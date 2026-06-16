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NCERT की डांसिंग गर्ल बुक विवाद के बाद बड़ा अपडेट, 9वीं के छात्रों को जल्द मिलेगी सोशल साइंस की किताब

NCERT Class 9th New Social Science Book: कक्षा 9वीं की नई एनसीईआरटी सोशल साइंस की किताब कब तक जारी होगी. उससे संबंधित जानकारी एनसीईआरटी ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दी है, आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 16, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:18 AM IST
NCERT की डांसिंग गर्ल बुक विवाद के बाद बड़ा अपडेट, 9वीं के छात्रों को जल्द मिलेगी सोशल साइंस की किताब
Image Credit: ncert new social science textbook

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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