NCERT ने पहले 8वीं से हटाया 'Corruption In Judiciary' का चैप्टर, अब 9वीं की बुक में न्यायपालिका को बताया स्वतंत्र

आपको जानकारी के लिए बता दें कि कक्षा 9वीं में जिस तरह से न्यायपालिका की तारीफ और बदलाव देख जा रहे है, इसी साल जारी की गई 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' चैप्टर के कारण एनसीईआरटी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. उसमें न्यायपालिका के सामने मौजूद चुनौतियों, जैसे कथित भ्रष्टाचार, लंबित मामलों के बढ़ते बोझ और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास में कमी जैसे विषयों का उल्लेख किया गया था. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुस्तक के प्रकाशन, पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. इसके बाद एनसीईआरटी ने 8वी की सोशल साइंस बुक हर जगह से वापस लिया गया था और अदालत से माफी भी मांगनी पड़ी थी.