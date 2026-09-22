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NCERT Class 9 New Books: कक्षा 9वीं के लिए जारी हुईं दो नई किताबें, जानें कहां और कैसे खरीदें

NCERT Textbooks 2026-27: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं की दो नई किताबों की उपलब्धता से जुड़ी घोषणा की है. आइए जानते हैं कब, कैसे और कहां से गणित और सोशल साइंस की नई एनसीआरटी किताबें मिलेंगी?

Written BySimran Singh
Published: Sep 22, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:46 AM IST
NCERT Class 9 New Books: कक्षा 9वीं के लिए जारी हुईं दो नई किताबें, जानें कहां और कैसे खरीदें

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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