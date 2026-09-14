/NDA CDS 2 Exam 2026: गणित और फिजिक्स ने छुड़ाया पसीना, जानें कैसा रहा पेपर का लेवल और कितने अभ्यर्थी पहुंचे

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) 2 परीक्षा रविवार को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई. परीक्षा दो अलग-अलग परीक्षाओं और निर्धारित शिफ्ट में हुई. अभ्यर्थियों से गणित, जनरल एबिलिटी टेस्ट (GAT), अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और अन्य विषयों से सवाल पूछे गए. परीक्षा के बाद कई उम्मीदवारों ने पेपर के कुछ हिस्सों को चुनौतीपूर्ण बताया.
NDA की गणित परीक्षा में मैट्रिक्स, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, संख्या पद्धति, सदिश ज्यामिति, प्रायिकता और सांख्यिकी जैसे टॉपिक से सवाल पूछे गए. कानपुर नगर के सांचेती निवासी अभ्यर्थी हर्षित के मुताबिक द्विघात समीकरण और प्रायिकता के कुछ सवाल उलझाने वाले थे. गणित का पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित हुआ.
GAT में कौन से सवाल कठिन रहे?
NDA के GAT पेपर में भौतिक विज्ञान से जुड़े सवालों को कुछ अभ्यर्थियों ने कठिन बताया. अभ्यर्थियों के अनुसार प्रकाशिकी, उपकरणों और गति से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए. पेपर में अलग-अलग विषयों के प्रश्न होने के कारण समय प्रबंधन भी महत्वपूर्ण रहा. GAT की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुई.
NDA में कितने अभ्यर्थी पहुंचे?
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पहली शिफ्ट में करीब 17,500 से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 13,090 परीक्षा में शामिल हुए. यह उपस्थिति लगभग 74.5 प्रतिशत रही. दूसरी शिफ्ट में 12,990 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. मूल कॉपी में दूसरी शिफ्ट की उपस्थिति का प्रतिशत अस्पष्ट है, इसलिए यहां केवल उपलब्ध संख्या दी जा रही है.
प्रयागराज में कितनी रही उपस्थिति?
प्रयागराज में NDA और CDS परीक्षा अलग-अलग केंद्रों पर आयोजित की गई. NDA की पहली पाली में पंजीकृत 8,353 अभ्यर्थियों में से 6,247 उपस्थित रहे, जबकि दूसरी पाली में 6,218 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार NDA में दोनों पालियों की उपस्थिति करीब 75 प्रतिशत के आसपास रही.
CDS में क्या रहा आंकड़ा?
प्रयागराज में CDS परीक्षा के लिए अलग-अलग शिफ्ट में अभ्यर्थी शामिल हुए. पहली पाली में अंग्रेजी के पेपर के लिए 4,266 पंजीकृत उम्मीदवारों में से 2,918 उपस्थित रहे. दूसरी पाली में सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 2,912 अभ्यर्थी शामिल हुए. तीसरी पाली में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,414 रही. उपलब्ध प्रतिशत क्रमशः करीब 66.83, 66.70 और 60.40 प्रतिशत बताया गया है.
लखनऊ में कितने उम्मीदवार पहुंचे?
लखनऊ में CDS परीक्षा की पहली और दूसरी शिफ्ट में कुल 7,389 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 4,882 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. तीसरी शिफ्ट में 2,206 अभ्यर्थियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार यहां CDS परीक्षा में कुल उपस्थिति करीब 55.7 प्रतिशत रही.
वाराणसी में कितने अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे?
वाराणसी में NDA और CDS परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. प्रशासन की ओर से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार CDS के लिए 3,912 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 2,584 ने परीक्षा दी और 1,328 अनुपस्थित रहे. NDA में 11,417 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 8,299 परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 3,118 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे.
पेपर का ओवरऑल स्तर कैसा रहा?
अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर NDA और CDS 2 परीक्षा में विषयवार कठिनाई अलग-अलग रही. NDA गणित में द्विघात समीकरण, प्रायिकता और अन्य गणितीय टॉपिक के सवालों ने उम्मीदवारों को समय लेने पर मजबूर किया, जबकि GAT में भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न चुनौतीपूर्ण बताए गए. हालांकि, पेपर की आधिकारिक कठिनाई का आकलन UPSC की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक जानकारी या प्रश्नपत्र के विस्तृत विश्लेषण से ही किया जा सकता है.