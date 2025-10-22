स्कूल स्टूडेंट्स को मिलेगी स्पेशल AI ट्रेनिंग, NCERT ने शुरू की खास सीरीज; जानें कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?

NCERT AI Training: स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है. अब स्कूल के छात्रों को एआई से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी. आज के डिजिटल युग में एआई पढ़ाई में तेजी से बदलाव ला रहा है. ऐसे में छात्रों को इस नई तकनीक से जोड़ने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 5 दिन के लिए एआई ट्रेनिंग आयोजित किया जा रहा है. ये खास ट्रेनिंग NCERT की ओर से करवाई जा रही है. इस दौरान छात्रों को सुबह 9.00 बजे से 10.00 बजे तक ऑनलाइन सेशन में भाग लेने का मौका मिलेगा.

इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को एआई के बारे में जानकारी देना और उसके सही इस्तेमाल के बारे में जागरुक करना है. ट्रेनिंग में छात्रों को रेंज डेटा माइनिंग, टीचेबल मशीन, मैजिक स्कूल AI, जेनएप और डेकपायलट जैसे एडवांस एआई टूल्स आदि के बारे में सिखाया जाएगा. इस ट्रेनिंग से बच्चे एआई विषय को अच्छे से समझ सकेंगे.

20 से 28 साल के युवाओं के लिए सुनहरा मौका; इस बैंक में निकली भर्ती, जानें कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई?

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, ये पूरा सेशन ऑनलाइन होगा. इसे NCERT के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. ऐसे में देशभर से तमाम छात्र इसे आसानी से देख पाएंगे और नई तकनीक को सीख पाएंगे. वहीं, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. कार्यक्रम से जुड़ी सारी डिटेल्स और सर्टिफिकेट CIET वेबसाइट और NCERT के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी की जाएगी. छात्र तमाम जानकारी के लिए वेबसाइट या फिर aicell@ciet.nic.in पर संपर्क कर सकते हैं.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

अगर आप भी इस ट्रेनिंह के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx8B0U1_yPXJ1EJ6JqWyrK3D22wWSUAskelXnbQZwCr7zL5A/viewform पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. टीचर से भी ये अनुरोध है कि वो अपने छात्रों को इस विशेष प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें और छात्रों की रजिस्ट्रेशन में मदद करें.