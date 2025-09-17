फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे 11वीं और 12वीं के छात्र! NCERT ने शुरू किया ऑनलाइन कोर्स, जानें रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट

NCERT Free Online Course: अगर आप कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने छात्रों को पढ़ाई में मदद मिल सके इसलिए फ्री ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है. इस कोर्स के जरिए छात्रों को बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में हेल्प होगी. साथ ही सबसे खास बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है और आप इसे सरकार के SWAYAM पोर्टल से पढ़ सकेंगे.

इन सब्जेक्ट की कर पाएंगे पढ़ाई

बता दें, एनसीईआरटी ने कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए अलग-अलग विषयों में कोर्स बनाए हैं. कक्षा 11 के लिए जीवविज्ञान, अकाउंटेंसी, रसायन विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, भौतिकी और समाजशास्त्र शामिल है. वहीं, कक्षा 12 के लिए जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, मनोविज्ञान और भूगोल शामिल है. इन सभी विषयों को अलग-अलग चैप्टर और मॉड्यूल में बांटा गया है, ताकि छात्र आसानी से सभी टॉपिक की पढ़ाई कर सकें.

रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा?

इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए 22 सितंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. वहीं, आप 20 फरवरी 2026 तक इन कोर्स की पढ़ाई के लिए का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ये कोर्स कुल 24 हफ्तों के लिए होगा यानी की लगभग 6 महीने तक. इसके बाद फाइनल परीक्षा 3 मार्च 2026 को होगी, जिसके लिए छात्रों को 2 मार्च 2026 के पहले-पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

वहीं, कोर्स पूरा होने के बाद छात्रों को परीक्षा देनी होगी. परीक्षा में जिन छात्रों का 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक आता है उसे एनसीईआरटी की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ये स्टूडेंट्स के लिए आगे के करियर में काफी महत्वपूर्ण होगा. वहीं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए छात्रों को swayam.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

