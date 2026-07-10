/10वीं पास बन सकेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर, NEET PA परीक्षा करनी होगी पास; जानें किन छात्रों के लिए शुरू हुआ 7 साल का BAMS कोर्स

NEET Pre Ayurveda 2026: मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए एक बेहद अनोखी और बड़ी खबर सामने आ रही है. आमतौर पर डॉक्टर बनने के लिए 12वीं (PCB) और NEET की कठिन परीक्षा क्रैक करनी होती है लेकिन अब ट्रेडिशनल रूट से हटकर एक नया और दिलचस्प ऑप्शन सामने आया है. छात्रों को 10वीं पास करने के बाद ही आयुर्वेद डॉक्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाने का मौका मिल सकता हैं. हालांकि, सभी 10वीं पास छात्रों को ये मौका नहीं दिया जाएगा. संस्कृत के छात्रों के लिए आयुर्वेद शिक्षा का नया रास्त खोला गया है.
दरअसल, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नीट प्री आयुर्वेद को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत 10वीं पास उम्मीदवार प्री-आयुर्वेद कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आयुर्वेद डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर सकते हैं.
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (Pre Ayurveda NEET 2026) के जरिए योग्य उम्मीदवार आयुर्वेद चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा स्नातक (BAMS) कोर्स कर सकते हैं. इस पूरे कोर्स की अवधि साढ़े सात साल की होगी जिसमें 2 साल का का प्री-आयुर्वेद गुरुकुलम कार्यक्रम शामिल है, साथ साढ़े चार साल का बीएएमएस सिलेबस शामिल है. इस कोर्स के तहत छात्रों के लिए 1 साल की इंटर्नशिप करना भी जरूरी होगा.
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, राज्य संस्कृत बोर्ड या समकक्ष बोर्ड से 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे.
जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% पासिंग मार्क्स जरूरी है.
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, OBC और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए के लिए 40 प्रतिशत अंक जरूरी हैं.
न्यूनतम उम्र 15 साल और अधिकतम 25 साल तय की गई है जो 31 दिसंबर 2026 तक होनी चाहिए.
किसी भी कैटेगरी को अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी.
राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (NCISM) ने इस आयुर्वेद चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा स्नातक (BAMS) को अप्रूवल दिया है. इस प्रोग्राम को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (CSU) से संबद्ध आयुर्वेद गुरुकुलों द्वारा करवाया जाएगा.
जानकारी के लिए बात दें कि इसी साल से विश्वविद्यालय और आयोग की ओर से आयुर्वेद गुरुकुल संबद्धता पोर्टल की शुरुआत भी की गई थी. इस पोर्टल के जरिए योग्य उम्मीदवार नीट प्री आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए आवेदन कर पाएंगे.
परीक्षा नियंत्रक प्रो. पवन कुमार के अनुसार BAMS कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी. योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाते हुए आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद प्रवेश परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को इस कोर्स में एडमिशन मिल सकेगा.
देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर नीट प्री-आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. नोटिफिकेशन के अनुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में नीट प्री-आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी. चयनित छात्रों को साढ़े सात साल के कोर्स में प्रवेश मिल सकेगा. अधिक जानकारी के लिए आयुर्वेद गुरुकुल संबद्धता पोर्टल पर जा सकते हैं.
बात करें नीट पीए परीक्षा के पैटर्न की तो ये एक ऑफलाइन (OMR) मोड आधारित परीक्षा होगी. पेन-पेपर वाली इस परीक्षा को करने के लिए कुल 150 मिनट यानी ढाई घंटे का समय मिलेगा. इसमें कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे. ये प्रश्न पत्र 120 अंकों के साथ होगा और हर सवाल के लिए एक अंक दिया जाएगा.
इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी जिसका मतलब है कि अगर उत्तर गलत दिया तो कोई अंक नहीं कटेगा. इसमें संस्कृत वाङ्मय, व्याकरण, पुराण-इतिहास, दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय शामिल किए गए हैं. ये परीक्षा तीन भाषाओं- हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में आयोजित की जाएगी.