कक्षा 8 की किताब पर विवाद... NCERT ने वापस ली 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब, मांगी माफी; यहां समझिए पूरा मामला

Hindi Newsशिक्षाकक्षा 8 की किताब पर विवाद... NCERT ने वापस ली 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब, मांगी माफी; यहां समझिए पूरा मामला

NCERT Class 8th Social Science Book: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने न्यायपालिका से माफी मांगी और अपनी 8वीं किताब को वापस लेने के लिए कहा. आखिर क्या वजह रही कि एनसीईआरटी को अपनी 8वीं की सोशल साइंस की किताब वापस लेनी पड़ी? आइए पूरा मामला विस्तार से समझते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 12:59 PM IST
NCERT Class 8 Social Science book controversy
NCERT Class 8th Social Science Book: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 8वीं की ज्यूडिशरी से जुड़े चैप्टर के लिए चुपचाप सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली. केवल चैप्टर पर हुए विवाद पर एनसीईआरटी अन्य कोई टिप्पणी नहीं की. सिर्फ किताबों को पूरे बाजार से वापस मंगवा लिया है. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से एनसीईआरटी की कक्षा 8 की एक सामाजिक विज्ञान की किताब को लेकर विवाद चल रहा था. 8वीं की सोशल साइंस की किताब का नाम ‘Exploring Society: India and Beyond (Part-II)’ था जिसे अब एनसीईआरटी ने मार्केट से मंगा लिया है.

एक चैप्टर पर विवाद, वापस ली पूरी बुक

दरअसल, कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में एक चैप्टर न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे- भ्रष्टाचार, लंबित मामलों की भारी संख्या और जजों की कमी से संबंधित था. चैप्टर का नाम ‘The Role of Judiciary in our Society’ जिसमें कुछ हिस्सों के कारण विवाद शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने चैप्टर को हटाने का निर्देश दिया था. हालांकि, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक चैप्टर को नहीं हटाया उन्होंने पूरी किताब को वापस लेने का फैसला लिया है.

NCERT ने माफी मांगते हुए क्या कहा?

एनसीईआरटी ने एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक माफी मांगी. पोस्ट में लिखा ‘राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद [एनसीईआरटी] ने हाल ही में सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक, "समाज की खोज: भारत और उससे परे," कक्षा 8 (भाग II) प्रकाशित की है, जिसमें "हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका" शीर्षक वाला अध्याय IV शामिल है.’

आगे लिखा ‘एनसीईआरटी के निदेशक और मेंबर्स उक्त अध्याय चतुर्थ के लिए बिना शर्त और बिना किसी शर्त के क्षमा मांगते हैं. पूरी पुस्तक वापस ले ली गई है और अब उपलब्ध नहीं है.’ आगे लिखा ‘हम असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त करते हैं और सभी हितधारकों की समझदारी की सराहना करते हैं.’ आखिर में लिखा कि एनसीईआरटी शैक्षिक सामग्री में सटीकता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

कक्षा 8वीं की समाज की खोज: भारत और उससे परे (भाग-II) किताब में एक चैप्टर- ‘हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका’ रहा जिसमें न्यायपालिका (Judiciary) की भूमिका समझाई गई और उसमें एक जगह न्यायपालिका में भ्रष्टाचार (Corruption in the Judiciary) का भी जिक्र था. मीडिया के सामने ये बात आई तो इसके साथ ही कड़ी प्रतिक्रिया आई. इस मामले को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी की. साथ ही उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति या संस्था भी न्यायपालिका की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. बिना जांच किए अगर ऐसी बात फैली तो लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा कम हो सकता है. इसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या आदेश दिए थे?

  • किताब को बैन करने का आदेश
  • किताब की सभी छपी हुई कॉपी को जब्त करने का आदेश
  • किताब की हार्ड कॉपी को मार्केट से वापस लेने का आदेश
  • इंटरनेट पर उपलब्ध डिजिटल कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को हटाने का आदेश

फिलहाल, एनसीईआरटी ने 8वीं की सोशल साइंस को मार्केट से वापस ले लिया है और उनके मुताबिक मार्केट में एक भी 8वीं की समाज की खोज: भारत और उससे परे (भाग-II) किताब उपलब्ध नहीं है.

ये भी पढ़ें- NCERT बुक विवाद: कौन लिखता है स्कूल की किताबें और कैसे तय होता है उनका कंटेंट? समझिए पूरा सिस्टम

