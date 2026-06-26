/NCERT की नई किताब में अब पढ़ाया जाएगा वोटर लिस्ट का SIR, जानिए छात्रों को क्या समझाया जाएगा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 9 की नई समाज विज्ञान की किताब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर) को शामिल किया है. नई पुस्तक 'समाज का अध्ययन : भारत और उसके आगे' में छात्रों को बताया गया है कि निर्वाचन आयोग समय-समय पर मतदाता सूची का सत्यापन और संशोधन करता है. किताब के अनुसार इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हो.
नई पाठ्यपुस्तक में लिखा गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए मतदाता सूची को अद्यतन, सत्यापित और सही किया जाता है. इसमें विशेष रूप से उन युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया गया है, जो हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं और जागरूकता की कमी या अन्य कारणों से मतदाता सूची में शामिल होने से छूट सकते हैं. इसके अलावा मृत्यु, स्थायी रूप से स्थान परिवर्तन, एक ही व्यक्ति का नाम दो बार दर्ज होना या संपर्क न होने जैसी स्थितियों में नाम हटाने की प्रक्रिया भी छात्रों को समझाई गई है.
पुस्तक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की सराहना करते हुए कहा गया है कि वह फर्जी खबरों, गलत सूचनाओं और डराने-धमकाने जैसी चुनौतियों के बावजूद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम करता है. नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (NCF) के अनुसार तैयार इस किताब में भारत की चुनावी प्रक्रिया को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया गया है. इसमें उल्लेख है कि देश में 96.8 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आया था. निर्वाचन आयोग ने 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रायोगिक तौर पर यह प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके तहत बड़ी संख्या में मतदाता सूची का सत्यापन किया गया और कई नाम हटाए गए. इसके बाद विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दस्तावेजों की कमी के कारण पात्र नागरिकों के नाम हटाए जा सकते हैं. हालांकि निर्वाचन आयोग का कहना रहा है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है.
नई NCERT पुस्तक का उद्देश्य छात्रों को भारत की चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं और मतदाता सूची की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना है. इसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सही और अद्यतन मतदाता सूची कितनी महत्वपूर्ण होती है. साथ ही छात्रों को यह भी बताया गया है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से काम करता है और देशभर में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाता है. नई किताब के जरिए विद्यार्थियों को लोकतंत्र की कार्यप्रणाली और नागरिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा.