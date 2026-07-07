NCERT ने पहले 8वीं से हटाया 'Corruption In Judiciary' का चैप्टर, अब 9वीं की बुक में न्यायपालिका को बताया स्वतंत्र

NCERT Class 9th New Political Science: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) एक बार फिर अपनी किताबों में किए गए बदलावों को लेकर चर्चा में है. एक तरफ छात्र नई किताबों के पूरी तरह उपलब्ध होने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर किताबों में किए गए बदलाव लगातार विवाद का विषय बन रहे हैं. इससे पहले कक्षा 8वीं की पुस्तक से 'Corruption in Judiciary' से जुड़ी सामग्री हटाए जाने को लेकर NCERT को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.
वहीं, अब कक्षा 9वीं की नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका को 'स्वतंत्र' संस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है. इन दोनों बदलावों को लेकर एक बार फिर शिक्षा और पाठ्यक्रम में किए जा रहे संशोधनों पर बहस तेज हो गई है.
NCERT ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) के तहत कक्षा 9वीं की नई राजनीति विज्ञान की किताब में न्यायपालिका को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था के रूप में प्रस्तुत किया है. किताब में कहा गया है कि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान की भावना को बनाए रखती है और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा में खास भूमिका निभाती है. नई किताब में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर काम करती है.
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा
संविधान की रक्षा
विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्रता
न्यायिक समीक्षा
असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करने की शक्ति
जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना.
आपको जानकारी के लिए बता दें कि कक्षा 9वीं में जिस तरह से न्यायपालिका की तारीफ और बदलाव देख जा रहे है, इसी साल जारी की गई 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' चैप्टर के कारण एनसीईआरटी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. उसमें न्यायपालिका के सामने मौजूद चुनौतियों, जैसे कथित भ्रष्टाचार, लंबित मामलों के बढ़ते बोझ और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास में कमी जैसे विषयों का उल्लेख किया गया था. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुस्तक के प्रकाशन, पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. इसके बाद एनसीईआरटी ने 8वी की सोशल साइंस बुक हर जगह से वापस लिया गया था और अदालत से माफी भी मांगनी पड़ी थी.
एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 9वीं की नई राजनीति विज्ञान की पुस्तक को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है. परिषद ने बताया है कि संविधान से जुड़े विषयों को अब अलग-अलग कक्षाओं में क्रमबद्ध और स्तरानुसार पढ़ाया जाएगा जिससे छात्र इन अवधारणाओं को धीरे-धीरे बेहतर ढंग से समझ सकें. इन्हें सिर्फ एक ही पुस्तक तक सीमित नहीं रखा जाएगा.
साथ ही कहा कि न्याय, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे संवैधानिक मूल्यों को भी विभिन्न कक्षाओं के सिलेबस में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य छात्रों में संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक मूल्यों की समझ को मजबूत करना है.