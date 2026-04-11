कक्षा 9वीं की पढ़ाई शुरू, सिलेबस अभी भी हो रहा अपडेट! हिंदी-अंग्रेजी से लेकर मैथ्स-साइंस तक, समझिए CBSE के करिकुलम में क्या कुछ खास?

CBSE New Syllabus for Class 9th Students: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9वीं की पढ़ाई नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शुरू कर दी गई है. इस साल की पढ़ाई पुराने तरीके से नहीं होगी बल्कि एक नई सोच और उद्देश्य के साथ सीबीएसई द्वारा 9वीं की पढ़ाई को लेकर पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है. शिक्षा को अधिक आधुनिक, व्यावहारिक और स्किल-आधारित बनाने की राह में कक्षा 9वीं के लिए नए सत्र की पढ़ाई नए सिलेबस के साथ होगी. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) द्वारा 9वीं का नए सिलेबस के आधारित किताबों को तैयार किया जा रहा है. स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए स्कूल जा रहे हैं लेकिन अभी तक पूरी किताबें जारी नहीं की गई हैं.

नए सिलेबस को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) 2023 के तहत तैयार किया गया है. कई सब्जेक्ट से पुराने चैप्टर हटाए गए हैं तो कुछ नए चैप्टर्स जोड़े भी कई हैं. कुछ टॉपिक्स अलग क्लास से शिफ्ट करके 9वीं में शामिल किए गए हैं. हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में बदलाव करने के साथ ही 9वीं का पूरा सिलेबस सीबीएसई ने बदल दिया है. आइए CBSE के करिकुलम में क्या कुछ खास है और बदलाव किए गए? इसके बारे में जानते हैं.

3 सेक्शन में बांटा गया CBSE 9वीं का सिलेबस

नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के तहत सीबीएसई कक्षा 9वीं के सिलेबस को तैयार किया गया है. इस क्लास के पूरे सिलेबस को मुख्यतौर पर 3 सेक्शन में बांटा गया है. पहला सेक्शन- भाषा कोर, दूसरा सेक्शन- कोर सब्जेक्ट्स और तीसरा सेक्शन- हॉलेस्टिक एंड वोकेशनल एजुकेशन के रूप में बांटा गया है. भाषा कोर में इंग्लिश (कावेरी बुक), संस्कृत, हिंदी, तमिल, उर्दू और बंगाली जैसी आधुनिक भारतीय भाषा को शामिल किया गया है. 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए नई किताबों में नए चैप्टर और कुछ पुराने चैप्टर हटाए गए हैं.

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कोर सब्जेक्ट्स में क्या बदलाव?

मैथमेटिक्स की किताब स्टैंडर्ड और एडवांस्ड ऑप्शन के साथ हैं. 9वीं की मैथ्स की नई एनसीईआरटी किताब में 16 चैप्टर होंगे. इससे पहले सिर्फ 12 चैप्टर थे. 10वीं में पढ़ाए जाने वाले Arithmetic Progression टॉपिक को जोड़ा गया है. इसके अलावा कुछ अन्य टॉपिक 9वीं के गणित किताब में जोड़े गए हैं जो 11वीं में पढ़ाए जाते थे.

साइंस की नई किताब से कुछ पुराने टॉपिक्स जैसे Matters Around Us हटा दिया गया है. स्टूडेंट्स सेल और टिश्यूस, रिप्रोडक्टिव, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म, Matter की संरचना मॉशन, अर्थ सिस्टम और सिंपल मशीन्स जैसे नए टॉपिक की पढ़ाई करेंगे.

सोशल साइंस की किताब में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स शामिल है. इसमें से 4 चैप्टर हटाए गए हैं. नई किताब में 16 चैप्टर हैं. Plate Tectonics टॉपिक को 11वीं में पढ़ाया जाता था जिसे 9वीं की ज्योग्राफी चैप्टर में जोड़ा गया है. पॉलिटिकल साइंस में भी 11वीं में पढ़ाए जाने वाले चैप्टर को जोड़ा गया है.

हॉलिस्टिक एंड वोकेशनल

आर्ट एजुकेशन

वोकेशनल

लाइफ स्किल

फिजिकल एजुकेशन

सीबीएसई कक्षा 9वीं की किताबों में कुल मिलाकर कई बदलाव किए गए हैं. कुछ सब्जेक्ट्स में कक्षा 10वीं और 11वीं में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स जोड़े गए हैं. नए सिलेबस के लागू होने के बाद कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए नए सत्र की परीक्षाओं में भी बदलाव हो जाएगा. ऐसे में पिछले 5 साल या 10 साल के सैंपल पेपर से तैयारी करने वाला पैटर्न भी बदल जाएगा. स्टूडेंट्स के लिए 9वीं में काफी कुछ नया और बदलाव के साथ हो सकता है.

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