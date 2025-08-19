कक्षा 3 से 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे 'ऑपरेशन सिंदूर' का गौरवशाली इतिहास, NCERT ने पेश किया स्पेशल मॉड्यूल
Advertisement
trendingNow12888363
Hindi Newsशिक्षा

कक्षा 3 से 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे 'ऑपरेशन सिंदूर' का गौरवशाली इतिहास, NCERT ने पेश किया स्पेशल मॉड्यूल

Operation Sindoor: एनसीईआरटी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर खास मॉड्यूल पेश किया है जो कक्षा 3 से 12वीं तक की किताबों में शामिल होगा.  

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 19, 2025, 09:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कक्षा 3 से 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे 'ऑपरेशन सिंदूर' का गौरवशाली इतिहास, NCERT ने पेश किया स्पेशल मॉड्यूल

Operation Sindoor in NCERT Book: एनसीईआरटी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर खास मॉड्यूल पेश किया है, जो कक्षा 3 से 12वीं तक की किताबों में शामिल होगा. इसमें कहा गया है कि भले ही पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी भागीदारी से इनकार किया हो, लेकिन ये पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के आदेश पर किया गया था.  

NEET PG Result 2025: नीट पीजी परीक्षा का रिजल्ट जारी, natboard.edu.in पर ऐसे करें चेक

एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य अभियान नहीं, बल्कि शांति की रक्षा और शहीद हुए लोगों के सम्मान में किया गया है एक धर्म है. ऑपरेशन सिंदूर नाम पीड़ितों की विधवाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है, जो सहानुभूति और सम्मान का प्रतीक है. 

दो मॉड्यूल के नाम
कक्षा 3 से 8 तक के बच्चे "ऑपरेशन सिंदूर-वीरता की गाथा" (Operation Sindoor—A Saga of Valour) पढ़ेंगे तो वहीं, कक्षा 9 से 12 के लिए "ऑपरेशन सिंदूर-सम्मान और बहादुरी का मिशन" मॉड्यूल (Operation Sindoor—A Mission of Honour and Bravery) पेश किया गया. 

एस-400 का भी जिक्र
ऑपरेशन सिंदूर को बहादुरी, रणनीति और इनोवेशन की जीत" बताते हुए, किताब में भारत की वायु रक्षा प्रणालियों (India’s air defence systems) जैसे एस-400, का भी उल्लेख किया गया है, जिसने लंबी दूरी पर दुश्मन के विमानों को मार गिराया और दुश्मन के ड्रोन को डैमेज किया. खासतौर पर इन मॉड्यूल को स्कूली बच्चों के बीच भारत की सैन्य शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गया है. 

Bengaluru City University का बदल गया नाम, पूर्व PM के सम्मान में अब इस नाम से जाना जाएगा विश्वविद्यालय

ऑपरेशन सिंदूर क्या है?
जानकारी के लिए बता दें, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा चलाई गई एक प्रतिक्रिया है, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हिंदू पर हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था. 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया था.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस...और पढ़ें

TAGS

NCERToperation sindoor

Trending news

अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
Supreme Court
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
jammu kashmir news
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
Surat News
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
BJP news
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
jammu kashmir news
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
Srinagar
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
Supreme Court News
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
;