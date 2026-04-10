Advertisement
trendingNow13173435
Hindi Newsशिक्षाकक्षा 9वीं का बदला सिलेबस! अब हिंदी की नई NCERT किताब गंगा पढ़ेंगे बच्चे; क्या है खास?

कक्षा 9वीं का बदला सिलेबस! अब हिंदी की नई NCERT किताब 'गंगा' पढ़ेंगे बच्चे; क्या है खास?

NCERT Class 9th Ganga Textbook: कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है. एनसीईआरटी ने नई हिंदी की किताब को जारी किया है जिसका नाम गंगा है. आइए 9वीं की एनसीईआरटी गंगा में क्या-क्या खास है? इसके बारे में जानते हैं.

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NCERT Class 9 Hindi Book Ganga details
NCERT Class 9 Hindi Book Ganga details

NCERT Class 9 Hindi Book Ganga Details: नई शिक्षा नीति (National Education Policy 2020) के तहत सिलेबस में किए गए बदलाव और उन नए सिलेबस को लेकर एक्सपर्ट रिव्यू के कारण स्टूडेंट्स को इंतजार करना पड़ रहा है. 1 अप्रैल से नए सेशन 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है. अभी तक पूरी तरह से एनसीईआरटी की नई किताबें जारी नहीं की गई है. कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी की नई किताबों का इंतजार है जो बहुत जल्द खत्म हो सकता है. नई शिक्षा नीति (NEP 2020) लागू करने की दिशा के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की 9वीं की किताबें एक-एक करके जारी हो रही है. स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि एनसीईआरटी की नई हिंदी की किताब जारी कर दी गई है.

हिंदी की नई किताब का नाम 'गंगा'

कक्षा 9 के लिए एनसीईआरटी ने नई हिंदी की किताब गंगा जारी की है. ये बुक नए सत्र 2026-27 सिलेबस के तहत जारी की गई है. इसके माध्यम से स्टूडेंट्स भाषा समेत भारतीय संस्कृति, इतिहास और मूल्यों से संबंधित जानकारी हासिल कर सकेंगे. किताब का नाम गंगा होने पर कई स्टूडेंट्स का सवाल है कि आखिर क्यों भारत की पवित्र नदी गंगा पर किताब का नाम रखा गया है?

NCERT New Textbook: किताब का नाम ‘गंगा’ क्यों?

दरअसल, कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी किताब का नाम  भारत की पवित्र नदी गंगा पर रखा गया है. इसका उद्देश्य गंगा की तरह बहते रहना है. जैसे लगातार पूरे भारत में गंगा नदी बहती रहती है ठीक वैसे ही देशभर में हिंदी भाषा भी फैली हुई है और लोगों को जोड़ती है. देश की संस्कृति और पहचान के लिए खासतौर पर हिंदी की ये नई किताब गंगा जानी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कक्षा 9वीं की नई हिंदी गंगा किताब में क्या-क्या खास?

स्टूडेंट्स को हिंदी भाषा का ज्ञान और समझ दोनों विकसित करने के लिहाज से गंगा बुक को तैयार किया गया है. ये किताब गद्य और पद्य (कविता) के संतुलन के साथ है. इस किताब में समानता और भक्ति का संदेश, राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद, झांसी की रानी समेत कई कविताएं और लेख हैं जो जीवन, समाज और भावनाओं को दर्शाते हैं. देशभक्ति और इतिहास के साथ ये हिंदी किताब है.

गंगा बुक में भारत के स्वतंत्रता संग्राम और वीरों की कहानियों भी हैं. कुल मिलाकर कहें तो कक्षा 9वीं की नई हिंदी किताब- गंगा सिर्फ एक नए सिलेबस का हिस्सा नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भाषा के साथ भारतीय संस्कृति, इतिहास और मूल्यों की गहराई से समझने की कोशिश है. एनसीईआरटी की इस नई किताब के जरिए पढ़ाई को ज्यादा रोचक और अर्थपूर्ण बनाने के तौर पर तैयार किया गया है.

ये भी पढ़ें- प्राइवेट स्कूलों की मनमानी... नहीं आई है 9वीं की नई NCERT किताबें, सप्लीमेंट्री बुक के नाम पर हजारों रुपये का लगा रहे माता-पिता को चूना!

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

cbse class 9

Trending news

जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
Supreme Court
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
West Bengal Election 2026
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
West Bengal Election 2026
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
हम वहां का छोड़कर... संसद में लौटे नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से क्यों भिड़ गए थे?
cm nitish kumar news
हम वहां का छोड़कर... संसद में लौटे नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से क्यों भिड़ गए थे?
बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल
Punjab news
बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल
उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
Eknath Shinde
उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
Iran-US Ceasefire Talk
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
बंगाल चुनाव से ठीक पहले हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती क्यों टूटी? अब किसे होगा फायदा
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव से ठीक पहले हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती क्यों टूटी? अब किसे होगा फायदा
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
West Bengal news
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?
Iran war
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?