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10वीं पास बन सकेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर, NEET PA परीक्षा करनी होगी पास; जानें किन छात्रों के लिए शुरू हुआ 7 साल का BAMS कोर्स

NEET Pre Ayurveda 2026: क्या आप भी मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये शानदार मौका आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में मिल सकता है जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवारों को नीट प्री आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा देनी होगी. आइए नीट जैसी इस परीक्षा के बारे में जानने के साथ ही बीएएमएस कोर्स के बारे में जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 10, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:58 AM IST
10वीं पास बन सकेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर, NEET PA परीक्षा करनी होगी पास; जानें किन छात्रों के लिए शुरू हुआ 7 साल का BAMS कोर्स
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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