प्राइवेट स्कूलों की मनमानी... नहीं आई है 9वीं की नई NCERT किताबें, सप्लीमेंट्री बुक के नाम पर हजारों रुपये का लगा रहे माता-पिता को चूना!

Private Schools CBSE Class 9th Books Scam: एक बड़ा खुलासा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से जुड़ा हुआ है. कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए नए सिलेबस की NCERT किताबें मार्केट में नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी 9वीं के स्टूडेंट्स को हजारों रुपये की किताबें स्कूलों द्वारा बेची जा रही है. ये सिर्फ सुनी-सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि जी न्यूज ने खुद इस इसकी तहकीकात की है. दरअसल, नए सेशन के लिए NCERT की नई किताबें आनी है जो एक नए सिलेबस के साथ होगी मगर स्कूलों में 9वीं के नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है. स्टूडेंट्स रोजाना स्कूल जा रहे हैं और बैग में किताबें भी हैं लेकिन वो नए सिलेबस संबंधित नहीं है. प्राइवेट स्कूलों द्वारा माता-पिता से हजारों रुपये किताबों के नाम पर ठगे जा रहे हैं.

दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूलों के 9वीं बच्चों के माता-पिता से बात करने पर पता चला कि स्कूल ने उनसे हजारों रुपये वसूले हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या ये किताबें नए सिलेबस से संबंधित है तो उनकी ओर से भी ये जवाब रहा है कि अभी 9वीं की ऑथराइज्ड किताबें मार्केट में नहीं आई हैं.

प्राइवेट स्कूल, अभिभावकों से ठग रहा है हजारों रुपये

दरअसल, 9वीं की नई NCERT किताबें मार्केट में उपलब्ध नहीं है लेकिन फिर भी अभिभावकों को नए सेशन की शुरुआत से पहले ये सूचित किया गया कि वो 9वीं की किताबों को बुक स्टोर से खरीद लें. एक प्राइवेट स्कूल ने सूचित किया- ‘प्रिय अभिभावकगण आपको सूचित किया जाता है कि कक्षा नौवीं की पुस्तकों का सेट परिणाम घोषित होने के दिन परफेक्ट बुक स्टोर्स पर उपलब्ध होगा. आप उसी दिन पुस्तकें खरीद सकते हैं. पुस्तक सेट की अनुमानित कीमत लगभग ₹5000 होगी. धन्यवाद परफेक्ट बुक स्टोर्स’ ऐसे में सवाल है कि जब 9वीं के नए सिलेबस की जानकारी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई तो कैसे स्कूलों द्वारा करीब 5000 रुपये की किताबें बेची जा रही हैं?

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स्कूल की डायरी, 9वीं की किताबें; बिल 4962 रुपये

एक निजी स्कूल ने 9वीं बुक को अपने स्टोर से खरीदने के लिए कहा और यहां से अभिभावकों के लिए स्कूल की डायरी, रजिस्टर और किताबों के साथ का बिल कुल 4,962 रुपये का बना. बिल को देखकर हैरानी तो इस चीज की हुई कि उसमें सभी सप्लीमेंट्री किताबें रही. अंग्रेजी, मैथ्स और साइंस की सप्लीमेंट्री शामिल हैं. 9वीं का नया सिलेबस जो अब तक क्या आएगा, इसका कोई अता-पता नहीं है तो कैसे अभिभावकों को इतने रुपये की किताबें बेची जा रही हैं.

500 रुपये में आ सकता है NCERT कक्षा 9वीं का बुक सेट

एनसीईआरटी बुक के उपलब्ध होने के बाद 9वीं की किताबों का पूरा सेट 500 रुपये तक की कीमत में आ सकता है. आमतौर पर एनसीईआरटी बुक को 500-600 रुपये में खरीद सकते हैं. फिर भी प्राइवेट स्कूलों ने हजारों रुपये की सप्लीमेंट्री बेच रहे हैं.

कब तक आएगी NCERT की किताबें?

2026 के नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है लेकिन 9वीं के लिए NCERT की नई किताबों का इंतजार किया जा रहा है. दरअसल, नई शिक्षा नीति के तहत बदले सिलेबस में बदलाव किया गया है. नए सिलेबस को लेकर एक्सपर्ट रिव्यू अभी बाकी है. इस वजह से किताबों की छपाई और सप्लाई में देरी हो गई है. उम्मीद है कि अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह तक 9वीं की किताबें मार्केट में उपलब्ध कर दी जाएंगी.

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