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देश के 49% स्कूलों में आज भी नहीं है साइंस लैब! संसद में हुआ खुलासा; राजस्थान, बिहार सबसे फिसड्डी

India Government Schools Science: देश के करीब 49% सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में साइंस लैब नहीं है. संसद में सरकार ने बताया कि राजस्थान और बिहार इस मामले में सबसे पीछे हैं, जबकि दिल्ली सबसे आगे है. जानिए राज्यों की पूरी स्थिति, सरकारी आंकड़े और STEM शिक्षा पर इसका असर.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 04, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:52 PM IST
देश के 49% स्कूलों में आज भी नहीं है साइंस लैब! संसद में हुआ खुलासा; राजस्थान, बिहार सबसे फिसड्डी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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