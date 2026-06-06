बैन हुई NCERT की किताब फिर लौटेगी! लेकिन इस बार बदला होगा सबसे विवादित चैप्टर

स्कूलों में पढ़ाई के बीच एक बार फिर NCERT की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब चर्चा में आ गई है. फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस किताब को बाजार और स्कूलों से हटा लिया गया था. अब करीब चार महीने बाद यह किताब नए रूप में वापसी करने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, 'Exploring Society: India and Beyond' नाम की यह पुस्तक जून के तीसरे सप्ताह तक दोबारा स्कूलों में पहुंच सकती है. किताब की वापसी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और कई स्कूलों में इसकी कमी महसूस की जा रही थी.
विवाद की शुरुआत किताब के चौथे अध्याय से हुई थी. इस अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और अदालतों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या का उल्लेख किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इन हिस्सों पर आपत्ति जताते हुए किताब की सभी भौतिक और डिजिटल प्रतियों को तुरंत हटाने का आदेश दिया था. इसके बाद NCERT ने बिना शर्त माफी मांगी और माना कि इस सामग्री को शामिल करना "निर्णय की त्रुटि" थी. मामले के बाद एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई, जिसने पूरे अध्याय की समीक्षा की और आवश्यक बदलाव सुझाए.
सूत्रों के अनुसार, संशोधित संस्करण में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं. विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद तैयार की गई नई पांडुलिपि को आंतरिक मंजूरी भी मिल चुकी है और इसे प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया है. NCERT का उद्देश्य है कि छात्रों को संतुलित और तथ्यात्मक सामग्री उपलब्ध कराई जाए. अधिकारियों का कहना है कि संशोधित पुस्तक जल्द ही स्कूलों तक पहुंच जाएगी, ताकि पढ़ाई में किसी तरह की बाधा न आए. इस बदलाव के बाद किताब को लेकर उठे विवाद के शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है.
इस विवाद ने किताब तैयार करने वाले तीन शिक्षाविदों को भी चर्चा में ला दिया था. इनमें पद्मश्री सम्मानित शिक्षाविद मिशेल डैनिनो, शिक्षिका सुपर्णा दिवाकर और कानूनी विशेषज्ञ आलोक प्रसन्न कुमार शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती आदेश में सरकारी संस्थानों को इनसे दूरी बनाने को कहा था. हालांकि मई 2026 में कोर्ट ने अपना यह निर्देश वापस ले लिया और तीनों के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियां भी हटा दीं. अब संशोधित संस्करण के साथ यह किताब एक बार फिर स्कूलों में वापसी के लिए तैयार है और शिक्षा जगत की नजरें इसकी नई प्रस्तुति पर टिकी हुई हैं.