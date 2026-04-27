किताबें ढूंढना छोड़िए, सीधा मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़िए! NCERT ने लिया बड़ा फैसला; अब बिना किताब खरीदे भी होगी क्लास-9 की पढ़ाई

NCERT class 9 books online: देश के कई हिस्सों में इन दिनों एनसीईआरटी की किताबों की कमी देखने को मिल रही है. इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा था. खासकर कक्षा-9 के छात्रों और उनके परिवार वालों की चिंता बढ़ गई थी. इसी स्थिति को देखते हुए एनसीईआरटी ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब कक्षा-9 की सभी किताबें ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई हैं. इसका मतलब यह है कि अब छात्र बिना किताब खरीदे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं. इससे उनकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी और समय भी बचेगा.

एनसीईआरटी के मुताबिक, किताबों की कमी की वजह से कई स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही थी. इसी समस्या का समाधान निकालते हुए संस्थान ने सभी विषयों की किताबों की सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट पर डाल दी है. छात्र अब सीधे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन्हें पढ़ सकते हैं. इसके लिए उन्हें किसी खास प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. बस वेबसाइट खोलनी है और अपनी कक्षा और विषय चुनकर पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी. यानी छात्र दिन हो या रात, कभी भी पढ़ सकते हैं.

खास कोड और नाम के साथ किया गया है अपलोड

अगर अलग-अलग विषयों की बात करें, तो हर किताब को एक खास कोड और नाम के साथ अपलोड किया गया है. जैसे हिंदी की किताब 0901 कोड के साथ गंगा नाम से दी गई है. संस्कृत की किताब 0902 कोड के साथ शारदा नाम से उपलब्ध है. अंग्रेजी की किताब 0903 कोड और कावेरी टाइटल से दी गई है. गणित की किताब 0904 कोड के साथ गणित मंजरी नाम से है. वहीं विज्ञान की किताब 0906 कोड और साइंस एक्सप्लोरेशन नाम से मिल रही है. इसके अलावा उर्दू की किताब भी 0902 कोड के साथ जमुना नाम से उपलब्ध है. इससे छात्रों को सही किताब ढूंढने में आसानी होगी.

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हेल्पलाइन नंबर भी जारी

छात्रों की मदद के लिए एनसीईआरटी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. अगर किसी छात्र को किताब डाउनलोड करने या पढ़ने में कोई परेशानी होती है, तो वो 8800440559 नंबर पर संपर्क कर सकता है. इससे छात्रों को तुरंत मदद मिल सकेगी. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोई भी छात्र पढ़ाई से पीछे न रह जाए.

हालांकि, ऑनलाइन सुविधा मिलने के बाद भी कुछ छात्रों को दिक्कतें आ रही हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की स्पीड धीमी होने के कारण किताबें डाउनलोड करना मुश्किल हो रहा है. कई छात्रों ने बताया कि उन्हें किताबों के बारे में जानकारी तो मिल गई है, लेकिन कमजोर नेटवर्क के चलते वे इन्हें सही से खोल या डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में यह साफ है कि ऑनलाइन सुविधा फायदेमंद है, लेकिन इसके साथ बेहतर इंटरनेट व्यवस्था भी जरूरी है, ताकि हर छात्र इसका पूरा लाभ उठा सके.

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