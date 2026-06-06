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बैन हुई NCERT की किताब फिर लौटेगी! लेकिन इस बार बदला होगा सबसे विवादित चैप्टर

NCERT की विवादित कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की किताब चार महीने बाद फिर स्कूलों में लौटने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों के बाद न्यायपालिका से जुड़े अध्याय में बड़े बदलाव किए गए हैं. जानिए क्या बदला और कब आएगी नई किताब.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 06, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:36 PM IST
बैन हुई NCERT की किताब फिर लौटेगी! लेकिन इस बार बदला होगा सबसे विवादित चैप्टर

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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