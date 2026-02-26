Advertisement
trendingNow13122882
Hindi Newsशिक्षा8वीं क्लास की SST बुक में ज्यूडिशियरी चैप्टर पर बवाल, मामला पहुंचा Supreme Court तक, NCERT ने मानी गलती

8वीं क्लास की SST बुक में ज्यूडिशियरी चैप्टर पर बवाल, मामला पहुंचा Supreme Court तक, NCERT ने मानी गलती

कक्षा 8 की सोशल साइंस की नई किताब में ज्यूडिशियरी से जुड़े एक चैप्टर को लेकर विवाद सामने आया है. NCERT ने इस चैप्टर पर रोक लगा दी है और अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांगी है. मामला अब Supreme Court of India तक पहुंच गया है. जहां इस पर सुनवाई होनी है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8वीं क्लास की SST बुक में ज्यूडिशियरी चैप्टर पर बवाल, मामला पहुंचा Supreme Court तक, NCERT ने मानी गलती

नई किताब जारी होने के बाद उसमें शामिल एक चैप्टर में कुछ गलत सामग्री पाई गई. इसके बाद सरकार और शिक्षा विभाग ने तुरंत कदम उठाए. फिलहाल किताब की बिक्री रोक दी गई है और अब इस चैप्टर को दोबारा सही तरीके से लिखा जाएगा.

क्या है पूरा मामला
NCERT ने 24 फरवरी 2026 को कक्षा 8 की सोशल साइंस की नई किताब Exploring Society: India and Beyond, Vol II जारी की थी. यह किताब जैसे ही सामने आई, उसमें चैप्टर 4 हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका (पेज 125-142) में कुछ गलत और अनुचित बातें पाई गईं. इस चैप्टर में न्यायपालिका से जुड़ी जानकारी में गलती और कुछ ऐसी सामग्री शामिल हो गई थी, जिसे सही नहीं माना गया.

किताब की बिक्री पर लगी रोक
इस मामले को गंभीर मानते हुए Ministry of Education के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किताब के वितरण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. इसके बाद NCERT ने तुरंत किताब की बिक्री बंद कर दी. संस्था ने अपने बयान में कहा कि वह न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और उसे संविधान का रक्षक मानती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
यह मामला इतना बड़ा हो गया कि Supreme Court of India तक पहुंच गया. देश के मुख्य न्यायाधीश Surya Kant ने खुद इस मामले को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है. अब इस पर अदालत में सुनवाई होनी है.

NCERT ने मानी गलती
NCERT ने साफ कहा है कि यह गलती पूरी तरह से अनजाने में हुई है. संस्था ने इसके लिए माफी मांगी है और कहा है कि उनका उद्देश्य छात्रों को संविधान और लोकतंत्र की सही समझ देना है न कि किसी संस्था की छवि खराब करना. साथ ही संस्था ने यह भी बताया कि इस चैप्टर को अब संबंधित विशेषज्ञों और अधिकारियों से सलाह लेकर दोबारा लिखा जाएगा. नई और सुधरी हुई किताब अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत में छात्रों को दी जाएगी.

बता दें कि फिलहाल यह चैप्टर पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. नई किताब आने तक छात्रों को इंतजार करना होगा.

यह भी पढ़ें: AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026: 2551 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर बंपर वैकेंसी, 16 मार्च है लास्ट डेट

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Social Science book

Trending news

सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति