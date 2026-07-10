/10वीं पास बन सकेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर, NEET PA परीक्षा करनी होगी पास; जानें किन छात्रों के लिए शुरू हुआ 7 साल का BAMS कोर्स

NEET Pre Ayurveda 2026: मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए एक बेहद अनोखी और बड़ी खबर सामने आ रही है. आमतौर पर डॉक्टर बनने के लिए 12वीं (PCB) और NEET की कठिन परीक्षा क्रैक करनी होती है लेकिन अब ट्रेडिशनल रूट से हटकर एक नया और दिलचस्प ऑप्शन सामने आया है. छात्रों को 10वीं पास करने के बाद ही आयुर्वेद डॉक्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाने का मौका मिल सकता हैं. हालांकि, सभी 10वीं पास छात्रों को ये मौका नहीं दिया जाएगा. संस्कृत के छात्रों के लिए आयुर्वेद शिक्षा का नया रास्त खोला गया है.