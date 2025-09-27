Advertisement
trendingNow12938249
Hindi Newsशिक्षा

बड़ी राहत! NCERT लेगा 10वीं और 12वीं बोर्ड के प्रमाणपत्रों समानता की जिम्मेदारी, PARAKH प्रक्रिया के जरिए होगा लागू

NCERT Board Certificate Equivalence: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से पूरे भारत में मान्यता प्राप्त वाला प्रमाणपत्र 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रदान किया जाएगा। सरकार का ये ऐलान शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बड़ी राहत! NCERT लेगा 10वीं और 12वीं बोर्ड के प्रमाणपत्रों समानता की जिम्मेदारी, PARAKH प्रक्रिया के जरिए होगा लागू

NCERT Board Certificate Equivalence: सरकार की ओर से छात्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी और खुशखबरी का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training) यानी एनसीईआरटी को बोर्ड के प्रमाणपत्रों की समानता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में एनसीईआरटी 10वीं और 12वीं के प्रमाणपत्रों की समानता तय करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ऐतिहासिक माना जा रहा है। आइए जानते हैं इससे छात्रों को क्या फायदा होगा और PARAKH की प्रक्रिया क्या है?

क्या है उद्देश्य?

एनसीईआरटी की ओर से भारत के अलग-अलग शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं-12वीं के प्रमाणपत्रों को समान मान्यता प्रदान करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के संस्थानों में एडमिशन दिलाना है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों में नौकरी हासिल करने वालों को एक समान मान्यता प्रदान करवाना है। सरकार के इस फैसले से छात्रों को उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में एक समान अवसर मिल सकेंगे जिसके बीच अलग-अलग बोर्ड नहीं आ सकेगा।

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों को मिलेगा सिमलेस माइग्रेशन

NCERT की ओर से 10 और 12 कक्षा के छात्रों को सभी बोर्ड सर्टिफिकेट्स की राष्ट्रीय मान्यता दी जाएगी। सरल भाषा में कहें तो पूरे भारत में प्रमाणपत्रों की एक समानता होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं छात्रों को सिमलेस माइग्रेशन दिया जाएगा। सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड के प्रमाणपत्रों में समानता होने पर छात्रों के लिए बोर्ड बदलने से लेकर अलग-अलग राज्यों में शिक्षा को जारी रखना आसान होगा। ये शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित PARAKH जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है उसकी ओर से ये काम किया जाएगा।

PARAKH प्रक्रिया के जरिए होगा लागू

NCERT द्वारा अलग-अलग शिक्षा बोर्ड के प्रमाणपत्रों की समानता को तय किया जाएगा जिसे समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण (PARAKH) की प्रक्रिया के जरिए लागू किया जाएगा। ये समानता पूरे भारत में मान्य होगी। इसके तहत सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षा बोर्डों के सर्टिफिकेट भी एक समान होंगे। इस कदम से सभी बोर्ड के छात्रों का करियर के मामले में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनके साथ बोर्ड के नाम पर भेदभाव भी नहीं हो सकेगा।

ये भी पढ़ें- CBSE की नई तैयारी... स्कूल में ही छात्रों को मिलेगी NEET, IIT JEE, CUET जैसी परीक्षाओं की Coaching!

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

NCERT

Trending news

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
;