना है.

अब तक भारत की भूमिका दिखी कम

कहा जा रहा है कि अब तक भारत में छात्र जो गणित पढ़ रहे हैं उस किताब के जरिए बच्चों को गणित का इतिहास ज्यादातर यूरोपीय दृष्टिकोण से पढ़ाया जा रहा है और भारत की भूमिका को कम दिखाया जाता है. हालांकि, नई किताब अलग होगी और गणित को लेकर भारत का योगदान दिखाया जाएगा. किताब में बदलाव किया जा रहा है जिससे बच्चे अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करें.

नई गणित की किताब, नई सीख

कक्षा 7वीं की नई गणित की किताब में प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त और उनकी प्रसिद्ध किताब ‘ब्रह्मस्फुटसिद्धांत’ का जिक्र है. किताब में बीजगणित (Algebra) के विकास की नींव से संबंधित बताया जाएगा. इसके जरिए बच्चे जा सकेंगे कि ‘बीजगणित’ शब्द असल में संस्कृत शब्द ‘बीजगणित’ से लिया गया है. प्राचीन भारत में गणितज्ञ अज्ञात राशियों के अक्षरों या प्रतीकों से दर्शाते थे और फिर उनसे सवाल हल किए जाते थे.

ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य (Bhaskaracharya) ने इस टॉपिक पर काफी काम किया था. उसके बाद 8वीं सदी में इन विचारों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ. भारतीय गणित से प्रभावित होकर अरबी गणितज्ञ अल-ख्वारिज्मी ने करीब 825 ईस्वी में एक किताब- ‘हिसाब अल-जबर वल-मुकाबला’ लिखी थी.

एनसीईआरटी की नई किताबें नई शिक्षा नीति से जुड़ी एक पहल है. इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत बनाया जा रहा है. इस नीति का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा (Indian Knowledge System) को शिक्षा में शामिल करना और बढ़ावा देना है.

