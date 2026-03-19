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Hindi Newsशिक्षाNCERT का बड़ा फैसला! 10वीं और 11वीं के छात्रों को नहीं मिलेंगी नई किताबें; जानिए क्या है 2027-28 का नया प्लान?

NCERT का बड़ा फैसला! 10वीं और 11वीं के छात्रों को नहीं मिलेंगी नई किताबें; जानिए क्या है 2027-28 का नया प्लान?

ncert new books update: NCERT ने ये साफ किया है कि कक्षा 10वीं और 11वीं के लिए नई किताबें सत्र 2027-28 से लागू होंगी, जबकि कक्षा 9 के लिए नई अंग्रेजी किताब कावेरी पेश कर दी गई है. नए सिलेबस में चैप्टर्स की संख्या 29 से घटाकर 16 कर दी गई है ताकि छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम हो सके.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:52 AM IST
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NCERT का बड़ा फैसला! 10वीं और 11वीं के छात्रों को नहीं मिलेंगी नई किताबें; जानिए क्या है 2027-28 का नया प्लान?

ncert new books update: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने हाल ही में एक जरूरी सूचना जारी की है. इसमें बताया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 और स्कूल शिक्षा के नए सिलेबस के तहत किताबों में बदलाव धीरे-धीरे किया जाएगा. परिषद ने साफ कहा है कि कक्षा 10वीं और 11वीं के छात्रों को इस सत्र में नई किताबें नहीं मिलेंगी. इन कक्षाओं के लिए नई किताबें अब सत्र 2027-28 से लागू होंगी. यानी फिलहाल छात्रों को पुरानी किताबों से ही पढ़ाई जारी रखनी होगी.

परिषद ने यह भी बताया कि कक्षा 1 से 8 तक की नई किताबें तैयार हो चुकी हैं. ये किताबें छपी हुई और डिजिटल दोनों रूप में उपलब्ध हैं. वहीं कक्षा 9 की नई किताबों पर काम अभी चल रहा है. उम्मीद है कि कक्षा 9 की नई किताबें सत्र 2026-27 से लागू हो जाएंगी. इसके साथ ही कक्षा 9 का ड्राफ्ट सिलेबस भी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. शिक्षक और विशेषज्ञ इस पर अपनी राय दे सकते हैं.

नई अंग्रेजी की किताब को किया गया पेश

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इसी बीच कक्षा 9 के लिए नई अंग्रेजी की किताब भी पेश की गई है. इस किताब का नाम कावेरी रखा गया है. इस किताब में भारतीय लेखकों और भारतीय ज्ञान परंपरा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. पहले जो किताबें पढ़ाई जाती थीं, उनमें विदेशी लेखकों का हिस्सा ज्यादा था. लेकिन अब नई किताब में भारतीय और विदेशी लेखकों को बराबर जगह दी गई है. इससे छात्रों को अपने देश की संस्कृति को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा.

कावेरी किताब में भारतीय लेखकों के हैं 8 चैप्टर

कावेरी किताब में कुल 16 पाठ शामिल किए गए हैं. इनमें 8 पाठ भारतीय लेखकों के हैं. इसमें सुब्रमण्यम भारती, सुधा मूर्ति, तेमसुला आओ, मित्रा फुकन और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे नाम शामिल हैं. किताब की शुरुआत सुधा मूर्ति की एक कहानी से होती है. वहीं विदेशी लेखकों के भी कई पाठ इसमें जोड़े गए हैं. इससे छात्रों को अलग-अलग देशों की सोच और लेखन शैली जानने का मौका मिलेगा.

सबसे खास बात यह है कि अब अंग्रेजी विषय की किताबों की संख्या कम कर दी गई है. पहले दो किताबें पढ़ाई जाती थीं, लेकिन अब सिर्फ एक ही किताब होगी. साथ ही कुल पाठों की संख्या भी 29 से घटाकर 16 कर दी गई है. इसका मकसद पढ़ाई को आसान और संतुलित बनाना है. इससे छात्रों पर बोझ कम होगा और वे बेहतर तरीके से विषय को समझ पाएंगे.

ये भी पढे़ं: खत्म होने वाला है 15 लाख छात्रों का इंतजार! बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की घड़ी आई पास; क्या इस बार भी मार्च में मनेगा जश्न?

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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