NCERT Class 9th New Social Science Book: नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत हुए कई सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन कक्षा 9 के छात्रों को अभी तक सामाजिक विज्ञान (Social Science) की नई किताब नहीं मिल सकी है. एनसीईआरटी ने किताब की उपलब्धता को लेकर आधिकारिक अपडेट जारी किया है. ये अपडेट ऐसे समय में आया है, जब कक्षा 9 की किताब 'मधुरिमा' के पहले अध्याय 'हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स' में मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा 'डांसिंग गर्ल' की तस्वीर को लेकर विवाद चर्चा में है. एनसीईआरटी ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट के जरिए जानकारी दी है कि सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लगभग तैयार है और जल्द ही देशभर के छात्रों के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी.
एनसीईआरटी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी दी है कि 'NCERT अपनी नई पाठ्यपुस्तकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है. इसके लिए वो अपने वेंडर नेटवर्क, अलग-अलग क्षेत्रों में अपने सेल्स काउंटर, ऑनलाइन सेल्स पोर्टल (//ncertbooks.ncert.gov.in), कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (CWC) के साथ मिलकर बनाए गए नए स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स (SDCs) का इस्तेमाल कर रहा है.'
एनसीईआरटी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के आधार पर नया पाठ्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है. इसी के तहत अलग-अलग स्तरों की किताबें भी क्रमवार प्रकाशित की जा रही हैं. इस साल कक्षा 9वीं के 9 सब्जेक्ट की 90 लाख से ज्यादा किताबें छापकर देशभर में उपलब्ध कराई जा चुकी हैं. हालांकि, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अभी जारी नहीं हुई है. एनसीईआरटी के अनुसार सोशल साइंस की किताब लगभग छपने के लिए तैयार है और जल्द ही छात्रों के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी.
NCERT is ensuring adequate supply of its new textbooks through its vendor network and own sales counters across different regions, NCERT’s online sales portal (https://t.co/91h92Ep5J3), various e-commerce platforms, and through its newly established… pic.twitter.com/y0TtTjHe5Z
— NCERT (@ncert) June 15, 2026
एनसीईआरटी ने बताया कि 'नए पाठ्यक्रम में इस बदलाव की वजह से कभी-कभी सप्लाई में कुछ समय के लिए और कुछ जगहों पर कमी आ सकती है. हालांकि, NCERT स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और पूरे देश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार सप्लाई बढ़ा रहा है.'
कक्षा 9वीं की नई किताब 'मधुरिमा' के पहले अध्याय 'हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स' में मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा 'डांसिंग गर्ल' की तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया. कुछ विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने आरोप लगाया कि किताब में प्रतिमा की मूल तस्वीर में बदलाव किया गया है. विवाद बढ़ने के बाद एनसीईआरटी ने कहा कि मामले की समीक्षा की जा रही है और भविष्य के संस्करणों में प्रतिमा की मूल तस्वीर को बहाल किया जाएगा.