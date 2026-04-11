Advertisement
trendingNow13174537
Hindi Newsशिक्षाकक्षा 9वीं की पढ़ाई शुरू, सिलेबस अभी भी हो रहा अपडेट! हिंदी-अंग्रेजी से लेकर मैथ्स-साइंस तक, समझिए CBSE के करिकुलम में क्या कुछ खास?

कक्षा 9वीं की पढ़ाई शुरू, सिलेबस अभी भी हो रहा अपडेट! हिंदी-अंग्रेजी से लेकर मैथ्स-साइंस तक, समझिए CBSE के करिकुलम में क्या कुछ खास?

CBSE New Syllabus for Class 9th Students: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए कई सब्जेक्ट्स में नए चैप्टर को शामिल किया गया है और कई चैप्टर हटा दिए गए हैं. हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में बदलाव कर 9वीं के लिए पूरा सिलेबस ही बदल दिया है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE curriculum class 9 NCERT new syllabus
CBSE curriculum class 9 NCERT new syllabus

CBSE New Syllabus for Class 9th Students: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9वीं की पढ़ाई नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शुरू कर दी गई है. इस साल की पढ़ाई पुराने तरीके से नहीं होगी बल्कि एक नई सोच और उद्देश्य के साथ सीबीएसई द्वारा 9वीं की पढ़ाई को लेकर पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है. शिक्षा को अधिक आधुनिक, व्यावहारिक और स्किल-आधारित बनाने की राह में कक्षा 9वीं के लिए नए सत्र की पढ़ाई नए सिलेबस के साथ होगी. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) द्वारा 9वीं का नए सिलेबस के आधारित किताबों को तैयार किया जा रहा है. स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए स्कूल जा रहे हैं लेकिन अभी तक पूरी किताबें जारी नहीं की गई हैं.

नए सिलेबस को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) 2023 के तहत तैयार किया गया है. कई सब्जेक्ट से पुराने चैप्टर हटाए गए हैं तो कुछ नए चैप्टर्स जोड़े भी कई हैं. कुछ टॉपिक्स अलग क्लास से शिफ्ट करके 9वीं में शामिल किए गए हैं. हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में बदलाव करने के साथ ही 9वीं का पूरा सिलेबस सीबीएसई ने बदल दिया है. आइए CBSE के करिकुलम में क्या कुछ खास है और बदलाव किए गए? इसके बारे में जानते हैं.

3 सेक्शन में बांटा गया CBSE 9वीं का सिलेबस

नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के तहत सीबीएसई कक्षा 9वीं के सिलेबस को तैयार किया गया है. इस क्लास के पूरे सिलेबस को मुख्यतौर पर 3 सेक्शन में बांटा गया है. पहला सेक्शन- भाषा कोर, दूसरा सेक्शन- कोर सब्जेक्ट्स और तीसरा सेक्शन- हॉलेस्टिक एंड वोकेशनल एजुकेशन के रूप में बांटा गया है. भाषा कोर में इंग्लिश (कावेरी बुक), संस्कृत, हिंदी, तमिल, उर्दू और बंगाली जैसी आधुनिक भारतीय भाषा को शामिल किया गया है. 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए नई किताबों में नए चैप्टर और कुछ पुराने चैप्टर हटाए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर सब्जेक्ट्स में क्या बदलाव?

मैथमेटिक्स की किताब स्टैंडर्ड और एडवांस्ड ऑप्शन के साथ हैं. 9वीं की मैथ्स की नई एनसीईआरटी किताब में 16 चैप्टर होंगे. इससे पहले सिर्फ 12 चैप्टर थे. 10वीं में पढ़ाए जाने वाले Arithmetic Progression टॉपिक को जोड़ा गया है. इसके अलावा कुछ अन्य टॉपिक 9वीं के गणित किताब में जोड़े गए हैं जो 11वीं में पढ़ाए जाते थे.

साइंस की नई किताब से कुछ पुराने टॉपिक्स जैसे Matters Around Us हटा दिया गया है. स्टूडेंट्स सेल और टिश्यूस, रिप्रोडक्टिव, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म, Matter की संरचना मॉशन, अर्थ सिस्टम और सिंपल मशीन्स जैसे नए टॉपिक की पढ़ाई करेंगे.

सोशल साइंस की किताब में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स शामिल है. इसमें से 4 चैप्टर हटाए गए हैं. नई किताब में 16 चैप्टर हैं. Plate Tectonics टॉपिक को 11वीं में पढ़ाया जाता था जिसे 9वीं की ज्योग्राफी चैप्टर में जोड़ा गया है. पॉलिटिकल साइंस में भी 11वीं में पढ़ाए जाने वाले चैप्टर को जोड़ा गया है.

हॉलिस्टिक एंड वोकेशनल

  • आर्ट एजुकेशन

  • वोकेशनल

  • लाइफ स्किल

  • फिजिकल एजुकेशन

सीबीएसई कक्षा 9वीं की किताबों में कुल मिलाकर कई बदलाव किए गए हैं. कुछ सब्जेक्ट्स में कक्षा 10वीं और 11वीं में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स जोड़े गए हैं. नए सिलेबस के लागू होने के बाद कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए नए सत्र की परीक्षाओं में भी बदलाव हो जाएगा. ऐसे में पिछले 5 साल या 10 साल के सैंपल पेपर से तैयारी करने वाला पैटर्न भी बदल जाएगा. स्टूडेंट्स के लिए 9वीं में काफी कुछ नया और बदलाव के साथ हो सकता है.

ये भी पढ़ें- कक्षा 9वीं का बदला सिलेबस! अब हिंदी की नई NCERT किताब 'गंगा' पढ़ेंगे बच्चे; क्या है खास?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

cbse class 9 syllabus

Trending news

अनाज संकट पर एक्शन: CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
Bhagwant Singh Mann
अनाज संकट पर एक्शन: CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
Hyderabad News
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
weather update
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
Supreme Court
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
West Bengal
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
Mustard
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
Maharashtra Politic
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
West Bengal Election 2026
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
Ran Samwad
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD