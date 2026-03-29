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NCERT Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! प्रिंसिपल जैसे पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; देखें पूरी डिटेल

ncert principal recruitment 2026: NCERT ने भुवनेश्वर और शिलॉन्ग स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के लिए प्रिंसिपल  के 2 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 08:38 AM IST
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NCERT Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! प्रिंसिपल जैसे पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; देखें पूरी डिटेल

ncert principal recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ये भर्ती ग्रुप A स्तर की है. यानी ये एक ऊंचे पद की नौकरी मानी जाती है. जो लोग स्कूल में प्रिंसिपल बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए यह शानदार मौका है. खास बात ये है कि यह भर्ती क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के लिए की जा रही है. ऐसे में चयनित उम्मीदवारों को अच्छे माहौल में काम करने का मौका मिलेगा.

इस भर्ती के तहत कुल 2 पदों को भरा जाएगा. ये पद देश के अलग-अलग शहरों में स्थित संस्थानों के लिए हैं. पहला पद भुवनेश्वर में है. दूसरा पद शिलॉन्ग के लिए रखा गया है. दोनों ही जगहों पर काम करने का अनुभव अलग और खास होगा. इन शहरों में स्थित संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं. ऐसे में यहां काम करना करियर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

क्या है आवेदन की आखिरी तारीख?

जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें तारीख का खास ध्यान रखना होगा. आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2026 तय की गई है. इसके बाद किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस भर्ती का विज्ञापन नंबर 178/2026 है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी तैयारी पूरी कर लें. अंतिम समय का इंतजार करने से परेशानी हो सकती है.

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कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने की प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है. सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां होमपेज पर Announcement सेक्शन में जाना है. इसके बाद Vacancy और फिर Academic ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. यहां उन्हें संबंधित भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा. उसी के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा. सही जानकारी भरना बहुत जरूरी है.

कुल मिलाकर यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं. कम पद होने की वजह से प्रतिस्पर्धा भी कड़ी रहने वाली है. इसलिए जरूरी है कि उम्मीदवार पूरी तैयारी के साथ आवेदन करें. सही समय पर फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें. अगर आप मेहनत और लगन से तैयारी करेंगे, तो इस प्रतिष्ठित पद को हासिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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