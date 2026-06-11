/NDA में चयन होते ही मिलती है इतनी सैलरी? जानिए ट्रेनिंग से लेकर अफसर बनने तक की पूरी सैलरी डिटेल

भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में अफसर बनने का सपना लाखों युवा देखते हैं. इस सपने को पूरा करने की पहली सीढ़ी नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) है, जहां पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को UPSC की कठिन परीक्षा, SSB इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट पास करना पड़ता है. हालांकि, NDA की तैयारी कर रहे छात्रों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सैलरी मिलती है. इसका जवाब थोड़ा अलग है. NDA में पढ़ाई और शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को तकनीकी रूप से सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन सरकार उनकी आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित स्टाइपेंड प्रदान करती है.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जब NDA कैडेट्स अपनी शुरुआती ट्रेनिंग पूरी करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), एयर फोर्स एकेडमी (AFA) या इंडियन नेवल एकेडमी (INA) में प्री-कमीशन ट्रेनिंग के लिए पहुंचते हैं, तब उन्हें हर महीने 56,100 रुपये का फिक्स स्टाइपेंड दिया जाता है. यह राशि डिफेंस पे मैट्रिक्स के लेवल-10 के अंतर्गत आती है और सेना में नए अधिकारी के शुरुआती वेतन के बराबर मानी जाती है. यही कारण है कि NDA को देश के सबसे आकर्षक करियर विकल्पों में गिना जाता है.
हालांकि स्टाइपेंड 56,100 रुपये तय है, लेकिन यह पूरी राशि कैडेट्स के बैंक खाते में नहीं पहुंचती. इसमें कुछ जरूरी और अनिवार्य कटौतियां की जाती हैं. सबसे बड़ी कटौती आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड (AGIF) के लिए होती है, जो कैडेट्स और उनके परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है. इसके लिए हर महीने लगभग 7,000 से 8,000 रुपये तक काटे जाते हैं. इसके अलावा वर्दी की लॉन्ड्री, हेयरकट, खेल सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए भी कुछ राशि खर्च होती है. ये सभी कटौतियां सैन्य जीवन की आवश्यकताओं का हिस्सा हैं.
सभी अनिवार्य कटौतियों के बाद NDA कैडेट्स के पास हर महीने लगभग 10,000 से 15,000 रुपये तक की इन-हैंड राशि बचती है, जिसका उपयोग वे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कर सकते हैं. हालांकि यह रकम सामान्य नौकरी की तुलना में कम लग सकती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान रहने, खाने, चिकित्सा और अन्य अधिकांश सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं. इसलिए कैडेट्स को अपनी जेब से बहुत कम खर्च करना पड़ता है.
प्री-कमीशन ट्रेनिंग पूरी करने और कमीशन प्राप्त करने के बाद कैडेट्स सेना, नौसेना या वायुसेना में अधिकारी बन जाते हैं. इसके बाद उन्हें बेसिक पे के साथ सैन्य सेवा वेतन, महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती हैं. विभिन्न भत्तों को जोड़कर एक नए अधिकारी की मासिक आय आसानी से 1 लाख रुपये से अधिक हो सकती है. अनुभव और पदोन्नति के साथ यह राशि 1.7 लाख रुपये या उससे भी अधिक तक पहुंच सकती है. यही वजह है कि NDA सिर्फ सम्मान और देशसेवा ही नहीं, बल्कि शानदार करियर और आर्थिक सुरक्षा का भी माध्यम माना जाता है.