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NCERT ने पहले 8वीं से हटाया 'Corruption In Judiciary' का चैप्टर, अब 9वीं की बुक में न्यायपालिका को बताया स्वतंत्र

NCERT Class 9th New Political Science: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 9वीं की राजनीति विज्ञान किताब में न्यायपालिका को स्वतंत्र बताया है. इससे पहले 8वीं में न्यायपालिका को लेकर एक चैप्टर था जिसका नाम 'Corruption In Judiciary' था.

Written BySimran Singh
Published: Jul 07, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:07 PM IST
NCERT ने पहले 8वीं से हटाया 'Corruption In Judiciary' का चैप्टर, अब 9वीं की बुक में न्यायपालिका को बताया स्वतंत्र
Image Credit: NCERT Class 9th New Political ScienceSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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