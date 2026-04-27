Advertisement
trendingNow13194304
Hindi Newsशिक्षाCBSE कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए गुड न्यूज, आ गईं NCERT के नए सिलेबस की किताबें; यहां से खरीद सकेंगे तुरंत!

CBSE कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए गुड न्यूज, आ गईं NCERT के नए सिलेबस की किताबें; यहां से खरीद सकेंगे तुरंत!

CBSE Class 9th NCERT Books Availability: सीबीएसई कक्षा 9वीं की किताबें बाजारों में नहीं मिल रही है और इस बीच NCERT ने बुक्स को खरीदने का लिंक साझा कर दिया है जिसके तहत स्टूडेंट्स ऑनलाइन तरीके से नई किताबें खरीद सकेंगे. आइए जानते हैं कैसे और कहां से 9वीं की किताबें खरीदी जा सकती है?

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ncert class 9 textbooks online availability
ncert class 9 textbooks online availability

CBSE Class 9th NCERT Books Availability: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं की किताबें इस साल से बदल दी गई हैं. नई शिक्षा नीति के तहत 9वीं के लिए पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है और पढ़ाई पिछले कुछ महीनों से बिना नई किताबों के जारी है. स्टूडेंट्स और अभिभावकों के बीच एनसीईआरटी की नई किताबों के न मिलने के कारण चिंता बनी हुई है. अप्रैल का पूरा महीना 9वीं के नए सिलेबस की किताबों के बिना ही चला गया है. ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी चली और अभिभावकों को हजारों रुपये की सप्लीमेंट्री किताबें खरीदनी पड़ी. हिंदी, साइंस, गणित, सोशल साइंस जैसे विषयों की किताबें बदल चुकी हैं. स्टूडेंट्स को भाषा से लेकर अन्य सब्जेक्ट में बदलाव देखने को मिलेंगे. कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं कुछ चैप्टर्स 9वीं की नई किताबों में शामिल किए गए हैं. ऐसे में जल्द से जल्द स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि उन्हें नई किताबें मिल जाएं.

बाजारों में किताबों की तलाश, मगर निराशा हाथ

कक्षा 9वीं के छात्र और उनके माता-पिता नए सिलेबस के तहत नई किताबों की तलाश कर रहे हैं. मगर अभी तक उन्हें बुक्स मिल नहीं पा रही है. हिंदी की किताबें ज्यादातर स्टूडेंट्स खरीद चुके हैं. अन्य बुक्स के लिए भी हर दिन की भागदौड़ जारी है. बुक स्टोर में किताबें आती भी हैं तो वो तुरंत बिक जा रही हैं.

NCERT ने बुक को खरीदने का साझा किया लिंक

अगर आप भी कक्षा 9वीं की किताबों को लेने के लिए परेशान हैं तो चिंता न करें क्योंकि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने खुद किताबों को खरीदने का लिंक साझा किया है. ऐसे में स्टूडेंट्स को बाजारों में धक्का खाने की जरूरत नहीं है वो कक्षा 9वीं के नए सिलेबस आधारित किताबों ऑनलाइन तरीके से खरीद सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सीबीएसई कक्षा 9वीं की ये किताबें ऑनलाइन उपलब्ध

  • 0902- संस्कृत- शारदा

  • 0903 - अंग्रेजी- कावेरी

  • 0904 - गणित - गणित मंजरी (अंग्रेजी संस्करण)

  • 0906 - विज्ञान- अन्वेषण (अंग्रेजी संस्करण)

  • 0901- गंगा- हिंदी

  • 4901- जमुना- उर्दू

  • 0918- खेल प्रवीण- शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य

कक्षा 9वीं की किताबों से संबंधित या अन्य किसी जानकारी के लिए स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. बाजारों में किताबों की उपलब्धता कम होने के कारण एनसीईआरटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक्स को ऑनलाइन उपलब्ध कर दिया है.

​ये भी पढ़ें- कक्षा 9वीं की पढ़ाई शुरू, सिलेबस अभी भी हो रहा अपडेट! हिंदी-अंग्रेजी से लेकर मैथ्स-साइंस तक, समझिए CBSE के करिकुलम में क्या कुछ खास?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

cbse class 9 syllabus

Trending news

रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
India Weather news
रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
London
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
Assembly Election 2026
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
World News
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
West Bengal Election 2026
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
Shashi Tharoor
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
weather update
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड
hindi news
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड
'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया
West Bengal assembly election
'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया