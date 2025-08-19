कक्षा 3 से 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे 'ऑपरेशन सिंदूर' का गौरवशाली इतिहास, NCERT ने पेश किया स्पेशल मॉड्यूल

Operation Sindoor in NCERT Book: एनसीईआरटी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर खास मॉड्यूल पेश किया है, जो कक्षा 3 से 12वीं तक की किताबों में शामिल होगा. इसमें कहा गया है कि भले ही पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी भागीदारी से इनकार किया हो, लेकिन ये पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के आदेश पर किया गया था.

एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य अभियान नहीं, बल्कि शांति की रक्षा और शहीद हुए लोगों के सम्मान में किया गया है एक धर्म है. ऑपरेशन सिंदूर नाम पीड़ितों की विधवाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है, जो सहानुभूति और सम्मान का प्रतीक है.

दो मॉड्यूल के नाम

कक्षा 3 से 8 तक के बच्चे "ऑपरेशन सिंदूर-वीरता की गाथा" (Operation Sindoor—A Saga of Valour) पढ़ेंगे तो वहीं, कक्षा 9 से 12 के लिए "ऑपरेशन सिंदूर-सम्मान और बहादुरी का मिशन" मॉड्यूल (Operation Sindoor—A Mission of Honour and Bravery) पेश किया गया.

एस-400 का भी जिक्र

ऑपरेशन सिंदूर को बहादुरी, रणनीति और इनोवेशन की जीत" बताते हुए, किताब में भारत की वायु रक्षा प्रणालियों (India’s air defence systems) जैसे एस-400, का भी उल्लेख किया गया है, जिसने लंबी दूरी पर दुश्मन के विमानों को मार गिराया और दुश्मन के ड्रोन को डैमेज किया. खासतौर पर इन मॉड्यूल को स्कूली बच्चों के बीच भारत की सैन्य शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गया है.

ऑपरेशन सिंदूर क्या है?

जानकारी के लिए बता दें, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा चलाई गई एक प्रतिक्रिया है, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हिंदू पर हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था. 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया था.