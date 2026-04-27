CBSE कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए गुड न्यूज, आ गईं NCERT के नए सिलेबस की किताबें; यहां से खरीद सकेंगे तुरंत!

CBSE Class 9th NCERT Books Availability: सीबीएसई कक्षा 9वीं की किताबें बाजारों में नहीं मिल रही है और इस बीच NCERT ने बुक्स को खरीदने का लिंक साझा कर दिया है जिसके तहत स्टूडेंट्स ऑनलाइन तरीके से नई किताबें खरीद सकेंगे. आइए जानते हैं कैसे और कहां से 9वीं की किताबें खरीदी जा सकती है?
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CBSE Class 9th NCERT Books Availability: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं की किताबें इस साल से बदल दी गई हैं. नई शिक्षा नीति के तहत 9वीं के लिए पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है और पढ़ाई पिछले कुछ महीनों से बिना नई किताबों के जारी है. स्टूडेंट्स और अभिभावकों के बीच एनसीईआरटी की नई किताबों के न मिलने के कारण चिंता बनी हुई है. अप्रैल का पूरा महीना 9वीं के नए सिलेबस की किताबों के बिना ही चला गया है. ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी चली और अभिभावकों को हजारों रुपये की सप्लीमेंट्री किताबें खरीदनी पड़ी. हिंदी, साइंस, गणित, सोशल साइंस जैसे विषयों की किताबें बदल चुकी हैं. स्टूडेंट्स को भाषा से लेकर अन्य सब्जेक्ट में बदलाव देखने को मिलेंगे. कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं कुछ चैप्टर्स 9वीं की नई किताबों में शामिल किए गए हैं. ऐसे में जल्द से जल्द स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि उन्हें नई किताबें मिल जाएं.
कक्षा 9वीं के छात्र और उनके माता-पिता नए सिलेबस के तहत नई किताबों की तलाश कर रहे हैं. मगर अभी तक उन्हें बुक्स मिल नहीं पा रही है. हिंदी की किताबें ज्यादातर स्टूडेंट्स खरीद चुके हैं. अन्य बुक्स के लिए भी हर दिन की भागदौड़ जारी है. बुक स्टोर में किताबें आती भी हैं तो वो तुरंत बिक जा रही हैं.
अगर आप भी कक्षा 9वीं की किताबों को लेने के लिए परेशान हैं तो चिंता न करें क्योंकि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने खुद किताबों को खरीदने का लिंक साझा किया है. ऐसे में स्टूडेंट्स को बाजारों में धक्का खाने की जरूरत नहीं है वो कक्षा 9वीं के नए सिलेबस आधारित किताबों ऑनलाइन तरीके से खरीद सकते हैं.
— NCERT (@ncert) April 25, 2026
0902- संस्कृत- शारदा
0903 - अंग्रेजी- कावेरी
0904 - गणित - गणित मंजरी (अंग्रेजी संस्करण)
0906 - विज्ञान- अन्वेषण (अंग्रेजी संस्करण)
0901- गंगा- हिंदी
4901- जमुना- उर्दू
0918- खेल प्रवीण- शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य
कक्षा 9वीं की किताबों से संबंधित या अन्य किसी जानकारी के लिए स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. बाजारों में किताबों की उपलब्धता कम होने के कारण एनसीईआरटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक्स को ऑनलाइन उपलब्ध कर दिया है.
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