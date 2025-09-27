बड़ी राहत! NCERT लेगा 10वीं और 12वीं बोर्ड के प्रमाणपत्रों समानता की जिम्मेदारी, PARAKH प्रक्रिया के जरिए होगा लागू

NCERT Board Certificate Equivalence: सरकार की ओर से छात्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी और खुशखबरी का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training) यानी एनसीईआरटी को बोर्ड के प्रमाणपत्रों की समानता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में एनसीईआरटी 10वीं और 12वीं के प्रमाणपत्रों की समानता तय करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ऐतिहासिक माना जा रहा है। आइए जानते हैं इससे छात्रों को क्या फायदा होगा और PARAKH की प्रक्रिया क्या है?

क्या है उद्देश्य?

एनसीईआरटी की ओर से भारत के अलग-अलग शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं-12वीं के प्रमाणपत्रों को समान मान्यता प्रदान करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के संस्थानों में एडमिशन दिलाना है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों में नौकरी हासिल करने वालों को एक समान मान्यता प्रदान करवाना है। सरकार के इस फैसले से छात्रों को उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में एक समान अवसर मिल सकेंगे जिसके बीच अलग-अलग बोर्ड नहीं आ सकेगा।

छात्रों को मिलेगा सिमलेस माइग्रेशन

NCERT की ओर से 10 और 12 कक्षा के छात्रों को सभी बोर्ड सर्टिफिकेट्स की राष्ट्रीय मान्यता दी जाएगी। सरल भाषा में कहें तो पूरे भारत में प्रमाणपत्रों की एक समानता होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं छात्रों को सिमलेस माइग्रेशन दिया जाएगा। सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड के प्रमाणपत्रों में समानता होने पर छात्रों के लिए बोर्ड बदलने से लेकर अलग-अलग राज्यों में शिक्षा को जारी रखना आसान होगा। ये शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित PARAKH जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है उसकी ओर से ये काम किया जाएगा।

PARAKH प्रक्रिया के जरिए होगा लागू

NCERT द्वारा अलग-अलग शिक्षा बोर्ड के प्रमाणपत्रों की समानता को तय किया जाएगा जिसे समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण (PARAKH) की प्रक्रिया के जरिए लागू किया जाएगा। ये समानता पूरे भारत में मान्य होगी। इसके तहत सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षा बोर्डों के सर्टिफिकेट भी एक समान होंगे। इस कदम से सभी बोर्ड के छात्रों का करियर के मामले में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनके साथ बोर्ड के नाम पर भेदभाव भी नहीं हो सकेगा।

