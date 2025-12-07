NCERT में In–Out जारी… अब एक पैराग्राफ नहीं, छह पेज में पढ़ाई जाएगी गजनवी की ‘काली दास्तान’!

NCERT History Syllabus: भारत पर कई सारे आक्रांताओं ने हमला किया, हमले करके इन लोगों ने भारत को खूब लूटा, इसमें महमूद गजनी का भी नाम है, जिसने कई धार्मिक स्थलों पर हमला किया वहां के खजानों को लूटा और मंदिरों को तहस नहीं कर दिया. NCERT की 7 वीं क्लास कि नई सोशल साइंस टेक्स्टबुक में गजनियों का एक बड़ा सेक्शन है, जिसमें बताया गया है कि महमूद गजनी ने भारत में 17 हमले किए और हर बार बड़ी मात्रा में खजाना लेकर लौटा. अब इस किताब में गजनी हमले का सेक्शन बढ़ाया गया है और ये डिटेल दी गई है.

बढ़ाया गया सेक्शन

पुरानी NCERT क्लास 7 की हिस्ट्री टेक्स्टबुक में महमूद गजनवी पर एक पैराग्राफ था, हालांकि अब जारी हुई "एक्सप्लोरिंग सोसाइटीज, इंडिया एंड बियॉन्ड" नाम की नई किताब में मथुरा और सोमनाथ जैसे शहरों की लूट के बारे में डिटेल में बताया गया है. नई किताब में शीर्षक ‘गजनवी आक्रमण’ के तहत पूरे 6 पेज का एक सेक्शन है.महमूद ने जयपाल को हराने के बाद 11वीं सदी में भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की और 1008 में एक लंबी लड़ाई के बाद जयपाल के बेटे को हरा दिया.

विनाश और लूटपाट में था शामिल

पुस्तक में लिखा है कि महमूद के अभियानों में न केवल विनाश और लूटपाट शामिल थी, बल्कि हजारों भारतीय नागरिकों का वध और बच्चों सहित कई कैदियों को पकड़ना भी शामिल था, जिन्हें मध्य एशिया के गुलाम बाजारों में बेच दिया गया था. किताब में लिखा गया है कि उनके जीवनीकारों ने उन्हें एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर और निर्दयी सेनापति के रूप में चित्रित किया है, जो न केवल 'काफिरों' (यानी हिंदुओं, बौद्धों या जैनियों) का वध या गुलाम बनाने के लिए बल्कि इस्लाम के प्रतिद्वंद्वी संप्रदायों के विश्वासियों को भी मारने के लिए दृढ़ संकल्प था.

Add Zee News as a Preferred Source

मथुरा लूट के बारे में जानकारी

कुल मिलाकर, महमूद ने भारत में 17 अभियान किए हर एक के बाद, वह बहुत सारा लूट का माल लेकर गजनी लौट आया. हालांकि उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. किताब में महमूद की मथुरा की लूट के बारे में बताया गया है, जिसे बहुत ज्यादा दौलत वाला शहर बताया गया है जिसके ऊपर एक शानदार मंदिर है. महमूद ने मंदिर को तोड़ दिया और कन्नौज जाने से पहले उसका खजाना जब्त कर लिया, जहां उसने आखिरी प्रतिहार शासकों में से एक को चौंका दिया और कई मंदिरों को लूटा और नष्ट कर दिया. कुछ साल बाद, एक और अभियान उसे गुजरात और सोमनाथ (आज के सौराष्ट्र में) के बंदरगाह तक ले गया. (ANI)