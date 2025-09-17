फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे 11वीं और 12वीं के छात्र! NCERT ने शुरू किया ऑनलाइन कोर्स, जानें रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट
Advertisement
trendingNow12926021
Hindi Newsशिक्षा

फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे 11वीं और 12वीं के छात्र! NCERT ने शुरू किया ऑनलाइन कोर्स, जानें रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट

Free Online Course for class 11th and 12th Students: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) कक्षा 11वीं और 12वीं के अलग-अलग  विषयों के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स करा रहा है, जिसके लिए कुछ ही दिनों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. खबर में जानें पूरी डिटेल्स.  

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे 11वीं और 12वीं के छात्र! NCERT ने शुरू किया ऑनलाइन कोर्स, जानें रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट

NCERT Free Online Course: अगर आप कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने छात्रों को पढ़ाई में मदद मिल सके इसलिए फ्री ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है.  इस कोर्स के जरिए छात्रों को बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में हेल्प होगी. साथ ही सबसे खास बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है और आप इसे सरकार के SWAYAM पोर्टल से पढ़ सकेंगे.

इन सब्जेक्ट की कर पाएंगे पढ़ाई 
बता दें, एनसीईआरटी ने कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए अलग-अलग विषयों में कोर्स बनाए हैं. कक्षा 11 के लिए जीवविज्ञान, अकाउंटेंसी, रसायन विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, भौतिकी और समाजशास्त्र शामिल है. वहीं, कक्षा 12 के लिए जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, मनोविज्ञान और भूगोल शामिल है. इन सभी विषयों को अलग-अलग चैप्टर और मॉड्यूल में बांटा गया है, ताकि छात्र आसानी से सभी टॉपिक की पढ़ाई कर सकें.

CBSE, केवी और नवोदय विद्यालय में 2 अक्टूबर तक दिखाई जाएगी ये खास फिल्म, शिक्षा मंत्रालय ने दिया निर्देश

Add Zee News as a Preferred Source

रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा?
इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए 22 सितंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. वहीं, आप 20 फरवरी 2026 तक इन कोर्स की पढ़ाई के लिए का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ये कोर्स कुल 24 हफ्तों के लिए होगा यानी की लगभग 6 महीने तक. इसके बाद फाइनल परीक्षा 3 मार्च 2026 को होगी, जिसके लिए छात्रों को 2 मार्च 2026 के पहले-पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा.  

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
वहीं, कोर्स पूरा होने के बाद छात्रों को परीक्षा देनी होगी. परीक्षा में जिन छात्रों का 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक आता है उसे एनसीईआरटी की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ये स्टूडेंट्स के लिए आगे के करियर में काफी महत्वपूर्ण होगा. वहीं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए छात्रों को swayam.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं. 

QS MBA Rankings 2026: दुनिया के टॉप 100 बिजनेस स्कूलों में भारत का जलवा, देश के इन तीन IIM ने बनाई जगह, यहां चेक करें नाम

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

NCERTNCERT Free Online Course

Trending news

बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
;