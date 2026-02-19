अब AI करेगा बच्चों की पढ़ाई! NCERT का e-Magic Box ऐप लॉन्च, कहानी और गाने से कराएगा स्मार्ट लर्निंग

Advertisement
NCERT ने छोटे बच्चों की पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाने के लिए एक नया ऐप e-Magic Box लॉन्च किया है. यह ऐप 3 से 8 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें कहानियां, गाने और सीखने वाली एक्टिविटीज दी गई हैं. इसमें बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों की मदद के लिए खास डिजिटल सहायक भी शामिल हैं.

 

Feb 19, 2026
देश में बच्चों की शुरुआती पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए National Council of Educational Research and Training ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है. इसका नाम e-Magic Box ऐप है. यह ऐप खास तौर पर छोटे बच्चों की सीखने की आदत को मजबूत करने के लिए बनाया गया है. इस प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है बल्कि माता-पिता और शिक्षकों को भी इसमें शामिल करना है. जिससे बच्चे घर और स्कूल दोनों जगह बेहतर तरीके से सीख सकें.

क्या है e-Magic Box ऐप?
यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कहानियां, गाने, खेल-खेल में सीखने वाली एक्टिविटीज और इंटरैक्टिव मदद दी जाती है. बता दें, इसमें तीन खास डिजिटल बॉट दिए गए हैं जो तुरंत जवाब देते हैं. जैसे-

1. Katha Sakhi बच्चों के लिए नई-नई कहानियां बनाती है और उनकी सोच को बढ़ाती है.

2. Parent Tara माता-पिता को बच्चों की परवरिश और पढ़ाई से जुड़े सवालों में मदद करती है.

3. Teacher Tara शिक्षकों को क्लास में पढ़ाने के आसान और असरदार तरीके बताती है.

इसके इस्तेमाल के लिए यूजर अपने सवाल टाइप कर सकते हैं और उन्हें तुरंत जवाब मिल जाता है.

कौन-कौन कर सकता है इस्तेमाल?
यह ऐप सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि माता-पिता और शिक्षकों के लिए भी काफी मददगार है. बच्चे इसमें खेल-खेल में सीख सकते हैं. माता-पिता बच्चों को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं. साथ ही शिक्षक इससे पढ़ाने के नए तरीके सीख सकते हैं.

बता दें, खास बात यह है कि इस सुविधा को सिर्फ ऐप के जरिए ही नहीं, बल्कि WhatsApp और Telegram पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वे भी टोल-फ्री नंबर 1800-212-0173 या 15108 पर कॉल करके Story of the Day, Song of the Day और Question of the Day जैसी सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं.

पढ़ाई में कैसे मदद करेगा यह ऐप?
यह ऐप बच्चों के लिए एक तरह से हमेशा साथ रहने वाला सीखने का साथी है. यह बच्चों के सवालों का जवाब देता है. उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है. रोजमर्रा की जिंदगी की बातों को भी सीखने का हिस्सा बना देता है. इसके जरिए माता-पिता और शिक्षक बच्चों के साथ बातचीत और एक्टिविटी के जरिए उन्हें बेहतर तरीके से समझा सकते हैं.

नई पहल भी शुरू की गई
इस ऐप के साथ एक खास अभियान भी शुरू किया गया है जिसका नाम Kingdom of Learning and Learning रखा गया है. इसका मकसद है कि परिवार और शिक्षक नियमित रूप से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाएं.

क्यों खास है यह पहल?
यह ऐप बच्चों की पढ़ाई को किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें खेल, बातचीत और कहानियों के जरिए सिखाने की कोशिश करता है. इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं और पढ़ाई में उनकी रुचि भी बढ़ती है.

यह भी पढ़ें: Shivaji Maharaj Jayanti: 15 साल की उम्र में बड़ी सफलता... हिंदवी साम्राज्य की स्थापना से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कितना जानते हैं आप?

 

