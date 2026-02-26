8वीं क्लास की SST बुक में ज्यूडिशियरी चैप्टर पर बवाल, मामला पहुंचा Supreme Court तक, NCERT ने मानी गलती

नई किताब जारी होने के बाद उसमें शामिल एक चैप्टर में कुछ गलत सामग्री पाई गई. इसके बाद सरकार और शिक्षा विभाग ने तुरंत कदम उठाए. फिलहाल किताब की बिक्री रोक दी गई है और अब इस चैप्टर को दोबारा सही तरीके से लिखा जाएगा.

क्या है पूरा मामला

NCERT ने 24 फरवरी 2026 को कक्षा 8 की सोशल साइंस की नई किताब Exploring Society: India and Beyond, Vol II जारी की थी. यह किताब जैसे ही सामने आई, उसमें चैप्टर 4 हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका (पेज 125-142) में कुछ गलत और अनुचित बातें पाई गईं. इस चैप्टर में न्यायपालिका से जुड़ी जानकारी में गलती और कुछ ऐसी सामग्री शामिल हो गई थी, जिसे सही नहीं माना गया.

किताब की बिक्री पर लगी रोक

इस मामले को गंभीर मानते हुए Ministry of Education के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किताब के वितरण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. इसके बाद NCERT ने तुरंत किताब की बिक्री बंद कर दी. संस्था ने अपने बयान में कहा कि वह न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और उसे संविधान का रक्षक मानती है.

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

यह मामला इतना बड़ा हो गया कि Supreme Court of India तक पहुंच गया. देश के मुख्य न्यायाधीश Surya Kant ने खुद इस मामले को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है. अब इस पर अदालत में सुनवाई होनी है.

NCERT ने मानी गलती

NCERT ने साफ कहा है कि यह गलती पूरी तरह से अनजाने में हुई है. संस्था ने इसके लिए माफी मांगी है और कहा है कि उनका उद्देश्य छात्रों को संविधान और लोकतंत्र की सही समझ देना है न कि किसी संस्था की छवि खराब करना. साथ ही संस्था ने यह भी बताया कि इस चैप्टर को अब संबंधित विशेषज्ञों और अधिकारियों से सलाह लेकर दोबारा लिखा जाएगा. नई और सुधरी हुई किताब अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत में छात्रों को दी जाएगी.

बता दें कि फिलहाल यह चैप्टर पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. नई किताब आने तक छात्रों को इंतजार करना होगा.

