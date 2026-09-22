NCERT Class 9 New Books: कक्षा 9वीं के लिए जारी हुईं दो नई किताबें, जानें कहां और कैसे खरीदें

NCERT Class 9 New Books: शैक्षणिक वर्ष 2026-27 शुरू हुए कई महीने बीत जाने के बाद भी कक्षा 9वीं के छात्रों को अपनी नई किताबों का इंतजार था, जिससे छात्र और अभिभावक काफी परेशान थे. हालांकि, अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने एक राहत भरा बड़ा अपडेट जारी किया है. NCERT के अनुसार कक्षा 9वीं के लिए गणित (मंजरी-2) और सोशल साइंस की नई किताबें तैयार हो चुकी हैं. गणित की किताब 21 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध है, जबकि सोशल साइंस की किताब 30 सितंबर 2026 से मिलेगी. ये किताबें कहां और कैसे खरीदी जा सकती हैं? आइए जानते हैं.