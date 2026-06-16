NCERT Class 9th New Social Science Book: नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत हुए कई सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन कक्षा 9 के छात्रों को अभी तक सामाजिक विज्ञान (Social Science) की नई किताब नहीं मिल सकी है. एनसीईआरटी ने किताब की उपलब्धता को लेकर आधिकारिक अपडेट जारी किया है. ये अपडेट ऐसे समय में आया है, जब कक्षा 9 की किताब 'मधुरिमा' के पहले अध्याय 'हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स' में मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा 'डांसिंग गर्ल' की तस्वीर को लेकर विवाद चर्चा में है. एनसीईआरटी ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट के जरिए जानकारी दी है कि सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लगभग तैयार है और जल्द ही देशभर के छात्रों के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी.