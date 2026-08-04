/देश के 49% स्कूलों में आज भी नहीं है साइंस लैब! संसद में हुआ खुलासा; राजस्थान, बिहार सबसे फिसड्डी

भारत दुनिया में STEM विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. खासकर लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए IIT जैसे संस्थानों में सुपरन्यूमेररी सीटें बढ़ाई गई हैं और विज्ञान शिक्षा को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है. लेकिन दूसरी ओर सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आती है. संसद में केंद्र सरकार ने बताया है कि देश के करीब 49 फीसदी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में आज भी साइंस लैब की सुविधा नहीं है. यानी लाखों छात्र-छात्राएं बिना प्रयोगशाला के विज्ञान पढ़ने को मजबूर हैं.
हालांकि, सबसे चिंताजनक स्थिति राजस्थान और बिहार की है, जहां अधिकांश सरकारी स्कूलों में साइंस लैब मौजूद ही नहीं है.
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में साइंस लैब की स्थिति से जुड़े आंकड़े पेश किए. शैक्षणिक सत्र 2023-24 में देश के 50.2 फीसदी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में साइंस लैब उपलब्ध थी. इसके बाद 2024-25 में यह आंकड़ा मामूली बढ़कर 50.7 फीसदी हुआ, लेकिन 2025-26 में फिर घटकर 50.1 फीसदी रह गया. इसका सीधा मतलब है कि देश के लगभग 49 फीसदी सरकारी सेकेंडरी स्कूल आज भी बिना साइंस लैब के संचालित हो रहे हैं. ऐसे में विज्ञान विषय की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित रह जाती है और छात्रों को प्रयोगात्मक शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता.
सरकार की ओर से शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक साइंस लैब के मामले में राजस्थान और बिहार सबसे कमजोर राज्यों में शामिल हैं. शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राजस्थान के केवल 20.9 फीसदी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में ही साइंस लैब उपलब्ध है. यानी करीब 79 फीसदी स्कूलों में प्रयोगशाला नहीं है. बिहार की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है, जहां सिर्फ 22.9 फीसदी सरकारी स्कूलों में साइंस लैब मौजूद है. इसके बाद गुजरात का स्थान आता है, जहां केवल 29.2 फीसदी स्कूलों में लैब है. वहीं पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 29.6 फीसदी है. ये आंकड़े बताते हैं कि कई बड़े राज्यों में विज्ञान शिक्षा का बुनियादी ढांचा अभी भी बेहद कमजोर बना हुआ है.
जहां कई राज्य साइंस लैब की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं दिल्ली इस मामले में देश का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर सामने आया है. संसद में दी गई जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दिल्ली के 99.6 फीसदी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में साइंस लैब उपलब्ध है. इसके बाद गोवा दूसरे स्थान पर है, जहां 89.4 फीसदी स्कूलों में लैब मौजूद है. तीसरे स्थान पर पंजाब है, जहां 82.8 फीसदी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा है. इन राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि बेहतर योजना और निवेश के जरिए सरकारी स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का स्तर काफी मजबूत किया जा सकता है.
भारत में STEM शिक्षा को बढ़ावा देना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है. इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में मजबूत आधार देना है. खासकर लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए IIT में अतिरिक्त सीटों जैसी कई पहल की गई हैं. लेकिन अगर स्कूल स्तर पर ही छात्रों को प्रयोगशाला की सुविधा नहीं मिलेगी तो विज्ञान की पढ़ाई केवल सैद्धांतिक बनकर रह जाएगी. विज्ञान विषय में प्रयोग और प्रैक्टिकल सीखना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में साइंस लैब की कमी भविष्य में उच्च शिक्षा और रिसर्च के लिए तैयार होने वाले छात्रों की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकती है.
संसद में सामने आए ये आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि सरकारी स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत अभी भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है. देश में नई शिक्षा नीति और STEM शिक्षा को बढ़ावा देने की योजनाएं तभी सफल होंगी, जब स्कूलों में प्रयोगशालाएं, आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध होंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पाठ्यपुस्तकों से विज्ञान की गुणवत्ता नहीं सुधर सकती. छात्रों को प्रयोग करने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए बेहतर लैब सुविधाएं जरूरी हैं. ऐसे में आने वाले वर्षों में राज्यों और केंद्र सरकार के सामने सरकारी स्कूलों में साइंस लैब का विस्तार करना सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सुधारों में से एक माना जाएगा.