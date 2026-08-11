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NCERT को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, अब PhD और नए अकादमिक प्रोग्राम शुरू करने का रास्ता साफ

शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि NCERT को UGC की सिफारिश के आधार पर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है. अब NCERT रिसर्च, PhD और इनोवेटिव अकादमिक प्रोग्राम शुरू कर सकेगा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 11, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:29 PM IST
NCERT को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, अब PhD और नए अकादमिक प्रोग्राम शुरू करने का रास्ता साफ

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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